„Bazén je zasazen do krásného prostředí už nyní dobře fungujícího areálu, kde je kapacitní parkoviště i zastávka městské hromadné dopravy. Nikdo z České Lípy to sem nebude mít daleko. Koupaliště má maximální možnou kapacitu, které lze v přírodním areálu v Dubici dosáhnout,“ řekla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Kromě samotného koupaliště zde vyrostou vodní atrakce včetně tobogánu či brouzdaliště pro nejmenší. Kapacita koupaliště je projektována na 863 lidí celkem a 333 lidí v obou bazénech. „Věřím, že to po dostavbě koupaliště obyvatelé ocení a budou jej hojně navštěvovat,“ dodala Volfová.

Hotovo do roku 2024

Samotné stavební práce začnou na jaře příštího roku, hotovo by mělo být v roce 2024, kdy venkovní koupaliště přivítá první návštěvníky. „Kdybychom se stavbou začali bezprostředně po podpisu smlouvy, měli bychom hotovo na podzim 2023, tedy mimo koupací sezonu. Areál už by ale byl v provozu a my bychom zbytečně přišli o měsíce záruční doby,“ vysvětlil místostarosta města Martin Brož.

Otázka pro starostku České Lípy: Jak to vypadá s venkovním koupalištěm v Dubici?

Veřejnou zakázku na výstavbu venkovního bazénu se zázemím v přírodním areálu v Dubici získalo sdružení firem nazvané Společnost Metrostav DIZ + CL-EVANS pro stavbu Koupaliště Dubice za nabídkovou cenu 242,4 milionu korun bez DPH. „Cena, kterou jsme vysoutěžili, je srovnatelná s cenami podobných zakázek, které se v České republice realizovaly. Výhodou je, že ve stávajícím areálu v Dubici již je kapacitní parkoviště. Kdyby tam nebylo, byla by cena ještě vyšší, protože bychom ho museli vybudovat,“ zdůraznila Volfová.

Podle zastupitele Jakuba Mencla je Dubice nejvhodnější místo k vybudování venkovního koupaliště. „Právě zvýšeným pohybem veřejnosti, zvýšeným zájmem o bezpečnost a pořádek můžeme této čtvrti pomoci. Podobně jako zvýšeným zájmem o veřejný prostor třeba v Jiráskově ulici můžeme pozitivně ovlivnit atmosféru centra,“ podotkl Mencl.

Nové zázemí pro návštěvníky

Budoucí areál koupaliště v Dubici počítá s velkým bazénem s vodními hrátkami a dvěma drahami pro plavání o rozloze 933 metrů čtverečních, skluzavkami s dojezdovým bazénkem a také dětským bazénem o rozloze 210 metrů čtverečních. Do areálu jsou organicky začleněny stávající atrakce, a sice soustava vodních hrátek a také velké 3D bludiště. „Kompletně nově bude vybudováno zázemí pro návštěvníky včetně sociálního zařízení, sprch, převlékáren a také velkého venkovního občerstvení. Zachován by měl být vodní vlek i stávající hřiště na minigolf,“ informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Bývalá pískovna sloužila jako přírodní koupaliště do 90. let minulého století, koupání ale zkomplikoval nadměrný výskyt několika druhů sinic. Areál v Dubici začal v posledních letech ožívat díky vodnímu vleku, hřišti na minigolf i 3D bludišti, které se otevřelo v roce 2018, rok předtím tu vyrostly vodní atrakce pro děti.