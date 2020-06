Suma by měla podpořit přibližně 450 žádostí z tzv. zásobníku projektů, který již před časem schválila rada kraje. „Navýšení finančních prostředků na kotle a tepelná čerpadla je určeno pouze pro zásobníkové projekty a neznamená tudíž vyhlášení nového dotačního programu,“ vysvětlil mluvčí kraje Filip Trdla.

Aby žadatelé na tyto peníze dosáhli, musí být jejich projekty nejprve schváleny do tzv. zásobníku. Zájemci o nové ekologické zdroje vytápění mohou tedy stále podávat své žádosti o finanční podporu. „V současné chvíli je zásobník zaplněn zhruba do poloviny. Předpokládáme, že peníze na projekty těchto žadatelů by mohly být vypláceny již na podzim letošního roku,“ dodal Trdla.