ČESKÁ LÍPA - Českolipští zastupitelé odsouhlasili záměr prodeje rozvodů a výměníků.

Ilustrační foto | Foto: Milan Jaroš

Zastupitelé města kývli na to, že nemají nic proti záměru, který povede k prodeji infrastruktury zásobování teplem. Znamená to, že město může začít posuzovat případné nabídky kupců.

Zatím nejde o prodej akcií Českolipské teplárenské, ale v nabíce jsou rozvody tepla, výměníky, technologie k nim a movitý majetek. Jak shrnul Miroslav Hudec, zařízení, bez nichž nejde teplo domácnostem dodávat. „Pak už není ani nutné prodávat akcie ČLT,“ konstatoval Hudec.

Starostka Hana Moudrá tvrdí, že prodej tohoto majetku nesouvisí s teplárenskou. „V tuto chvíli to nebude mít vliv na cenu tepla,“ řekla. Zároveň připustila, že neví, za kolik může město svůj majetek prodávat. „Společnost je ohodnocená jako celek, neznáme cenu majetku města.“

Starostka připomněla, že rozvody a výměníky má ČLT pronajaté od města. Otázku, za kolik by nový vlastník pronajímal technologie teplárně a jak by se to projevilo v ceně tepla, nikdo nepoložil.

Během jednání se ukázalo, že většina zastupitelů není schopná fundovaně o problému hovořit. Ladislav Záruba připustil, že jsou málo informovaní o dění v ČLT a nevěděli ani o neshodách v dozorčí radě.

Zástupci zelených se dali slyšet, že nesouhlasí s prodejem strategické společnosti. Petr Skokan uvedl příklady dodavatelů elektřiny, plynu a vody, které jsou také v soukromých rukách a dodávají. „Nechci držet majetek jen proto, že panují obavy, že se o něj někdo bude špatně starat. Bude dobré shromáždit nabídky a pak se rozhodnout,“ řekl.

Petr Máška podotkl, že sice řada privátních společností existuje, ale jsou drahé. „Jinde si města drží své centrální zdroje. Záměr nesmí mít nepříznivý vliv na občany,“ dodal.

Starostka ujistila, že zůstávají otevřené i další možnosti. Přesto dalo město jasný signál, že chce prodat svůj strategický majetek. Zavázalo se posoudit i další možnosti budoucího rozvoje teplárny.