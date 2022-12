Nadace Preciosa odvezla dárky do Diakonie v Jablonci, kde byla vánoční nadílka pro děti, které do Diakonie docházejí, rozdána. Na děti čekalo cukroví, stromeček a dárky.

Zbytek dárků Diakonie vozí do rodin dětí, kde si dárky nemůžou dovolit, dále do azylových domů pro matky s dětmi a do ostatních nízkoprahových center v Libereckém kraji.