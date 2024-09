Pro předplatitele

Jiří Louda dnes 16:05

/VIDEOANKETA/ Tři lídři by nabídli v Libereckém kraji ubytovací kapacity pro legální žadatele o azyl, dva by s takovým postupem nesouhlasili především s odkazem na to, že se jedná o záležitost měst a obcí. Vyplývá to z ankety Deníku mezi pěti lídry uskupení kandidujících do krajských voleb.