Knižní tipy na víkend

Kniha se hodí jako správný doplněk ke každé příležitosti. Ve spolupráci s Knihkupectvím a atikvariátem Fryč vám přinášíme vybrané knižní tipy. Na své si přijdou příznivci žánru young adult, thrillerů, historických románů a nezapomněli jsme ani na děti.

Knižní tipyFoto: Deník / Louda Jiří

Tisíc kousků tebe

Mladá hrdinka Marguerita Cainová cestuje alternativními dimenzemi s jedním cílem: vypátrat a zabít vraha svého otce. Přitom se ale zaplétá do nebezpečné milostné aféry, která ji nutí pochybovat o všem, co cítí… Ponořte se do jednoho z nejnovějších příběhů ze sekce young adult.

Je odsouzena opakovat stejnou chybu znovu a znovu? Rodiče Marguerity Cainové jsou geniální vynálezci, jejichž poslední vynález – Ohnivák – umožňuje pohybovat se mezi alternativními realitami. Někdo zabil jejího otce a Marguerita je rozhodnutá vypátrat vraha za každou cenu. Světy, které se před ní otevřely, ji ale nutí pochybovat o všem: o vlastní vině i vlastních citech. A v každé verzi sebe sama se zaplétá do milostné aféry, které nedokáže odolat, přestože je nebezpečná.

Knihu Tisíc kousků tebe vydalo nakladatelství CooBoo.

Magonie

Žánru young adult ještě chvíli zůstaneme. Magonie, místo, kde může Aza Rayová dýchat a užívat si života. Navíc zjišťuje, že má velkou moc. Tu bude potřebovat, jelikož se blíží válka mezi oběma světy a Aza je ta, která rozhodne o osudu lidstva.

Aza Rayová trpí záhadným onemocněním plic. Nemůže pořádně dýchat, mluvit, žít. Když na obloze zahlédne loď, všichni si myslí, že to způsobily vedlejší účinky léků. Aza ale ví, že to nebyla halucinace. Než si to vůbec uvědomí, ztratí se z našeho světa a objeví se v Magonii. Nad mraky už není slabou dívkou se smrtí na jazyku, naopak má velkou moc. Blíží se však válka – svět nahoře má s tím dole nevyřízené účty a Aza tak má v rukou osud celého lidstva.

Knihu Magonie vydalo nakladatelství CooBoo.

Ledová jako sníh

A do třetice všeho dobrého. Sedmnáctiletá Snow žijící na klinice pro duševně choré projde zrcadlem a zjistí, že je vskutku nadanou. Je dcerou čarodějky a ledového krále. Jakou cestou se vydá? Jedná se o fantasy příběh inspirovaný pohádkou Sněhová královna.

Sedmnáctiletá Snow žije v přísně hlídané klinice pro duševně choré. Hluboko uvnitř ví, že tam nepatří, ale na život mimo zdi nemocnice si skoro nevzpomíná. Když zmizí její jediný kamarád Bale a jí se naskytne příležitost uprchnout, a jít ho hledat, udělá to. Ocitne se v Algidu. V mrazivé zemi plné čarodějnic, zlodějů a osudových setkání, která je s její minulostí spojena víc, než si myslela…

Knihu Ledová jako sníh vydalo nakladatelství Fragment.

Nyní se vydáme do historie prostřednictvím historických románů.

Milujte královnu

Po svém úspěchu s první knihou si tentokrát Anton Hykisch vybral za námět tereziánskou dobu a samotnou Marii Terezii. Zaměřuje se na klíčové události z jejího vládnutí a přenese čtenáře jak do prostředí panovnických dvorů a paláců, tak i univerzit a chrámů…

Historický román s tématem vlády a osudem Marie Terezie, jedné z velkých postav světových dějin. Milujte královnu je zároveň příběhem silné ženy i příběhem tereziánské epochy. Autor si vybírá klíčové období z bohatých čtyřiceti let vlády Marie Terezie a Josefa II. V pestrém sledu se střídají scény z panovnických dvorů a paláců Prahy, Bratislavy, Vídně, Berlína, Paříže, Petrohradu a Vatikánu, stejně jako z knižních chrámů, hudebních salonů, laboratoří, univerzit a selských chalup. Osudy slovenských vzdělanců se tu proplétají s osudy významných evropských filozofů a hudebníků této doby. Vystupující osoby, fakta a události jsou organicky spojené. Román je fiktivním bilancováním vladařských záměrů a osudů.

