Hlasy voličů jsou sečteny, krajské volby znají své vítěze i poražené a úspěšné strany, které se dostaly do krajských zastupitelstev, čekají povolební vyjednávání. Výjimkou není ani Liberecký kraj, kde se do zastupitelstva dostaly čtyři politické strany.

Starostové v Libereckém kraji už počtvrté zvítězili v krajských volbách a získali dvacet mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Jak informoval lídr této strany Martin Půta, v dalších dnech mají v plánu jednat o koalici, která by byla schopná řídit Liberecký kraj v příštích čtyřech letech.

„Chceme postavit takovou koalici, která bude stabilní, bude pracovat na prioritách, na kterých se koneckonců podle mě shodla drtivá většina politických subjektů,“ řekl Půta.

Plánují jednat se všemi stranami, které se díky podpoře voličů do zastupitelstva dostaly. Na druhém místě skončilo ANO se ziskem osmnácti mandátů, Spolu pro Liberecký kraj (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) obsadilo pět míst a hnutí SPD a Trikolora bude mít dva zastupitele. „Budeme jednat i s SPD a Trikolorou, stejně jako po minulých volbách. Nepředpokládáme, že bychom s nimi uzavírali koalici, ale jsme připraveni jim nabídnout místa ve výborech a v dozorčích orgánech krajských firem. Opozice má mít právo kontrolovat vedení kraje,“ zdůraznil Půta s tím, že budou hrát s kartami, které jim voliči rozdali a s respektem k hlasům, které získali jejich volební soupeři. „A rozhodně na rozdíl od těch minulých volebních výsledků nedojde k tomu, že bychom koalici uzavírali v nejbližších dnech,“ dodal.

Lídr ANO David Pražák přiznal, že volební výsledek vnímá jako obrovský úspěch. Chtěli získat patnáct mandátů, nakonec jich mají osmnáct. Neplánují vyjednávání o budoucí koalici rychle tlačit dopředu. „Budeme se klidně snažit vytvořit koalici z druhého místa a pokud se nám to nepovede a skončíme v opozici, bude o nás slyšet,“ zdůraznil Pražák s tím, že mezi jejich prioritní oblasti patří zdravotnictví, sociální služby a investice a ekonomika.

Koalice Spolu pro Liberecký kraj (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) získala pět mandátů. Jak přiznal lídr kandidátky Edvard Kožušník, jejich očekávání byla vyšší, ale věří, že v rámci budoucího vyjednávání se jim podaří dohodnout podmínky, které budou směřovat k realizaci jejich programu. „Měli jsme ambici dosáhnout stejného počtu voličů jako bylo ve volbách do Evropského parlamentu, což se nám nepodařilo naplnit. Bylo to tedy i díky nižší účasti,“ svěřil se Kožušník s tím, že koaliční jednání probíhají a je to otázka několika dní a ne několika hodin. „Pro nás SPD a Trikolora není koaličním partnerem,“ zdůraznil.

Podle politologa Jana Kubáčka z Turnova právě symbolika převahy dvou mandátů dává Starostům autoritu k vyjednávání o pozici hejtmana a o krajské vládě. „S velkou pravděpodobností se dá počítat se scénářem v podobě spojení Starostů a koalice Spolu pro Liberecký kraj. Není ani vyloučena koalice s ANO,“ sdělil Kubáček s tím, že doposud byla převaha vládnoucí koalice jednoznačná.

„Ztráta dvou mandátů Starostů je relativně malou ztrátou, ale bude se hrát o to, jak bude obsazena krajská rada a jaká bude ofenzivnost Starostů a jejich koaličního partnera či partnerů,“ dodal politolog.

