Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30



Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linky k dotazům týkajícím se výkladu opatření vlády

mezinárodní doprava: 225 131 810

obchod, restaurace a služby: 224 854 444

Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100

ODBĚROVÁ MÍSTA

Krajská nemocnice Liberec

Husova ulice, za budovou K infekční, kožní odd. vjezd autem není umožněn

pondělí pátek: 8:00 17:00 hodin

sobota neděle: 8:00 13:00 hodin

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

areál nemocnice, stan u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti budově KHS

pondělí pátek: 8:00 12:00 hodin

sobota neděle 9:00 11:00 hodin

MMN Jilemnice

objekt před novou poliklinikou (bývalá optika)

pondělí sobota: 7:30 11:00 hodin

Nemocnice Jablonec nad Nisou

barevná budova v areálu nemocnice u vjezdu z ulice 28. října (naproti červené budově).

pondělí pátek: 7:30 11:30 a 12:30 15:00 hodin

Na všechna odběrová místa je nutné se předem objednat přes formulář. Ten je k dispozici na webu https://www.kraj-lbc.cz/ nebo na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

ROUŠKY

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

SLUŽBY OBČANŮM - SENIORŮM

Česká Lípa

Město Česká Lípa ve spolupráci s příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy a dobrovolníky nabídnou seniorům další mimořádnou pomoc. Tu mohou využít občané České Lípy. Jedná se o vyřízení základních pochůzek (pošta, úřad, lékař), nákup potravin, drogerie či vyzvednutí léků.

Senioři mohou volat na telefonní čísla 739 357 979 a 734 575 554, a to v pracovní dny od 8 do 15 hodin. K dispozici je také mail pomoc@mucl.cz.

Nový Bor

Linka pomoci pro seniory - 773 652 069 každý všední den od 8 do 18 hodin.

Linka slouží zejména k zodpovězení základních otázek souvisejících s pandemií koronaviru, k pomoci s řešením úředních záležitostí a zprostředkování kontaktů pro případnou pomoc

Se zajištěním běžných potřeb pomohou dobrovolníci Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec. Zájemci o tuto formu pomoci se mohou domluvit s dobrovolníky na telefonním čísle 608 303 666.

ÚŘADY - UZAVŘENÍ, OMEZENÍ

Městský úřad Česká Lípa

pondělí a středa 8.00 - 13.00

tento týden z důvodu státního svátku čtvrtek 29. října od 8.00 do 13.00

Městský úřad Nový Bor

pondělí a středa 8.00 - 13.00

tento týden z důvodu stáního svátku úterý 12.00 - 17.00

Městský úřad Doksy

pondělí 8.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00

středa 10.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00

Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 bude radnice z provozních důvodů UZAVŘENA, dne 28. 10. 2020 je státní svátek. Ve dnech 29. a 30. 10. 2020 bude provoz radnice z důvodu čerpání dovolených OMEZEN.

Městský úřad Dubá

pondělí a středa 8.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00

Městský úřad Cvikov

pondělí 8.00 – 10.00 a 13.00 – 16.00

čtvrtek 8.00 – 11.00 a 13.00 - 15.00

Městský úřad Mimoň

pondělí 8.00 - 13.00

středa 12.00 - 17.00

Městský úřad Kamenický Šenov

pondělí 8.00 - 13.00

středa 12.00 - 17.00h

Z důvodu státního svátku bude městský úřad pro veřejnost otevřen v úterý 27. 10. od 8:00 – 13:00 hodin.

Městský úřad Zákupy

pondělí a středa 9.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00

Městský úřad Stráž pod Ralskem

pondělí 7.00 - 12.00

středa 11.00 - 16.00

Městský úřad Ralsko

pondělí a středa 8.00 - 10.30 a 14.00 - 16.30

Městský úřad Žandov

pondělí 7.15 - 12.15

středa 11.00 - 16.00

MHD ČESKÁ LÍPA

Českolipská MHD funguje v tzv. prázdninovém provozu. Z důvodu uzavření školských zařízení nepojedou tzv. školské spoje. Opatření je zatím platné do 30. října.



Nejezdí následující spoje označené v jízdních řádech symbolem 40:

Linka č. 208 ze zastávky Vítkov v 6:57 směr Antonína Sovy

Linka č. 217 ze zastávky Na Kopečku v 7:30 směr Partyzánská

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 7:15 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 8:30 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 12:30 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 13:52 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 7:31 směr Sídliště Lada

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 12:46 směr Sídliště Lada

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 13:36 směr Sídliště Lada

Linka č. 218 ze zastávky Hlavní nádraží v 7:03 směr Vítkov

NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA

Aktuální pravidla pro návštěvy:

- Vzhledem k vývoji epidemiologické situace platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních NsP Česká Lípa

- Nadále je povolena přítomnost otců u porodu.

- Výjimka platí také pro návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

- Přístup do ambulancí nemocnice platí pouze pro dotčeného pacienta, tedy není možný doprovod. - - Výjimku tvoří pouze doprovod nezletilým dětem, u screeningových vyšetření u těhotných nebo u imobilních pacientů.

- Balíčky pro pacienty mohou lidé nosit na informace.

- Pro všechny pacienty platí dodržování bezpečnostní vzdálenosti, vlastní ochrany dýchacích cest a používání dezinfekčních prostředků.

KAM (NE)MŮŽETE VYRAZIT

- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, knihovny hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

- Procházky do přírody nejsou zakázany. Podmínkou je, že se lidé nesmějí shlukovat.

Tipy, jak trávit volný čas, najdete v naší rubrice Tipy Deníku.

OBCHODY / RESTAURACE

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti, například točené pivo v pet lahvích si lidé musejí odnést domů.

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

ZRUŠENÉ / PŘELOŽENÉ AKCE

Kultura Česká Lípa

- Dva nahatý chlapi - přesun z 30. 9. na 17. 11. 2020 – POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

- Domácí štěstí – zrušeno

- Tata bojs - zrušeno

- Walda gang - z 27. 3. na 26. 3.2021 - KD CRYSTAL

- Slam poetry DKJ - zrušeno

- Janek Ledecký - zrušeno

- Sexem ke štěstí z 19. 3. na 16. 12.2020 POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

- Ze života hmyzu – představení pro školy - čekáme na termín

- Můj báječný rozvod – ze 6. 4. na 9. 11.2020 - POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

- Když se zhasne - přesunuto na 25. 2. 2021 POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

- Dětské zábavné odpoledne - zrušeno - vrácení peněz do 6. 11.2020

- Vysavač - 9.2.2021 POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

- Duety - 28. 4. 2021 POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

- Zdeněk Izer - Na plný coole - přesun ze 20. 5. na 23.3.2021 - KD CRYSTAL

- Štístko a Poupěnka - z 11. 6. na 3. 11. a na 2. 3. 2021 POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

- Velké lásky v malém hotelu - z 9. 6. na 11. 3.2021 - POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

- Na zlatém jezeře - 21. 4. 2021 - POZOR! Přesunuto z divadla do KD CRYSTAL

Městské divadlo Nový Bor

- Veselá pouť - přeloženo na 6. března 2021

- Lakomec - přeloženo, hledá se nový termín

- Oslava 15 let Rodiny v centru - zrušeno

- Degustace vína - říjnová akce zrušena

- Slet bubeníků 20. října - přeloženo, hledá se nový termín

- Cavewoman 26. 10. - přeloženo na 15. února 2021

- Hudba stříbrného plátna - přeloženo na 6. prosince 2020