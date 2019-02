Českolipsko - Příběhy rozhleden, hřbitov v Kamenickém Šenově či myšky v Harrachově. Regionální autoři u čtenářů bodují.

Města, vesničky, kostely, rozhledny, hory či tajemné stezky. Krajina kolem nás budí nejen pozornost odborníků, ale i laiků a milovníků přírody. To potvrzuje i regionální literatura, jejíž tituly zaplňují policie v knihovnách a knihkupectví. Výjimkou není ani Liberecký kraj.



Pozorné oko čtenáře mohlo v loňském roce zaznamenat několik nových titulů jako například Příběhy rozhleden Českého ráje či Kamenický Šenov a jeho Starý hřbitov. „Jsem na sto procent přesvědčený, že má smysl vydávat regionální publikace. Pro lidi jsou čtenářsky atraktivní,“ svěřil se se svým postojem k regionální literatuře Jan Pikous mladší, který se podílel na příbězích rozhleden.

PŘÍBĚHY ROZHLEDEN

O další díl rozšířili Marek Řeháček a Jan Pikous svou sérii o rozhlednách. V knihách kombinují příběh rozhledny a jejich vlastní příběh, jak ji objevují. „Pro čtenáře to je atraktivnější než klasický a suchopárný popis. Navíc fotografií existují na internetu statisíce, ale příběh si musí každý odžít, to za něj internet neudělá. Fotku mu ukáže, ale pocity si člověk musí vytvořit sám,“ zamýšlí se nad úspěchem série Pikous.

Tentokrát se autoři vydali do Českého ráje a na základě nachozených kilometrů a nasbíraného materiálu stvořili knihu Příběhy rozhleden Českého ráje. „Klasických rozhleden se zde nachází málo, spíše se jedná o věže zřícenin zpřístupněné jako rozhledny. Proto na tento rok plánujeme vydat Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje,“ svěřil se Jan Pikous.



Podle Pikouse zažíváme rozhlednový boom po celé republice. Některé obce je staví jako na běžícím páse. „Rádi bychom do budoucna udělali publikace, které by navázaly na naši oblast, na východě by se jednalo o Příběhy krkonošských a podkrkonošských rozhleden a směrem na západ o Příběhy rozhleden Českého středohoří,“ nastínil plány fotograf.

VÝROČÍ ŠENOVA

Na sklonku listopadu loňského roku proběhl křest knihy Kamenický Šenov a jeho Starý hřbitov, která vyšla při příležitosti výročí 666 let od první písemné zmínky o městě. Jedná se tedy hlavně o popisy jednotlivých náhrobků, líčí osudy lidí, jimž patří, a v ilustracích či fotografiích dokumentuje jejich tehdejší domy. „Význam knihy o Kamenickém Šenovu od Harryho Palmeho vidím pro současného čtenáře v tom, že jedině poznáním a pochopením minulosti můžeme vytvořit zodpovědný přístup k současnosti té, která předurčuje budoucnost,“ řekl během křtu jeden z tvůrců knihy, Radim Vácha.



Na pultech knihkupectví se také objevila kniha Nordbohmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku, a Ezopovy bajky, za jejichž vznikem stojí českolipská autorská dvojice Marta Knauerová a Attila Volos. Ti společně vybrali do knihy přibližně třicet antických, často dost krvavých bajek, které Vörös rozkreslil a Knauerová jim dala historický nádech čitelný i pro dnešního čtenáře.

NEZAPOMÍNAJÍ NA DĚTSKÉ ČTENÁŘE

Zdejší autoři myslí i na děti. Příkladem může být Michal Dvořák, který spojil síly s ilustrátorkou Monikou Mašterovou, a světlo světa spatřila kniha Pět ocásků v Harrachově. Autor se volně se inspiroval vlastní rodinou.

„Prvními čtenáři byly mé tři děti, ostatně právě ony byly volnou předlohou pro mé myší hrdiny. Navíc využil zdejší reálie a tak si dětský čtenář může přečíst o tom, jak myší rodinka vydala na výlet k zamrzlé Mumlavě či mamutímu skokanskému můstku. „Kniha cílí zejména na rodiny s malými dětmi, které přijedou na zimní dovolenou do Harrachova. Pro rodiny v penzionech to tak může být prima čtení na večer, které jim navíc nabídne i tip na výlet pro další den,“ doplnil Dvořák.

To jeho jmenovec Václav Dvořák, působící na Technické univerzitě v Liberci, vytvořil pro děti sci-fi příběh s názvem Písečníci a bludný asteroid. „Uvědomil jsem si, že dětské sci-fi vlastně neexistuje. Je sice pár knížek, ale když jsem chtěl svým dětem něco z tohoto žánru přečíst, žádnou sci-fi jsem nesehnal,“ svěřil se autor. Knihu se mu podařilo vydat prostřednictvím Startovače a momentálně se může radovat z toho, že si v návalu konkurence našla své oddané čtenáře.