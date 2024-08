V areálu dělá pochůzky městská policie. „Strážníci tam chodili na obhlídky, protože někteří občané měli potřebu se koupat v mikinách a trikách. Nebylo to kvůli tomu, že by se tam kradlo nebo vznikaly další výtržnosti,“ dodal starosta s tím, že toto už se ustálilo.

„Není to koupaliště. Tento prostor máme evidovaný jako areál s vodní nádrží,“ uvedl. Tak to i zůstane, protože na koupaliště se vztahují jiné normy. Areál tedy je i bude bez plavčíka a koupání je tak na vlastní nebezpečí.

Lucie Anšlágová s dcerkou Nikolkou patří mezi časté návštěvníky. „Chodíme sem každý den a je to super. Nikola by se chtěla koupat, i když je pod mrakem a chýlí se k dešti,“ usmála se mladá maminka na přibližně 5letou holčičku.

Nejvíc se jí líbí koupaliště samotné. Sortiment nabízeného občerstvení by obohatila. „Jídlo je také dobré, ale bylo by fajn, kdyby bylo více na výběr,“ uvedla.

Natálie Kučerová, která na koupališti vybírá vstupné, si nový areál rovněž pochvaluje. „Přijde mi, že voda už je čistá a vše je v pořádku. Myslím si, že příští rok, až se dodělá tato budova, to bude opravdu nádherné,“ ukázala na dům, jenž má v budoucnu poskytovat zázemí.

Právě v něm má vzniknout prostor pro jedlíky. Občerstvení zatím zajišťuje kiosek. „Je tu stánek. Ten má otevřeno, jen když je hezké počasí. Nabízí párek v rohlíku za 30 korun nebo pivo a Kofolu rovněž za 30 Kč. Řekla bych, že na fakt, že se jedná o koupaliště, jsou ceny příznivé,“ uvedla mladá žena. Poznamenala, že vstup stojí 30 korun dospělý a 10 Kč dítě do 10 let. Areál je otevřený od 10:00 do 19:00 hodin a vstupné se dá zaplatit hotově i kartou.

Vilmě Krpáčové se na koupališti také líbí, i ona by však doplnila nabídku jídla a pochutin. „Jsem spokojená. Jen to občerstvení by mohlo být rozmanitější. Ještě třeba zmrzlina nebo něco osvěžujícího. Do budoucna tu mají snad být umístěné skluzavky, tak se už těšíme na příští rok,“ usmála se.

Našla, ale i další mouchu. Dle ní si mnoho starších lidí stěžuje, že chybí posezení. „Tady všude byly lavičky,“ řekla a rozhlédla se po areálu. Starosta Mimoně souhlasně reagoval. „Lidé by chtěli více laviček, aby si měli kde sednout nebo ponechat i venkovní záchody. Takže je zrekonstruujeme a nebudeme je likvidovat.“

Krpáčová si současně všimla, že se změnila jednou voda. „Ta je nyní super. Problémy byly předtím, než se vyměnila. Prý se stala nějaká chyba, a tak se musela nádrž znovu napustit. Občas i nepořádek vybírají. Ale to není bordel jako takový. To padá ze stromů,“ uvedla.

Že nádrž provozovatel vypouštěl a znovu napouštěl, potvrdil i starosta Král. „To bylo v době, kdy byly obrovské průtrže mračen a do nádrže pak déšť spláchl několik kubíků čerstvé hlíny, kterou jsme v areálu užili k osazení trávy. Veškerý humus a hlína se vyplavily dovnitř a během dvou dnů se zkazila voda. Celá zezelenala a začala kvést,“ zavzpomínal starosta.

Dle něj není ani jisté, zda v budoucnu přibydou klouzačky. „Pokud budou, tak pouze malé pro děti. Žádné tobogány, protože na tobogán je třeba plavčík. To samé platí pro klouzačky od určité výšky,“ uvedl. Co je však jisté je nové hřiště. „V září začneme stavět moderní dětské hřiště s veškerými prvky, jako je například gumové podloží okolo herních prvků a mělo by být hotové na konci října,“ upřesnil.

Město dále reagovalo na podněty od návštěvníků. „Budeme muset opětovně zhotovit griloviště, protože první nám zničili návštěvníci, když areál nebyl pod kamerovým dohledem a zavřený,“ konstatoval starosta.

Zavzpomínal, že původně chtěli zastupitelé zhotovit nerezové bazény. „Když jsme dělali projekt na nové koupaliště, tak jsme se při soutěži dostali na ceny, které by asi zruinovaly město,“ řekl. Projekt byl tak využitý pouze částečně. „Poté, co přišla válka na Ukrajině, inflace a další ekonomické změny, se vše zdražilo přibližně o 200 procent. Z rozpočtu 60 až 70 milionů jsme se dostali na 120 až 130 milionů a u jiného projektu i na 150 milionů,“ řekl trpce.

Zastupitelé museli tento návrh zamítnout. „Takže jsme ponechali původní nádrž, jenom jsme ji vybagrovali a vyčistili. Od výstavby koupaliště jako takového jsme museli odstoupit. Myslím si, že se to stalo i dalším městům,“ pokrčil rameny s tím, že prvky ze železa šly extrémně nahoru.

Areál by měl být plně dokončen v příštím roce.

Mohlo by vás zajímat: Kaple při svíčkách na Bezdězu a táborák na Troskách. Hradozámecká noc je tu