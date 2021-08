Vodní hrátky, velký a dětský bazén i tobogán. Atraktivní obrázky z architektonické studie ukazují, jak má za čas vypadat koupaliště v českolipské Dubici, které představila veřejnosti radnice v České Lípě.

„Příprava stavby koupaliště v Dubici je zase o kus dál. Nyní je kompletně dokončena studie budoucí podoby areálu v Dubici a začíná se zpracovávat projekt pro stavební povolení,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová s tím, že město by rádo v příštím roce vysoutěžilo dodavatele stavby a následné stavební práce by mohly být hotové v roce 2023.

„Součástí placeného, oploceného areálu koupaliště v Dubici budou venkovní bazény, tobogán se skluzavkami, vodní hrátky, 3D bludiště i kurty na beach volejbal. Mimo placený areál bude vstup na vodní vlek, minigolf i nové molo na pláži,“ vyjmenovala Kňákal Brožová. Kapacita areálu je projektována na 863 lidí celkem a 333 lidí v obou bazénech. Zpracovaná studie řeší areál jako celek, prioritou pro město však bude vybudování venkovního koupaliště se zázemím.

Co vše bude součástí areálu?

Velký bazén s vodními hrátkami a dvěma plaveckými dráhami o rozloze 933 m2.

Tobogán se skluzavkami a dojezdovým bazénkem.

Dětské brouzdaliště s mnoha atrakcemi o rozloze 210 m2.

Kompletně nové zázemí s WC, sprchami, převlékárnami, občerstvením a dětským hřištěm.

Do areálu jsou citlivě zakomponovány vodní hrátky a 3D bludiště, které jsou v areálu již nyní.

Rozlehlá louka pro slunění.

Do budoucna budou vybudovány také kurty na beach volejbal a stání pro karavany.

Vedení města si uvědomuje, že Česká Lípa čeká na kvalitní, plně funkční venkovní koupaliště příliš dlouho: „ O to víc jsme si dali záležet na výsledném návrhu. Je to maximum, co jsme schopni v areálu v Dubici, kde musíme pamatovat na povodňová omezení, připravit,“ uvedla starostka města Jitka Volfová. Je přesvědčena, že po dokončení modernizace si tady každý návštěvník najde to své.

„Můžete zde plavat, ale zároveň si i užívat na mnoha vodních atrakcích, slunit se na lehátcích přímo u bazénu nebo na slunné louce, která je rozlehlá. Věřím, že se zde naši občané budou cítit příjemně,“ komentovala finální studii. Kompletní projekční práce včetně zpracování této studie má na starosti zkušená firma Centroprojekt Group a.s. Zlín, která zakázku na konci loňského roku vysoutěžila za 3,6 milionu Kč. Budoucí areál koupaliště v Dubici počítá s velkým bazénem s vodními hrátkami a dvěma dráhami pro plavání o rozloze 933 m2, tobogánem a skluzavkami s dojezdovým bazénkem a také dětským bazénem o rozloze 210 m2.

Do areálu jsou organicky začleněny stávající atrakce, a sice soustava vodních hrátek a také velké 3D bludiště. Kompletně nově bude vybudováno zázemí pro návštěvníky včetně sociálního zařízení, sprch, převlékáren a také velkého venkovního občerstvení. Projekt počítá do budoucna i s umístěním karavanových stání u vstupu do areálu a nových kurtů na beach volejbal. Podle již dříve zhotovené ověřovací studie odhadli odborníci náklady na vybudování areálu na 130 milionů korun, vzhledem k současnému vývoji ve stavebnictví ale bude konečná cena o hodně vyšší.

Co bude i nadále volně přístupné?

Vlek na vodní lyže.

Areál minigolfu.

3D bludiště mimo hlavní letní sezonu.

Pláž s novým molem.

Další krok v realizaci projektu koupaliště vítá i českolipský zastupitel Miroslav Hudec: „Tento typ zařízení k denní rekreaci obyvatel města i návštěvníků dnes již patří k samozřejmým službám a citelně tu od uzavření původního koupaliště chybí. Rovněž vítám množství nové zeleně, s níž se v areálu v areálu počítá, jak je to patrné z nákresu. Zejména za horkých letních dnů je třeba, aby se návštěvníci koupaliště po vykoupání mohli uchýlit do jejího chladivého stínu a uchránili se tak přehřátí organizmu,“ reagoval Hudec.

Podle Českolipanky Zuzany Dvořákové, která zde s dětmi tráví hodně času a líbí se jí přírodní charakter lokality včetně hejna kachen, co ráno i večer přichází na pláž, by město mělo, ještě než areál zmodernizuje, už nyní více dbát na pořádek: „Pomohlo by, kdyby tu byl pracovník města, prošel každé ráno pláž a uklidil tu,“ mínila Dvořáková.

„Zvýšení atraktivity areálu by přispělo pročištění nejbližšího okolí pláže, i navezení nového písku. Myslím, že to by zatím lidem udělalo místo příjemnější, když už sem chodí a tráví tu volný čas,“ řekl Deníku Štěpán Janžura, majitel areálu vodních sportů Wakesport. S průběhem letošní sezóny v Dubici je zatím spokojen. „Je to vlastně jediný rekreační areál pro Lípu a tak jich sem k vodě přichází poměrně hodně. My tu navíc máme každý prázdninový týden příměstský tábor, děti jsou nadšené, dopoledne wejkujou, nebo to zkouší na prknech, odpoledne pro ně máme další aktivity,“ zmínil Janžura.

Přírodní areál v Dubici je bývalá pískovna, kam se lidé chodili koupat. Od 90. let minulého století však koupání omezovaly přemnožené sinice. Kdysi tady radnice instalovala nornou stěnu, která měla oddělit část vodní plochy, ve které by se zlepšila kvalita vody využitím průtoku Robečského potoka přes koupaliště. Později se město pokusilo zničit sinice cestou chemického ošetření vody. Ve čtvrti též postavilo splaškovou kanalizaci, která měla zamezit průsaku fekálií do vody. Město po neúspěšných pokusech vyčistit vodu přistoupilo k myšlence vybudovat v Dubici umělý venkovní bazén se zdrojem vody z vrtu, který tam teď zásobuje vodou již provozované vodní hřiště.