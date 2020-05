Čtenáři opět mohou čerpat novou zásobu knih. Českolipská Městská knihovna otevřela, ale půjčování knih a další provoz doznalo podstatných změn.

Městská knihovna Česká Lípa. | Foto: www.knihovna-cl.cz

„Podobně jako ostatní provozovny a instituce jsme i my museli přijmout důsledná opatření proti šíření nemoci SARS Cov-19 a naše provozy jsme otevírali postupně. V hlavní budově knihovny na náměstí zůstává do odvolání zrušen sobotní provoz,“ říká ředitelka českolipské knihovny Dana Kroulíková. V obvyklé provozní době funguje jen pobočka na sídlišti Špičák. Na Ladech je knihovna otevřená pouze v pondělí od 13 do 17:30 hodin, na Holém Vrchu funguje pobočka každou středu od 13 do 17 hodin. V provozu je i dobranovská knihovna, a to každé pondělí od 16 do 18 hodin.