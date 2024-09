Myslí si, že pokud by zvířata včas nezachránila, potrhaly by je lišky. Dalším nebezpečím jsou pak kuny. „Veterinář, kam docházím se svými psy, mi vysvětlil, že pokud není v blízkosti máma a koťátka byla zanedbaná, tak by je v noci sežraly lišky. Tato byla podchlazená a hladová. Tři hodiny jsme čekali, jestli se přece jen neobjeví kočka,“ poznamenala.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Strážník jí řekl, že pomoci nemohou, protože situaci by mělo řešit vedení Radvance coby samostatné obce. Jednalo se o večerní hodiny a k tomu ještě v neděli, takže nikdo nereagoval. Veronika zkoušela štěstí také v České Lípě a o situaci informovala městské policisty i tam. O situaci už věděli od kolegů z Nového Boru a také oni tvrdili, že nemohou věc vyřešit. „Nakonec nám pomohli až v Andělském světě , a to dokonce pozdě večer,“ uvedla.

V útulku Andělský svět ve Sloupu v Čechách přijímali v pozdních večerních hodinách koťata nalezená v Radvanci. Vše se muselo vyřešit rychle, jinak by hrozilo, že zvířata uhynou. „Můj kamarád našel čtyři koťata při procházce v parku a sdílel na Facebooku, že neví, co s nimi. Kontaktovala jsem ho a on mě zavedl na místo,“ uvedla Veronika Hartmanová. Přibližně šestitýdenní koťátka seděla sama v křoví. „Nejprve jsem se obrátila na všechny útulky, na které jsem si vzpomněla. Tam nám nikdo nepomohl. V jednom z útulků mě odkázali a městkou policii v Novém Boru ,“ zavzpomínala.

„Ptali jsme se občanů z okolí nálezu, zda nemají kočku, která zřejmě porodila a postrádá koťata. Bohužel jsme nic nezjistili,“ uvedl. Předpokládá tedy, že se jednalo o divoká zvířata. Zatímco odchyt psů má obec smluvně zajištěn, v případě koček probíhají jednání právě s útulkem Andělský svět, kde by byl k dispozici karanténní kotec. Prozatím je v případě nálezu koťat skutečně nutné kontaktovat obecní úřad. „Telefon je uveden na webových stránkách obce, jak pevná linka, tak mobil,“ poznamenal Ullrich.

Podobnými peripetiemi jako paní Veronika si prošla také Pavla z Nového Boru, která našla v tomto městě koťátko u kina. „Bylo to poblíž parku. Viděla jsem kotě na betonu, jak mňouká,“ zavzpomínala. I ona se pokoušela kontaktovat novoborské strážníky. „Řekli mi, že má jistě matku v okolí a postará se o ně, ale že přijedou.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Kotě poté vyprostili zpoza mříže a podali mi ho s tím, že si ho mám nechat, což jsem nakonec udělala,“ uvedla. Jenže po pár dnech našla kočku a další tři koťata. Začala je krmit a sama kontaktovala útulek ve Sloupu. „Poradili mi, abych zavolala na odbor životního prostředí. Jenže tam mi úřednice sdělila, že mají na starosti jen týraná a nemocná zvířata,“ uvedla Pavla.

Několikrát se pokoušela také kontaktovat městskou policii, aby zjistila, co s kočkami nakonec bude. „Tvrdili mi, že to jsou divoká zvířata, že se o ně matka postará a chytí jim myš. I přesto, že je to v centru města a v blízkosti se nalézá potok,“ upřesnila. Strážníky upozornila na fakt, že hlavní problém je v dalším množení koček. Na to se od městské policie dozvěděla, že je odchytí a odvezou do útulku Andělský svět.

Poté zjistila, že smluvním útulkem by měl být Azyl Pes v Krásném Lese. Tam jí sdělili, že požadavek obdrželi, ale zvířata nikdo nepřivezl. Co se stalo s kočkami, nikdo neví. „Skauti našli ve sklepě poblíž kina polomrtvé kotě. Zřejmě propadlo oknem. To pak navečer zemřelo. Víc nevíme,“ uvedla.

Podle města Nový Bor mají lidé, kteří naleznou opuštěná koťata, zavolat strážníky. „Městská policie na místě vyhodnotí, jak dále postupovat. Nepotřebuje pokyny odboru životního prostředí, řídí se dohodnutými vnitřními pravidly,“ vysvětlila mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná.

Dle ní strážníci tyto případy řeší. „Je ale třeba rozlišit, o jakou kočku se jedná. Například celá řada majitelů chová kočku venku. Ty se pak přirozeně pohybují v teritoriu o velikosti až několik kilometrů, hravě se v terénu orientují a dokážou se bez problémů vrátit domů. Pokud by takovou kočku na základě oznámení nálezce městská policie odvezla, způsobí jí stres,“ uvedla. Do útulku se dle jejích slov dováží opravdu velmi malá a zjevně opuštěná koťata, která jsou na odlehlém místě, a také viditelně zraněné, vyhladovělé či nemocné kočky.

