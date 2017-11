Krátké zprávy z Českolipska

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

ČESKÁ LÍPA

Omezení provozu Městského úřadu

Z technických důvodů se v úterý 21. listopadu omezí provoz Městského úřadu v České Lípě. Omezení se dotkne těchto pracovišť: hlavní pokladny, Odboru správy a majetku, Správního odboru, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Obecního živnostenského úřadu a Odboru dopravy. Podrobné informace jsou občanům k dispozici na webových stránkách města.

Nechtěla domů, skončila na policii

Pohřešovanou čtrnáctiletou dívku nalezli českolipští městští strážníci. Dívka odešla z domova a pátrat po ní začali její rodiče. Strážníci ji podle popisu poznali na ulici a rozhodli se zkontrolovat ji. Pohřešovaná ale byla jiného názoru, a tak začala utíkat. Vzhledem ke své fyzické kondici ale dlouho neběžela. Členové hlídky ji zadrželi a zjistili její totožnost. Ona jim ale řekla, že s nimi nikam nepůjde a už vůbec nepůjde domů. Po vysvětlení, že pokud se s nimi nevydá na obvodní oddělení Policie České republiky, dostane pouta, se podvolila a strážníci ji předali policistům.

Speciální den na plicním oddělení

Plicní oddělení českolipské nemocnice se již tradičně připojuje ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci. Ten v letošním roce připadá na středu 22. listopadu. Po celý den bude mít veřejnost bez jakéhokoli objednávání možnost prověřit stav svých plic. Lidé tak budou moci absolvovat vyšetření takzvanou spirometrií, které onemocnění odhaluje.

Kvůli chemii se popraly

V českolipské Moskevské ulici se popraly dvě žákyně nedaleké základní školy. V tu dobu procházeli ulicí dva asistenti prevence kriminality, které na konflikt upozornil projíždějící řidič. Mezitím dívky od sebe odtrhla kolemjdoucí, což bylo na poslední chvíli. Jedna ze školaček už ležela na zemi a druhá do ní kopala. Na místo přiběhli asistenti a poté, co zjistili situaci, dovedli obě děvčata k ředitelce školy. Tam si vše vyříkaly, podaly ruce a jedna druhé se za své chování omluvily. K motivu rvačky uvedly, že za pranicí bylo posmívání, protože jedna z nich neumí chemii.

NOVÝ BOR

Lidé mohou žádat o kompostéry

Obyvatelé města Nový Bor a jeho částí, kteří mají zájem o zahradní kompostéry, mohou o nádoby závazně žádat na podatelně MěÚ. Žadatelé, mezi nimiž mohou být i společenství vlastníků, musí splňovat několik podmínek. O kompostér mohou požádat občané, kteří vlastní na katastrálním území města Nový Bor nemovitost a hradí poplatek za svoz komunálního odpadu, kompostér musí být umístěný v katastru města. Výdej nádob proběhne na začátku prosince.

Divadlo vystavuje malby V. Vejražky

V městském divadle v Novém Boru je k vidění výstava obrazů akademického malíře Víta Vejražky. Zabývá se expresivní figurální malbou a kresbou s duchovním poselstvím, řeší tematicky otázku počátku a konce života. Od poloviny 80. let se zaměřuje na zobrazení a vyjádření mýtických a nadpřirozených výjevů. Jeho díla jsou ve sbírkách u nás i v zahraničí. Ilustroval několik knih např: knížku pro děti Tajemství zlaté uličky nebo Mysterium českých dějin od praotce Čecha po sv. Václava. Vystavené malby jsou z jeho posledního období. Objevuje se v nich motiv cesty, motiv hledání smyslu života. „Je to cesta za světlem, za něčím co nás přesahuje, něco co by nás mohlo naplnit. Mé malby jsou inspirovány křesťanstvím, ale i ženou, která je pro mě takovým protikladem: ohněm i vodou,“ dodává Vít Vejražka. Výstava je prodejní a potrvá do konce tohoto roku. Otevřena je vždy hodinu před divadelním představením nebo po telefonické domluvě.

RALSKO

Chtějí zmapovat příběhy z Ralska

Projít si svá oblíbená místa s půjčeným fotoaparátem v ruce a ještě při tom pomoct studentkám. Takovou možnost teď mají lidé z Ralska a přilehlých obcí (Kuřívody, Ploužnice, Hradčany) díky projektu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Přihlášení dobrovolníci dostanou na sedm týdnů jednorázový fotoaparát, kterým budou mít za úkol mapovat důležitá místa komunity, místa vzpomínek nebo snů. