Přestože si představitelé českolipské radnice chválí, že zdejší kino Crystal je nejnavštěvovanějším kulturním podnikem ve městě, nejeden člověk si všímá, že jeho kvalita upadá. Česká Lípa si sice nyní pro své kino pořídila nový projektor, který zajistí lepší obraz, ale je otázka, zda taková investice bude k oživení stačit. O proměnu fungování českolipského kina hodlá usilovat několik pro věc zapálených lidí, kteří mají s oborem a technikou zkušenosti.

„Máme jasné představy, jak to dělat jinak. Jsou desítky věcí, co chceme vylepšit. Jako zaměstnanci jsme i předkládali návrhy ke zlepšení, ale provozovatel nás odmítal. Všechny nás to velmi mrzí, rozhodně jsme se kinu nevěnovali kvůli nějakému zisku, ale protože nás moc baví,“ zdůraznil mladý právník Jiří Papež, který se na problém snaží upozornit.

On sám několik let v kině Crystal všemožně pomáhal a podlehl jeho kouzlu. Nejenže se hromadí technické závady, podle něj tento kulturní stánek už čtyři roky upadá po mnoha stránkách. „Je nutné, aby se vlastník, město, ale především provozovatel zamyslel nad lepší organizací, komunikací s personálem, propagací, nabídkou služeb a snažil se s neutěšeným stavem opravdu něco udělat. Nestačí se jen odvolávat na město a strkat hlavu do písku a říkat, že to nejde,“ řekl Papež s tím, že ví, jak zařídit kvalitu promítání a ještě větší zájem a hlavně spokojenost návštěvníků.

„Je třeba zlepšit občerstvení, požární bezpečnost, zastaralá bodová světla, fungující plošinu pro vozíčkáře, abychom je nemuseli posílat domů, jak se to nedávno stalo. Nabídli jsme zařídit software na automatické ladění výšky, lepší zvukotechniku nebo že natáhneme optické vlákno, že připravíme kdysi oblíbená půlnoční promítání, wifi pro veřejnost a tak dále,“ přiblížil Deníku Papež, kterého se za aktivitu provozovatel ihned zbavil.

Jako právníka ho více zarazil fakt, že město na provozovatele udělalo jediné výběrové řízení už před dlouhými 19 lety. A každoročně nájemci kina poskytuje několikasettisícovou dotaci. „Letos je to 510 tisíc korun. Vzhledem k nízkému nájmu to není málo. Argument města, že provozovatel hradí nájemné a tudíž není důvod k novému výběrovému řízení, je chybný,“ podotkl Papež, který se s iniciativou obrátil na vedení města i jeho příspěvkovou organizaci Kultura Česká Lípa. „Jsou mladí a plní elánu, věci rozumí, kéž by se alespoň něco zadařilo uskutečnit,“ opáčila k dění pokladní kina Magdalena Kynclová.

Vzájemná jednání potvrdil radní Michal Prokop (Živá Lípa), který spravuje resort městské kultury. „Podněty ke zlepšení samozřejmě vítáme a jejich zavedení v praxi prospěje nám všem. Co se týče výběrového řízení na nového nájemce, situace je přece jenom jiná než třeba u škol, protože jde o jiný typ vztahu,“ sdělil radní s tím, že provozovatel Antonín Nevole před lety přebíral zadlužené kino a postupně dokázal vylepšit pošramocené vztahy s filmovými distributory, což bylo v té době zásadní.

„V současné době kino po těžkém období zase běží a všichni doufáme, že to tak zůstane. Jednání dosud probíhají a výsledek zatím nechci odhadovat. Pokud bychom usoudili, že by provozu mohlo nové výběrové řízení prospět, budeme od uchazečů požadovat rozsáhlé záruky, protože kin, která skončila a jsou řadu let zavřená, je po celé zemi víc než dost,“ prohlásil Prokop. Také poznamenal, že z údajů od Unie filmových distributorů vyplývá, že mezi jednosálovými kiny Kino Crystal patří na přední příčky jak v počtu představení, tak v návštěvnosti.

Dosavadní provozovatel kina Antonín Nevole argumentoval, že se za dobu jeho působení podařilo zvýšit návštěvnost kina z dvaceti tisíc diváků na současných padesát tisíc ročně. „I v těchto těžkých podmínkách, které pandemie covidu způsobila, si kino v tomto roce udrželo krásné 20. místo v návštěvnosti jednosálových kin z celkového počtu 1 083 českých kin. To si, myslím, jsou údaje, které nejlépe ilustrují, jak kino funguje a jak je vedeno,“ uvedl Nevole a připomněl, že kino působí v budově, která byla kolaudována v roce 1986 a současným požadavkům návštěvníků už ne vždy zcela vyhovuje.

„Modernizace však vyžaduje jisté investice. V tomto směru už město jako majitel objektu učinilo celou řadu kroků, které by měly vést ke zmodernizování prostor KD Crystal, ať už vestibul, toalety, kinobar a další. Díky skvělé spolupráci s městem, zejména jeho vedením, došlo v těchto dnech k redigitalizaci projekčního zařízení, kdy byl instalován nový laserový projektor Christie Cp4420, který divákům přinese výrazné zvýšení kvality obrazu, rozlišení 4K a zcela jiný zážitek ze sledování 3D filmů díky nové technologii realD-3D,“ sdělil Nevole. „Individuální dotace města bude využita dle smlouvy k pokrytí části nákladů za pronájem, propagaci a licenčních poplatků a řádně vyúčtovaná ve stanoveném termínu. Veškeré úpravy techniky a interiérů spadají do kompetence města,“ dodal.

Jak doplnila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová, dodávka nového projektoru, který byl ve čtvrtek uveden do provozu, město vyšla na 2,5 milionu korun. „Současná technologie v kině je z roku 2010, tehdy město do digitalizace kina investovalo částku zhruba 4 miliony korun. V příštím roce by se v kině měl vylepšit ještě zvuk,“ přiblížila.

Starý projektor byl vyroben v roce 2009, a protože jeho předpokládaná životnost skončila, hrozilo, že při jakékoli poruše bude provoz kina přerušen. Výměnou prošlo také plátno. Radnice slibuje, že vnější prostory kina včetně kiosku budou modernizovány v rámci odložené rekonstrukce vstupu do kulturního domu.