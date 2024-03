Pro obyvatelku Mimoně Michaelu Holubovou je koupaliště srdcovou záležitostí. „Chtělo by to, aby tu bylo. Zvlášť teď, když máme malého, alespoň bychom nemuseli nikam dojíždět,“ řekla mladá maminka reportérce Deníku.

Když prý byli malí, tak se tam také s rodiči chodili koupat. „Proto budu ráda, když tam budu moci chodit se svým synem,“ dodala.

Její kamarádka Klára Jorová také souhlasila, že by bylo pohodlnější mít koupaliště přímo v Mimoni. „S manželem jezdíme po okolních koupalištích. Takhle bychom si jen vzali kočárek a došli pěšky,“ přiznala.

Podle mladé slečny Daniely Halčinové, která zrovna venčila u koupaliště pejska, se na novou plovárnu těší snad úplně všichni. Jen se obává, aby bylo hotové včas.

„Všichni jsme rádi. Jen doufáme, že to stihnou alespoň do léta. Ono je to velmi složité. Můj táta je zedník, takže vím, jak to provádějí a řekl mi sám, že to není lehké. Hlavně chybí lidi,“ podotkla.

Podle starosty Mimoně Petra Krále by však mělo být koupaliště zhotovené včas. „Uvidíme, zda se stihne i zázemí, tedy budova, kde bude občerstvení nebo převlékárna. Nyní dělníci pracují opravdu všude od opravy vodní nádrže až po budovu. V dubnu se začne dělat plot a multifunkční hřiště a vše by se mělo dokončit do června,“ popsal průběh stavebních prací.

Problémům s rekonstrukcí se však ani v Mimoni nevyhnuly. „Na začátku firma zjistila, že nikdo nevyčistil odtokové koryto z koupaliště a také od dob komunismu vlastně nebylo vůbec pořádně vyčištěné. V některých místech se našlo i půl metru nánosů,“ vysvětlil.

Další problém byl také s přívodem vody. „To jsme vyřešili ještě před rekonstrukcí obnovením vrtu, který pro koupaliště vybudovaly Uranové doly Hamr v roce 1985,“ zavzpomínal.

Podle dalšího obyvatele města Elvise Moravce, nemají na plovárnu všichni stejná názor. „Objekt dělí mimoňskou společnost na ty, kteří se těší a na ty, kteří by peníze investovali jinam,“ myslí si.

„Lidé mají různé názory. To je vždy. Já se ale těším,“ usmíval se Jan Mikulecký, který tím prozradil, na které je straně barikády.

Paní s náctiletým synem podotkla, že koupaliště nebude levnou záležitostí. „Už stojí dva roky ladem. A je to hodně peněz. Co si budeme povídat. Projekt se měl znásobit, protože stavební materiál podražil,“ upozornila na současnou situaci.

Podle starosty by k prodražení dojít nemělo. Všechny neočekávatelné komplikace už prý odhalili. Navíc koupaliště zůstává přírodní.

„Přehodnotili jsme plány z důvodu vysokých cen za nové koupaliště z nerezu, které mělo vyjít na 130 milionů korun a při představě, že za tyto peníze bude využívané jen necelé dva měsíce, jsme od tohoto ustoupili,“ vysvětlil, že ani město nechtělo investovat příliš. Oprava tedy bude stát kolem 25 milionů korun. Záleží na tom, co se zde ještě rozhodnou dokončit.

Zásadním problémem bylo udržení čistoty vody. Už po pouhém měsíci začala kvůli nánosům bahna kvasit.

„Koupaliště před začátkem sezony napustíme z vrtu, poté jej v průběhu sezony budeme čistit mechanicky od napadaných nečistot a budeme připouštět odpařenou vodu,“ popsal princip fungování městský architekt Jan Krajíček.

Vysvětlil, že se v místě pokládají panely, díky kterým tam bude možno najet s technikou a po sezóně ho vždy řádně vyčistit. „Okolo jsou stromy a kvůli tomu do vody napadaly živiny a na dně začaly růst rostliny a utvořilo se na dně bláto. Proto chceme vždy po sezóně nádrž vypustit,“ vysvětlil.

Na ošetření vody se prý nebude používat chemie. „Čistě teoreticky nám umožňuje kapacita vrtu koupaliště dvakrát do roka napustit a vypustit,“ vyzvedl jednu z výhod.

Na břehu nádrže pak vzniknou venkovní převlékárny se sprchami. Rekonstruuje se rovněž budova koupaliště, která tam historicky byla.

„Uvnitř se právě dělají dílčí úpravy. Bude nová střecha a terasa. V budově vznikne hospoda propojená právě s terasou trojicí francouzských oken,“ popsal architekt a doplnil, že pro chladnější měsíce bude prostor hospody vybaven krbovými kamny.

„Kromě skladu pro údržbu areálu a skladu potravin pro kuchyň restaurace, budou v domě i nové toalety pro potřeby celého areálu.“

Počítá se i s ubytováním. „Prostor pod střechou pak využijeme pro hromadné přespávání skupin,“ odhalil další plány.