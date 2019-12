Sobotní koncert Anny K v České Lípě se nekoná. Fanoušci se dočkají až v lednu.

Anna K | Foto: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Zpěvačka musela českolipské vystoupení zrušit kvůli problémům s hlasivkami. Fanouškům vzkázala: „Je mi to nesmírně líto, turné je nádherné, jsem jinak úplně zdravá, pouze hlas někam zmizel. I zítra budu spolu s mou paní doktorkou pracovat na tom, aby se mi vrátil co nejdříve… Česká Lípo, vydržte prosím, bude to nádhera i v lednu a prodloužíme si tím sváteční dny…“