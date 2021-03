Další zájemci o výměnu zdrojů vytápění se dočkají peněz z projektu kotlíkových dotací. Krajští radní odsouhlasili finanční podporu dalším 236 projektům.

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vladimír Meluzín

Kdo by měl zájem o nový kotel, může se hlásit i nadále, a to až do 31. května tohoto roku. „ Rád bych zdůraznil, že se nyní jedná o poslední možnost přihlásit se o příspěvek. Peníze na kotle využijeme z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Očekáváme, že obdržíme ještě zhruba 15 milionů z evropských zdrojů,“ uvedl radní Jiří Ulvr. Finanční příspěvek je určený na výměnu starých kotlů za automatické kombinované kotle, což znamená uhlí nebo biomasu, dále na kotle výhradně na biomasu, plynové kotle či tepelná čerpadla.