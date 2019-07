Ten také upozornil, že kromě toho, že jsou nové kotle ekologičtější a úspornější, ty staré navíc budou muset být brzy minulostí. „V září 2022 skončí v České republice povolený provoz kotlů první a druhé emisní třídy,“ připomněl Brabec.

Tentokrát se v kraji bude rozdělovat zhruba 140 milionů korun, dotace se však už nebudou poskytovat na kombinované kotle, ale pouze na kotle plynové, kotle na biomasu a na tepelná čerpadla. „Žadatelé mohou získat finanční podporu v závislosti na druhu pořizovaného zdroje tepla, od 95 do 120 tisíc korun,“ předeslala krajská radní Radka Loučková Kotasová.

O dotace byl v předchozích letech velký zájem, lidé stáli v dlouhých frontách a někteří dokonce nocovali ve vestibulu krajského úřadu. V roce 2017 ale kraj přešel na pohodlnější systém elektronických žádostí. Tentokrát se jejich příjem spustí v pondělí 23. září v 16 hodin. „Odesláním elektronické žádosti si žadatelé zajistí pořadí, poté je třeba do deseti pracovních dní vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh doručit na adresu krajského úřadu,“ popsala mluvčí hejtmanství Andrea Fulková.

Ten, kdo už o dotaci jednou žádal, ale nebyl úspěšný, musí nejprve svou původní žádost odhlásit a teprve poté podat novou. Pro zájemce kraj opět chystá zářijové semináře. „Proběhnou v České Lípě, Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Liberci, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu, Turnově a v Železném Brodě,“ vyjmenoval hejtman Martin Půta.

Podle ministra Brabce jsou kotlíkové dotace velmi úspěšný projekt, který je nyní doporučován i jiným zemím, například Slovensku. Lokální vytápění totiž patří k významným zdrojům zátěže životního prostředí. „Jen dosud bylo v zemi vyměněno zhruba 60 tisíc kotlů, čímž bylo z ovzduší odstraněno 2 700 tun prachu a mimo jiné 10 % karcinogenního benzoapyrenu, který je vázán na prach,“ vypočítal Brabec.

Zda půjde skutečně o výzvu poslední, zatím definitivní není. „Samozřejmě přemýšlíme, co bude dál. Musíme počítat s tím, že do září 2022 řada lidí kotel nezvládne vyměnit, z různých důvodů. Předpokládáme, že půjde především o důvody sociální,“ vysvětlil Brabec. Podle něj se ministerstvo bude snažit sehnat na výměnu kotlů další peníze, ať už na evropské úrovni nebo z národních zdrojů. „V tuto chvíli je to ale bez záruky, proto všem říkáme, ať nyní neváhají a na nic dalšího nečekají,“ uzavřel ministr.