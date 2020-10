Zdroj: DeníkPětitisícovku s obrázkem ministryně financí a nápisem Nenechte se uplatit rozdávali spolu se svým programem kandidáti koalice Společně pro Liberecký kraj. Falešnou bankovkou upozornili na jednorázovou finanční injekci, kterou českým důchodcům nadělí v roce krajských voleb a necelý rok před těmi do parlamentu vláda.

KDU-ČSL a TOP 09 spojily před volbami své síly. Namlouvat se chtějí s věčným ženichem. Se Starosty, kteří jsou ve vedení kraje a podle odhadů budou pravděpodobně mezi těmi, kdo může jednat o vítězné koalici. „Nechceme předjímat volební výsledek, ale pokud se tam dostaneme, budou Starostové náš nejbližší partner,“ říká lídr kandidátky Jiří Klápště.

V prioritách má vedoucí CHKO a krajinný inženýr jasno. Pokud získají od voličů mandát, chtěli by posunout témata, ve kterých kraj podle jeho názoru zatím pokulhává. „Je to životní prostředí a územní rozvoj. Tam je třeba velká šance posunout věci mnohem dál, než v tuto chvíli jsou. Stále se o nich jen mluví. Ať už jde třeba o obchvat Turnova a České Lípy nebo rychlostní železnici do Prahy,“ zmínil Klápště.

Například rychlostní železnice může být sice marginální záležitostí pro obyvatele Liberce, kteří se dostanou do metropole pohodlně za hodinu hned se dvěma autobusovými dopravci. Zeptejte se ale lidí v Turnově, kteří do hlavního města dojíždějí za prací, jak dlouho jim trvá cesta, pokud nechtějí či nemohou jet po ucpané rychlostní silnici.

Lídr kandidátky Společně pro Liberecký kraj se domnívá, že právě oni by mohli zaplnit bílá místa na mapě problémů, které má řešit kraj. „Jsou věci, které jsou pozitivní, jako třeba krajská nemocnice nebo odpovědná správa kraje, to myslím funguje dobře. Ale je tu spousta věcí, které kraj neřeší tak, jak by mohl. Třeba právě doprava. Zástupci kraje jsou zahlceni problémy s dopravcem, se Silnicemi LK (krajská organizace na údržbu krajských silnic s problematickým nákupem pohonných hmot, pozn. red.), ale chybí mi rozvojové a investiční projekty. Na ty by sice měl přispívat stát, ale kraj by na něj měl více tlačit, což trochu pokulhává,“ domnívá se Klápště.

Argumentem pro něj není ani námitka, že Liberecký kraj nemá ve svém vedení člena vládních ANO či ČSSD, a tím má horší vyjednávací pozici než kraje, kterým vládne ANO. „Ale ANO tady má vicehejtmanku, takže ta linka je naprosto přímá. A jestliže pan premiér jezdí na různé oslavy, tak bych doufal, že tady nějaké prostředky přistanou, ale to se neděje,“ poznamenal Jiří Klápště.

Za pravdu má dává příslib dnes už bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i samotného premiéra Babiše, kteří před dvěma lety slíbili miliardu na krajskou nemocnici, ale nakonec zůstalo jen u řečí.

„Chtělo by to trochu nové krve“

Voliči se u stánku zastavují jen na chvilku. Zima je žene dál. Ti, co si z rukou lídrů i dobrovolníků berou letáky, tvrdí, že si je doma prostudují. „Volit určitě půjdu, ale rozhodnuto ještě úplně nemám. Určitě se budu rozhodovat podle toho, co se na kraji udělalo. Není toho málo, ale chtělo by to trochu nové krve,“ řekla žena středního věku v doprovodu staršího školáka.

Mezi priority společných kandidátů patří třeba i větší podpora místních podnikatelů, a to nejen v době covidu, vytvoření mechanismu, aby v kraji fungovaly zubní pohotovosti, nebo větší finanční podpora městských organizací, jako je třeba divadlo nebo zoo.

Kandidáty přijela do Liberce podpořit i poslankyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. „Jde o přirozenou politickou spolupráci a vždycky je dobré mít komu v Praze říct, co trápí samosprávy,“ připomněl nestraník a liberecký radní Jiří Šolc, trojka kandidátky.

Společně pro Liberecký kraj

Koalice TOP 09, KDU-ČSL a nestraníků. Lídrem kandidátky je 38letý šéf CHKO Český ráj a vnuk slavného malíře Jiří Klápště. Dvojkou je jablonecký zastupitel Štěpán Matek, mimochodem na stejné kandidátce je i jeho otec, známý dětský neurolog a rentgenolog Miloš Rejmont. Na kandidátce je ale třeba i jeden z dvou vůbec nejmladších kandidátů, 18letý aktivista Milionu chvilek Daniel Havlík.