Irena Šefrnová je rovněž nekuřačka a situaci hodnotí stejně. „Občas na balkoně cítím nikotin. Mám dobrý nos, tak ho vnímám hodně dlouho. Je to nepříjemné,“ konstatovala. Jako jediné řešení vidí, že by lidé kouření spojili s procházkou na čerstvém vzduchu.

Hana Stará z České Lípy nekouří a zákaz kouření na balkonech by po vzoru Zlína zavedla. „Sousedním bytům jde dým balkonem dovnitř a nejsou to jen cigarety. U nás ve vchodě v přízemí užívají obyvatelé i horší látky a ty putují nahoru. Omezuje to svobodu. Já jsem nekuřák, takže mi to vadí,“ uvedla. Doplnila ještě, že někteří lidé kouří i v koupelně a zápach se pak line stoupačkami.

S tím souhlasila i Hana Stará. „Jediná možnost je jít ven před dům. V práci to máme také tak. Je tam jedno vyhrazené místo, kam mohou lidé chodit kouřit,“ navrhla.

Šefrnová zakroutila hlavou. „Je to hloupý zlozvyk. V těchto bytových domech se bohužel nemohu bránit. Zavřu balkon, všechna okna a musím počkat, až dokouří,“ konstatovala aktivní žena.

Když dvě mladé dívky procházely sídlištěm Špičák, jedna z nich měla cigaretu v ruce. Na dotaz Deníku, co si o zákazu myslí, odvětila: „Já kouřím na balkoně, takže asi tak.“ Její kamarádka poznamenala, že ona to neřeší. Je jí to jedno.

Jiří Vágner, který zrovna na čerstvém vzduchu venčil psíka, si myslí, že takové nařízení postrádá jakýkoliv smysl. „Když nebudou lidé kouřit na balkoně, tak si zapálí v okně a tam už to nikdo zakázat nemůže. Pochybuji, že budou obyvatelé šestého nebo osmého patra jezdit kouřit před dům,“ uvedl.

Poznamenal, že na rozdíl od Zlína nejsou v České Lípě balkony tak těsně u sebe. „Ve Zlíně je jeden balkon vedle druhého. Celá zeď je balkonová. Tam bych to i chápal. Ale tady jsou mezi lodžiemi rozestupy,“ řekl. Dle něj má každý člověk svou slabost. „Někdo kouří. Druhý nekouří. Někdo pije jiný nepije,“ pokrčil rameny.

Mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová argumentuje podobně. Navíc uvedla, že radní nemají ohledně kuřáků stížnosti. „Záleží, jak jsou domy stavěny. Na rozdíl od Zlína, v České Lípě nejsou městské byty přes balkony tolik propojené. Možná proto případné kouření na balkonech v městských bytech občany tolik nezatěžuje, neboť tuto problematiku zatím nezaznamenáváme,“ uvedla.

Starosta Mimoně Petr Král považuje zákaz kouření v městských bytech a na balkonech za protiústavní a nezákonný. „Pronajímáte byt dle platných zákonů a do nájemní smlouvy nemůžete dát zákaz, který nemá oporu v zákoně,“ myslí si.

Na to, zda je zákaz po právnické stránce v pořádku odpověděl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. „Za současné právní úpravy může pronajímatel zakázat kouření ve společných prostorách domů a za společné prostory lze považovat i balkón nebo lodžii,“ vysvětlil Řepka.

Dle Krále by byl zákaz průchozí, například při pronajímání půdních prostor, kde se nachází plochy ze dřeva, a to z důvodu požáru. „Jinak je to naprostý blábol a ani nevím, jak si v tomto městě představují, že tento zákaz budou vymáhat. Protože do bytu samozřejmě můžou vstoupit úředníci na kontrolu, ale nájemník je tam nemusí pustit ihned,“ zapřemýšlel.

Představitelé Zlína by se dle něj měli spíše zabývat důležitějšími věcmi. „Asi nemají na starosti nic jiného,“ usmál se.

Luděk Vlček rovněž z Mimoně by problém vyřešil zákazem prodeje tabáku. „Já si myslím, že kouřit by se vůbec nemuselo. Když to bude nedostupné, tak je to vyřízené. Podle mě omezování v určitých případech neškodí. Jsou věci, které by se neměly omezovat, ale jsou předměty, které se omezit mohou. Tím je právě kouření nebo alkohol,“ vysvětlil svůj postoj.

Dodal, že kuřáci budou samozřejmě oponovat. „Město je správce bytů, tak to může nařídit,“ řekl. Jeho se problém netýká, protože v těchto bytech nebydlí. „V podstatě mi to je jedno, ale je pravda, že mi kouření smrdí,“ podotkl.

Podle Vilmy Krpáčové je to nesmysl. „Já si myslím, že to je blbost. Balkon nemám a z okna nekouřím, ale kdybych ho měla, tak si tam zapálím,“ řekla upřímně.

Firma CPI, jeden z největších vlastníků bytů a zároveň pronajímatelů v České Lípě, se však zákazem bude zabývat. „O tomto kroku zatím neuvažujeme, ale v říjnu máme management meeting a tam o něm budeme jednat,“ uvedl vedoucí pobočky CPI Byty v České Lípě Martin Machačík.

Připustil, že si občas někdo stěžuje. „Pokud soused kouří opravdu intenzivně, tak je to nepříjemné, ale není to často,“ vysvětlil. Tyto situace řeší domluvou. „Sjednáme si návštěvu u mě a nějakým způsobem se to snažíme vyřešit. Z velké většiny se dohodneme,“ dodal Martin Machačík.