Knihu Milujte královnu vydalo nakladatelství Host.

Mořeplavec

Třetí díl ságy Cizinka je tu. Claire zjišťuje, že Jamie přežil a je rozhodnuta se i s jeho dcerou vrátit do 18. století a zůstat zde s ním. Jak se vypořádá se životem v rozděleném Skotsku? Přečká jejich láska veškeré intriky nebo nadobro skončí?

K vášnivému setkání Claire s Randallem došlo již dávno. Před dvaceti lety cestovala Claire zpět v čase do 18. století a do náruče galantního Skota jménem Jamie Fraser. Pak se vrátila do svého století, aby porodilal jeho dítě. Věřila, že v tragické bitvě u Cullodenu zahynul. Přesto jna něj nikdy nezapomněla… a její tělo po něm ve snech stále touží. Pak Claire zjistí, že Jamie přežil. Vrací se k němu spolu s jejich dcerou a je odhodlaná zůstat s ním v jeho době. Claire si musí zvolit svůj osud a najít odvahu čelit vášni a bolesti, které jí čekají. A také životu nebezpečným intrikám rozpoutaným v rozděleném Skotska. Čeká ji nebezpečná cesta do neznáma, která navždy zpečetí, nebo definitvně zničí jejich lásku.

Knihu Mořeplavec vydalo nakladatelství Omega.

Hledá se Romeo

Romeo, Romeo, proč si jen Romeo? Hlavní hrdinka zjišťuje, že o dvou letech vztahu se romantika vytratila a zůstala krutá realita. A když přítel zapomene na Valentýna, je to vrchol. Na scéně se objevu sexy Ital a Julie začíná uvažovat, zda právě on není její Romeo…

Když ona je Julie, tak kde ksakru vězí Romeo? Po dvou letech společného žití spadli Julie a Will do naprostého stereotypu. Romantika se kamsi vytratila a nahradila jí jen hromada neumytého nádobí, kupy špinavého prádla a večery strávené klimbáním před televizí. A vše se ještě začne zhoršovat poté, co Will zapomene na domluvenou valentýnskou večeři. Takže když náhoda svede dohromady Julii a sexy Itala, který navíc pracuje v konkurenční reklamní agentuře, a on jí nabídne romantický víkend v italské Veroně, začne Julie zvažovat, zda právě tohle není ten její Romeo.

Knihu Hledá se Romeo vydalo nakladatelství Kristián.

Rychleji mluvit nedokážu

Kdo by ji neznal?!? Upovídaná a báječná Lorelai Gilmorová. Její představitelka Lauren Graham seznamuje prostřednictvím knihy čteáře se svým životem a doplňuje ho o příhody z natáčení slavného seriálu Gilmorova děvčata.

Sbírka esejů od milované hvězdy seriálů Gilmorova děvčata a Rodičovství o životě, lásce a ženě z Hollywoodu, doplněná historkami z natáčení Gilmorových děvčat. Lauren Graham se pokouší na chvíli zastavit a ohlíží se za svým životem, sdílí s námi úsměvné historky z dospívání, když začínala kariéru herečky, až po dobu, kdy seděla ve svém přívěsu a koukala na trailer k seriálu Rodičovství a kdy se sama sebe ptala: „Líbí se to někomu?“ Otevřeně mluví o tom, jaké je to být single ve světě Hollywoodu („Nikdo nechápal, že jsem pořád sama.“) nebo o zkušenosti porotce v projektu Project Runway ("Je to, jako kdybych zažila totální módní blackout.“) V eseji "Jaké to bylo, první část" nás autorka vezme na procházku světem Gilmorových děvčat a především do světa „své“ Lorelai Gilmore. Esej "Jaké to bylo, část druhá" odhaluje, jaké to bylo, když se o devět let později k roli vrátila a co to pro ni znamenalo. O Lauren se ale dozvíte i jiné věci: jaké to bylo, když se pokusila stát se vegankou nebo další zážitky z natáčení a zákulisí Hollywoodu. Kniha je doplněna mnoha fotografiemi a úryvky z jejího deníku. Kniha je jako nejlepší přítel, který se s vámi o všechno vždy rád podělí.

