Město Česká Lípa se posunulo v tématu nové knihovny zase o kousek dál. Začíná jednat s vítězem architektonické soutěže o zpracování projektové dokumentace. Když se městu povede uzavřít smlouvu do konce května, mohlo by získat dotaci ve výši 400 tisíc korun.

1. místo MH ARCHITECTS | Foto: Město Česká Lípa

Česká Lípa začíná jednat o zpracování projektu na novou městkou knihovnu s architekty vítězného projektu z pražské firmy mh architects atelier, s.r.o. „Vítězný návrh je jednoduchá, moderní, jednopodlažní budova se zelenou střechou, která umožňuje efektivní hospodařen s dešťovou vodou,” uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. “Filosofie vítězného návrhu je mi velmi sympatická a o výjimečnosti tohoto projektu mě ujistili sami mladí architekti z vítězné firmy, když svůj návrh prezentovali na vernisáži výstavy. Jsem proto ráda, že v architektonické soutěži pokračujeme a budu jednou hrdá, pokud v České Lípě bude tato zajímavá budova stát,“ dodala Volfová.

Architektonickou soutěž na novou knihovnu vyhlásilo město Česká Lípa v květnu loňského roku, soutěžní návrhy mohli architekti podávat do 15. srpna 2023. Přišlo celkem 48 návrhů nejen z České republiky, ale také Slovenska, Polska, Španělska a Velké Británie. Pokud by jednání s vítězem nedopadla, může město oslovit město postupně i další firmy, které se umístily na druhém a třetím místě, a to firmu Atlas forem, s.r.o. z Pardubic a firmu Mjölk, s.r.o. z Prahy.

Předností vítězného návrhu je efektivní řešení celé budovy, jak z hlediska ekonomických nákladů na výstavbu, tak i z hlediska budoucího provozu. Budova je moderní, ale respektuje historické centrum města. Disponuje zelenou střechou i rozlehlou terasou, kterou by mohli využívat návštěvníci knihovny. Bonusem je pak možnost efektivního hospodaření s dešťovou vodou, citlivě a jednoduše je také navržená proměna části Jeřábkova náměstí, kde je nyní parkoviště.

“Stavba nové knihovny bude stát na Jeřábkově náměstí a její součástí jsou i stávající objekty čp. 158 a 159. Nová knihovna by měla být nejen architektonicky zajímavou stavbou, ale měla by se stát také přirozeným centrem vzdělávání a setkávání Českolipanů,” řekla starostka. V knihovně by měl být i malý sál, počítačová učebna, ale také kavárna. Součástí zadání architektonické soutěže bylo i řešení úprav Jeřábkova náměstí.

Předpokládaná výše investice je 210 milionů korun bez DPH a cílem soutěže bylo mimo jiné i tyto náklady ověřit tak, aby město mělo jasnou představu o budoucím financování. „Pro financování stavby knihovny se chceme v budoucnu pokusit získat dotační prostředky, pokud bude v době realizace vypsán vhodný dotační titul,“ uvedla Volfová. “Pokud smlouvu město uzavře do konce května letošního roku, může získat dotaci 400 tis. Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj,” dodala na závěr.

