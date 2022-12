Po několika letech dohadů, připomínek k péči, úvah o alternativách a řešeních se noví českolipští zastupitelé odhodlali k jednoznačnému rozhodnutí. Na svém prosincovém zasedání vypověděli smlouvu s útulkem Bona v obci Kozly. Ročně Česká Lípa do tohoto útulku předávala okolo dvaceti koček. Za péči o ně platila pevnou roční taxu 240 tisíc korun.

Jak po zasedání informovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová, služeb tohoto zařízení využívala Česká Lípa využívala už 16 let. „Ve většině případů tam vozili zvířata strážníci,“ uvedla. Po rozhodnutí zastupitelů nastoupí od začátku roku 2023 s kočkami bez domova jiný směr - převážet je budou do obce Volfartice, do depozitního zařízení chrastavského spolku Šance zvířatům.

Z veřejného prohlášení místostarosty České Lípy Jakuba Mencla vyplývá, že rozhodnutí zastupitelů urychlila nedávná výzva odborníků z Krajské veterinární správy Libereckého kraje, aby město kočky do útulku v Kozlech nadále nedováželo. „Podle nich se v útulku už neumějí o dovezená zvířata řádně postarat. Proto jsme se rozhodli smlouvu s útulkem ukončit. Pro péči o opuštěné kočky jsme zajistili náhradní místo, a to depozitní zařízení spolku Šance zvířatům ve Volfarticích,“ vysvětlil Mencl.

Zdroj: Deník/Romana NetolickáJak také konstatoval, spolu s ředitelem městské policie a vedoucí odboru životního prostředí se do Volfartic zajel 2. prosince osobně podívat. „Se zástupci Krajské veterinární správy Libereckého kraje jsme také jednali a také nám toto dočasné řešení doporučili,“ zmínil. „Jde o registrovaný útulek, schopný zvířata řádně nechat projít karanténou a přijmout i zvířata, která jsou nemocná. Po vstupním veterinárním vyšetření je přijímají do své péče,“ dodal.

Radnice v přijatém řešení rovněž vidí posun k lepšímu i v oblasti nákladů, které městu s bezprizorními nebo zraněnými zvířaty vznikají. „Dosud se na Kozlech platilo dvacet tisíc korun měsíčně, bez ohledu na počet umístěných koček. Odteď budeme platit za skutečně umístěné kočky ve výši dva tisíce korun za jednu. Jednorázově,“ přiblížil místostarosta Mencl.

Výše popsaná změna se týká pouze koček. S odchycenými a nalezenými psy strážníci dál odjíždějí do Děčína, kde se také platí částka podle skutečně umístěných psů, nikoliv paušál. Navíc, asi před rokem byla prodloužena lhůta, po kterou je o českolipské nalezené psy pečováno přímo v České Lípě. „Prodloužila se na sedm dní a od té doby se do týdne prakticky většina psů vrátí ke svým pánům. Pouze dvacet procent, 9 psů z 45 za poslední rok, putuje po těch sedmi dnech do útulku v Děčíně,“ vylíčil Mencl.

Česká Lípa využívá služeb útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně, provozovaného statutárním městem, od srpna roku 2019. Vedení města usiluje od minulého volebního období o lepší a dlouhodobé řešení problémů se zatoulanými zvířaty vybudováním vlastního nového útulku. A kvůli tomuto záměru si už Lípa koupila 36 tisíc metrů čtvrtečních plochy ve Staré Lípě, kde má městské zařízení pro opuštěná zvířata vyrůst.

„Do budoucna chceme tuto neutěšenou situaci vyřešit vybudováním vlastního útulku, pro který již máme vhodný pozemek ve Staré Lípě a v prosinci jsme zahájili práce na změně územního plánu, která nám umožní pozemek pro stavbu útulku v budoucnu využít,“ potvrdil místostarosta Mencl.

Na žádosti Deníku o vyjádření k vypovězení smlouvy ze strany města zatím soukromý útulek Bona nereagoval. Jak stojí na aktivně spravovaném facebookovém profilu, jeho jménem jedná jeho ředitelka Miroslava Šubrová. Ta ho založila v roce 2000 jako azyl pro opuštěné kočičky. Jméno dostal po první kočičce, která se do útulku dostala.