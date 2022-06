Zdroj: DeníkNejen ryze lokální problémy, ale také začleňování cizinců do společnosti a populistické sliby mohou mít dopad na úspěch jednotlivých politických uskupení na Českolipsku. Podle českolipské zdravotní sestry Terezy Hruškové má komunální politika a volby svá specifika, protože v menších městech lidé vybírají z kandidátů, které většinou znají nebo o nich alespoň něco vědí. Jak sama přiznala, už ví, komu odevzdá svůj hlas.

„Myslím, že v našem městě rezonuje spoustu témat a jedním z nich je podpora podnikatelů. Mnoho lidí také trápí dostupnost bydlení. Pokud tu není dostatek bytů a kapacity, aby se sem mohli nastěhovat další lidé, nemůžeme čekat, že se sem vrátí lékaři, zubaři a další profese, které nám tu zoufale chybí,“ zdůraznila Hrušková s tím, že důležitá je také kultura. „Obecně si myslím, že zvolení zástupci by měli podporovat a hýčkat si aktivní podnikatele, aktivní lidi a lidi, kteří se věnují kultuře a v neposlední řadě i ty, kteří se věnují pomoci ostatním,“ sdělila Hrušková.

Ředitel pobočky ADRA v České lípě Petr Máška je názoru, že se letošní komunální volby budou odehrávat ve stínu války na Ukrajině, v době celkové ekonomické nestability a ve zvýšeném napětí ve společnosti. Sám je zvědavý, jak zaboduje nově vytvořená koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ve vztahu ke stávající koalici ANO-Živá Lípa-Piráti, která nemusela u hodně lidí naplnit jejich očekávání. „V této turbulentní době, kdy je jakékoliv vedení města silně svazováno a zpomalováno silně přebyrokratizovaným systémem veřejných zakázek a kdy ceny energií a materiálů rostou ze dne na den a za 4 roky se nepodařilo ani zrekonstruovat divadlo, bude těžké cokoliv slibovat,“ zamyslel se.

Předpokládá, že to bude jako u každých voleb podle populistického hesla „slibem nezarmoutíš“. „Potom bude záležet na tom, kolik které uskupení získá příznivců. Možná zaboduje i nějaké to rozdávání koblih,“ podotkl Máška.

V otázce populistických slibů s ním souhlasí zákupský kastelán Vladimír Tregl. Podle něj současná doba nahrává tomu, že si každý hledí jen svého korýtka a na budoucnost, případně na veřejné blaho, se nemyslí. „A dále si myslím, že volební preference se zvýší těm stranám, které budou vystupovat proti Ukrajincům,“ dodal. Příliv cizinců a jejich začlenění do společnosti považuje za nosné téma i i fotograf Vít Černý z České Lípy.

Ředitel českolipské Základní školy 28. října Libor Šmejda za stěžejní téma považuje bezpečnost a pořádek ve městě. „Pořádek míněno v nejširším slova smyslu. Od bezpečnosti po pravidelný úklid veřejných prostranství. V kontextu dobré a správné péče o veřejnou zeleň je to trojúhelník, který je tím aktuálně nejdůležitějším,“ upřesnil.

To Jiří Gottlieber z Charity Česká Lípa dříve zastával vždy názor, že komunální volby jsou odrazem výsledků posledních parlamentních voleb. V letošním roce však od toho upustil. „A je to z důvodu, že za mě tentokrát zvítězí ten nejaktivnější v prezentaci svého dosavadního počínání ve městě bez ohledu na témata a problémy,“ dodal.

