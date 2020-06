Tento typ piva je rototypem světové kategorie světlého ležáku. Není se tak čemu divit, že je u nás největší spotřeba piva na světě-přes 140 litrů na osobu za rok. V posledních letech jsou velmi oblíbené také minipivovary, které nabízí nejrůznější druhy pivních speciálů.

Zdroj: Deník

V uplynulých měsících zažily české hospody těžké časy a obrovský propad tržeb vzhledem k opatřením proti koronaviru. Na začátku dubna se předpokládalo, že může skončit desetina až čtvrtina hospod.

Podle květnového průzkumu Plzeňského Prazdroje však nakonec znovu otevřelo 97,5 procenta podniků. Přesto má však řada provozovatelů fi nanční problémy a bude trvat, než se z krize vzpamatují.

Minipivovary na Českolipsku

Minipivovar Skalický Budulínek - Skalice u České Lípy

Rodinný pivovar Skalický Budulínek je čistě rodinný pivovárek v obci Skalice u České Lípy. Vládne mu sládková Lucie Stuchlíková, která si ho s manželem Janem začala pomalu budovat před sedmi lety. Paní skládková je původní profesí malířka skla a pivo začala vařit nejprve v hrnci na sporáku. Absolvovala kursy, stáže a radila se u jiných nadšenců a znalců vaření piva.

„Na počátku jsme o tom nevěděli vůbec nic, na všechno jsme vlastně museli přijít sami, například že se pivo musí stáčet při určitém zbytkovém cukru, aby bylo nasycený, aby pěnilo, nebo že při určitých teplotách musí ležet, aby nebylo kalný…člověk v tom musí dozrát,“ vzpomíná sládková Lucie. Jejich minipivovar patří rozměry k těm vůbec nejmenším v Čechách. Mají ho přímo u svého rodinného domu, místo dřevníku a garáže. Ovšem sortiment i výstav dnes mají úctyhodný. Kromě osvědčeného a jejich nejrozšířenějšího ležáku -dvanáctistupňového „Skaličáku“ - s pivy rádi experimentují.

Umí ta spodně kvašená i svrchně kvašená. Ze svrchně vařených piv mají „Divou Báru“, kterou se snaží mít v stálé nabídce: „To je vlastně naše druhé „historické“ pivo, co jsme tu vařili. Udělali jsme ho na první dobrou a od té doby se recept neměnil,“ říká Jan Stuchlík. Jde o „americké“ svrchně kvašené pivo, které je relativně hořké. K dostání zde je i 15 IPA, klasická a silná. Stuchlíkovi většinu své produkce prodají přímo doma, kam si pro pivo zákazníci sami chodí. Kromě sudů mají se svým pivem také skleněné lahve 0,33 a pak 0,7 litru, i plastové litrovky.

„S pivem je velká piplačka, pivo nám nic neodpustí. Ale když si s tím tu práci dáte, tak to pivo vám to vrací, i zákazníci nám to vrací,“ zdůrazňuje Lucie Stuchlíková. „A když začnete pivo šidit, tak lidi k vám přestanou chodit.“

Minipivovar Born - Nový Bor

Pivo zraje ve starém sklepení jednoho z historických domů na náměstí, kousek od novoborské radnice. V provozu od roku 2019. Sortiment piv v únoru 2020: Král ležák 12° – ležák plzeňského typu s výraznou plností a hořkostí, světlé zlatavé barvy.

Chmeleno výhradně žateckými chmeli s největším podílem Poloraného červeňáku. Obsah alkoholu 4,8%. Hořkost 36 IBU. Dáma APA 12° – svrchně kvašené pivo typu Amber Ale (jantarové barvy), ovocné citrusové vůně. Pro chmelení použity tři druhy chmelů z USA a jeden z Nového Zélandu, bohatě chmeleno i za studena. Obsah alkoholu 4,9%. Hořkost 38 IBU. Jezdec APA 10° – svrchně kvašené pivo s plným výrazem citrusovo – kořenitého aroma. Pro chmelení použity dva druhy chmelů z USA a jeden nově vyšlechtěný v ČR z původního ruského divokého chmele, chmeleno i za studena. Obsah alkoholu 4,0%. Hořkost 38 IBU.