Knihu Rychleji mluvit nedokážu vydalo nakladatelství Omega.

Na své si přijdou i dětští čtenáři.

Zachrání doktor Proktor Vánoce?

Vypadá to, že letos asi Vánoce nebudou. Chamtivý obchodník skoupil všechna práva a slavit vánoční svátky mohou jen ti, kdo utratí dost peněz v jeho obchodech. Stihnou doktor Proktor, Líza a Bulík Vánoce zachránit včas?

Víte, co potřebujete ke zničení Vánoc? Stačí k tomu jeden chamtivý obchodník, který k nim skoupí veškerá práva. A teď je nikdo nesmí slavit. Tedy pokud nejdřív neutratí slušnou sumičku v jeho obchodech. Líza, Bulík a doktor Proktor to tak nenechají. Před tím, než ale Vánoce zachrání, se musí vypořádat i s vánočním skřítkem, který nadělování dárků dávno pověsil na hřebík. Do Štědrého dne přitom zbývá jen pár dní a čas letí jako splašený…

Knihu Zachrání doktor Proktor Vánoce? vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

Dívka z inkoustu a hvězd

Isabelle touží překročit hranici svého domova a vydat se prozkoumat Zapomenuté území. Sen se jí splní, když zmizí její nejlepší kamarádka. Jako správná dcera kartografa se Isabelle vetře do pátrací skupiny a vydává se za dobrodružstvím…

Od chvíle, kdy na ostrov dorazil guvernér Adori, nikdo nesměl překročit hranici mezi Gromerou a zbytkem ostrova. Isabelle ale i tak sní o tom, že jednou prozkoumá každičký centimetr Zapomenutého území, které leží hned za hranicemi. Svůj sen si splní, když zmizí její nejlepší kamarádka a Isabelle se vetře do pátrací skupiny - je přeci dcerou kartografa. Kdo jiný by měl skupinu provést nebezpečnou pustinou jen za pomoci map a hvězd?

Knihu Dívka z inkoustu a hvězd vydalo nakladatelství Fragment.

Podivuhodné příběhy Čtyřlístku



Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa, kdo by tyto komiksové hrdiny. V pořadí už 16. knize najdete kompletní ročník 2000. Kromě čarodějného dílu zde čtenáři najdou i úkoly, které musí se čtveřicí hrdinů vyřešit.

Kniha jistě zaujme nejednu generaci čtenářských fanoušků fenoménu Čtyřlístek. Najdeme zde nově pojaté klasické pohádkové příběhy (Čarodějná lampa, Stolečku, prostři se, Dlouhý, Široký a Bystrozraký), příběhy strašidelné (Strašidla zasahují), jsou tu i nové Myšpulínovy vynálezy (Myšpulit, Perpetuum mobile), příběhy ze současnosti (Na řece Šuměnce, Pán hor, Partner na cestách, V bludišti času), upírská historka na silvestrovském plese či veselá komedie Splašené vánočky. V tomto ročníku je navíc i jedno zvláštní číslo, totiž jubilejní třístovka, v níž kromě vlastního komiksu s „čarodějnou“ tematikou najdeme i úkoly, které musíte s Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou vyřešit. Prostě jedinečná knížka plná zábavy pro celou rodinu a nutnost pro každého správného sběratele Čtyřlístku. Vydání obsahuje všech patnáct příběhů Čtyřlístku z přelomu milénia, a to kompletní ročník 2000.

Podivuhodné příběhy Čtyřlístku vydalo nakladatelství Čtyřlístek.

O dívce Grace

Anthony Doer přichátí s dalším románem, který vás chytne za srdce. Hlavní hrdina vidí věci ještě dříve, než se stanou. A právě kvůli jedné takové vidině opustí všechny, které miloval… Podaří se mu najít k nim cestu zpět?

