Pro návštěvníky si pro letošní sezonu připravili nové chodníky a novou květinovou výzdobu. „K navyšování cen jsme nepřistoupili, zůstaly stejné jako loni,“ dodal Hríb. Děti, studenti a senioři zaplatí 20 korun, dospělí 40 korun. Základní sezonní vstupenka vyjde na 320 korun, snížená na 160 korun.

Otázka pro starostku České Lípy: Jak to vypadá s venkovním koupalištěm v Dubici?

Ceny vstupného nenavýšilo ani Zákupské koupaliště, které bylo upraveno pro koupání v roce 1933, dodnes svému účelu slouží i s přilehlým kempem a napájeno je Rybničním potokem. Pro neplavce a malé děti je vhodný pozvolný přístup z písčité pláže. Mezi lákadlo koupaliště patří 90 metrů dlouhý tobogan. K dispozici mají zájemci hřiště na plážový volejbal či dětské hrací sestavy. „K dětským hřištím přibyly workoutové sestavy, cvičební stoly doplnily zase stoly určené na stolní tenis. Novinku představuje prodej permanentek s výhodnějším vstupným,“ sdělila Daniela Seidlová z městského úřadu Zákupy.

Obytné vozy vítány

V Kravařích připravil nový provozovatel koupaliště písčitou pláž pro děti, zkulturnil stávající atrakce a do budoucna plánuje vybudovat plovoucí molo na vodě a obnovit skákadlo. Vstupné se vybírá od 10 do 17 hodin a činí 10 korun na osobu bez ohledu na věk. Koupaliště v Kamenickém Šenově odstartovalo letní sezonu už minulý víkend. Město se navíc rozhodlo nechat si vytvořit projektovou studii, jak by mohlo šenovské koupaliště v budoucnu vypadat.

„Chceme za pomoci finančních prostředků z rozpočtu města i různých dotačních zdrojů začít co nejdříve. Práce budou postupovat po etapách, ale cílem je celková revitalizace areálu koupaliště včetně zázemí pro obytná auta, tzv. stellplatz,“ informoval starosta Kamenického Šenova Michal Třešňák.

Ústecký kraj podpoří budování stellplatzů, vyrostou od Kadaně po Českou Kamenici

Vyšší ceny nezaplatí ani návštěvníci koupaliště Hamerské jezero. Ti si mohou vybrat z celé řady aktivit, které areál nabízí. Ať už se jedná o půjčovnu lodiček a šlapadel, minigolf, plážový volejbal, obrovskou vzduchovou trampolínu či dětský koutek se skluzavkami, houpačky a kolotočem. Nechybí lanový park v korunách stromů či kiosky s občerstvením a nápoji.