Také Františka Zverková z útulku Šance zvířatům poukázala na skutečnost, že například strážníci v Mladé Boleslavi donedávna argumentovali podobně: Vzhledem k tomu, že nedokážou odlišit, které zvíře je toulavé a které opuštěné, tak je neodchytávají vůbec. Nechtějí riskovat, že by mělo majitele. „Dle výkladu legislativy Ministerstva zemědělství mají obce povinnost se o nalezená zvířata postarat. Je to kombinace jak zákona v Občanského zákoníku, tak veterinárního zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedla Zverková. Zmínila dále, že v okamžiku, kdy není poznat, zda se jedná o zvíře toulavé nebo opuštěné, mají ho automaticky brát jako toulavé a pomoc mu poskytnout.

I ona zná řadu příběhů, kdy jí klienti vypráví, jakým způsobem je městská policie odbyla. „Věty se opakují stále dokola. Počínaje tím, že se mají kočky o sebe postarat, protože se jedná o divoká zvířata, a tudíž mají chytat myši. Řeknou to i o koťatech, která mají sotva rozlepené oči. Konče tím, že se kvůli kočkám nenechají vyhodit z práce,“ poznamenala. Připomněla ale také, že velice dobré zkušenosti má například s obcí Ralsko nebo Skalice. Silně financuje odchyt koček i Česká Lípa. Za velký problém považuje kolonii koček právě v Mladé Boleslavi.

Veronika Slavíková z útulku Dogsy v Jestřebí, který je určen primárně psům, si myslí, že přístup ke kočkám by se měl přiblížit tomu, jaký mají právě psi. „Vedení měst a obcí je neřeší tolik jako psy. Pokud běhá po vsi pes, lidé okamžitě volají, ale kočky jsou vnímány spíše jako toulavé,“ uvedla mladá žena.

Za největší problém považuje, že je lidé nekastrují. Kočky se poté nekontrolovatelně množí a vznikají kolonie. „Pokud by se ta zvířata kastrovala, čipovala a vytvořila by se nějaká identifikace, tak by se situace mohla zlepšit,“ podotkla Slavíková. Navíc útulků pro kočky je podstatně méně než těch psích. „Útulky už nemají prostor řešit a fyzicky kastrovat kolonie například 70 koček. Obce často nepomohou a útulky s prominutím padají na hubu,“ řekla smutně.

Podotkla, že ač jsou zaměření na psy, lidé u nich bez domluvy zanechávají i kočky. „Jen za poslední měsíc nám dvakrát někdo vyhodil krabici s kočkami před útulek. Je to opravdu problém,“ uvedla. Spolupracujících obcí je málo. „Je jen pár obcí a měst, kterým nejsou kočky lhostejné, účastní se kastračních programů a péči zaplatí. Spočítala bych je na jedné ruce,“ konstatovala provozovatelka jestřebského útulku. Jako jediné řešení vidí ve snížení kočičí populace.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in O zařazení koček na podobou úroveň jakou mají psy, usiluje dlouhodobě Kamila Dvořáková z Mimoně. Založila petici Za změnu „ZÁKONŮ PRO KOČKU“. „Zákony jsou v současné době vágní a obce nejenom, že nenutí, ale ani nemotivují, aby samy o sobě jednaly. Nechávají to na spolcích a útulcích,“ řekla aktivistka.

Dle ní jen přibližně tři procenta obcí v České republice spolupracují, mají nějakou formu kastračního programu anebo se vůbec problematikou koček chtějí zabývat. Co se týče podpisových archů, je už petice uzavřena, ale na internetu běží stále dál a lidé ji podepisují. „Už jednáme i na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu, ale přibývající podpisy ukazují, že zájem veřejnosti trvá,“ poznamenala Dvořáková.

Že je informovanost lidí ohledně koček malá, spolupráce úřadů často pokulhává, lidé nekastrují a kočky jsou přemnožené, dokládá dle pracovníků z Andělského světa i fakt, že napříč republikou jsou útulky přeplněné a zájemců o adopce je na to množství nalezenců velmi málo. „Každý druhý den k nám lidé volají, že nalezli kočku a nevědí si rady,“ říkají zarmouceně.

Kromě úředních mantinelů naráží spolky a útulky na nepochopení a nedostatek peněz. „Pokud nedostaneme dotaci, musíme si veškeré prostředky zajišťovat sami, a to je velice vyčerpávající, protože nám musí zbýt síly ještě na samotnou péči o kočky,“ povzdechla si pracovnice z Andělského světa. Na kočky se zatím stále nahlíží jako na zvíře, které si dokáže samo poradit.

Dle lidí, kteří s kočkami pracují, si ale ne každá kočka dokáže chytit myš, a navíc se nekontrolovatelně množí. Neznalost ohledně problematiky považují za tak zakotvenou, že naráží na názor, že jejich krmením může vzniknout protiprávní jednání a způsobuje šíření nemocí. „Je to právě naopak. Kočky dostávají v průběhu krmení odčervovací tablety. A co je důležité, jsou vykastrovány a již se nemnoží. Jsou pod kontrolou. Pokud obecní úřad souhlasí s touto praktikou a vymezí pro krmné místo ve své obci prostor, mohou být spokojeni všichni,“ uvedla pracovnice a poznamenala, že velmi dobré zkušenosti mají s jednáním na úřadech ve Cvikově, Svojkově, Mařenicích, Zákupech a dalších obcích.

I když Františka Zverková tvrdí, že situace se za posledních pět let opravdu hodně posunula, myslí si, že osvěta se musí i nadále šířit.

Mohlo by vás zajímat: Zahradnice z Horní Libchavy sklízí úspěch se samoobslužným stánkem s pugéty