David Winkler, tichý chlapec okouzlený nestálostí počasí a posedlý sněhem, žije na Aljašce ve městě Anchorage. Někdy vidí události ještě předtím, než se stanou: muže s krabicí na klobouky srazí autobus, sám David se v supermarketu zamiluje do krásné ženy. Sen o tom, že se mu nepodaří zachránit svou malou dceru při záplavách, ho naprosto zdrtí. Odjede tisíce mil daleko, opustí svou rodinu, domov i budoucnost, aby vyplnění tohoto snu zabránil. Na ostrově v Karibiku, kde skončí sám a bez peněz, navíc netuší, jestli jeho dcera přežila a jestli mu manželka útěk kdy odpustí, mu poskytne přístřeší rodina s mladou dcerou. A právě ta ho nakonec probudí zpět k životu a přiměje ho hledat všechny, jež opustil. Doerrovy postavy jsou plné smutku a nenaplněných tužeb, ale také laskavosti. Jeho pochopení pro lidskou slabost je až neuvěřitelně jímavé.

Knihu O dívce Grace vydalo nakladatelství MOBA.

Saturnin se vrací

Milovníci Saturnina zbystřete! Na pultech knihkupectví se objevilo oficální pokračování. Hlavní hrdinové se vrací a připravili si pro vás řadu humorných dobrodružství.

Slavná humoristická kniha, která baví již několik generací čtenářů, pokračuje! Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním i další oblíbení hrdinové – laskavý dědeček s novým psím kamarádem Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš i filozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všechny připravil Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý strýc František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto u dědečka!

Knihu Saturnin se vrací vydalo nakladatelství XYZ.

A poslední dva knižní tipy ocení milovníci napětí.

Selfies

Oddělení Q hrozí uzavření a v Kosani vypuká naprostý zmatek. Odehrají různé trestné činy, které vypadají, že nemají nis společného. Mezitím Rose propadá do deprese a tým musí vyřešit případy ve sníženém počtu.

Vedení kodaňské policie usoudilo, že počet objasněných případů oddělení Q je výrazně pod hranicí očekávání. Prokázat opak dostává za úkol Rose, která se ale propadá do psychického pekla, jehož kořeny sahají hluboko do temné minulosti. Mezitím v kodaňském parku najdou zavražděnou starší paní, šílený řidič zahájí smrtící hon na mladou ženu a jinde se plánují další trestné činy: děje se to bez vzájemné souvislosti, nebo mají případy něco společného? Carl, Asad a Gordon stojí před záhadou dalece přesahující všechny, které dosud řešili. A jejich kolegyně Rose má vážné problémy. Čtveřici chybí jeden člen, a jak se zdá, smůla se jí lepí na paty. Dokážou zabránit zavření oddělení Q a zastavit zabíjení v Kodani?

Knihu Selfies vydalo nakladatelství Host.

Temné hlubiny

Před Erikou Fosterovou je další případ. Tentokrát se bude muset potýkat s vraždou, která se stala v dávné minulosti. Podaří se Erice poskládat střípky z minulosti a odhalit vraha?

Když dostane detektiv šéfinspektor Erika Fosterová tip, že by klíčový důkaz ve velkém drogovém případu mohl být ukryt v zatopeném lomu na okraji Londýna, nařídí jeho prohledání. Z hlubin však její kolegové vyzdvihnou nejen důkazy k tomuto případu, ale i kostru malého dítěte. Pozůstatky jsou rychle identifikovány jako Jessica Collinsová. Sedmiletá dívka, jejíž zmizení plnilo stránky novin před šestadvaceti lety. Erika musí začít spojovat střípky z minulosti se současností a nořit se stále hlouběji do rodinných vztahů Collinsových i do života vyšetřovatelky Amandy Bakerové, která si nepřestala vyčítat, že zmizení holčičky nedokázala vyřešit. Erika brzy zjistí, že toto vyšetřování bude jistě jedno z nejsložitějších a nejnáročnějších v její kariéře. Někdo si totiž nepřeje, aby byl případ vyřešen. A udělá všechno, aby Eričino pátrání zastavil…

Knihu Temné hlubiny vydalo nakladatelství Cosmopolis.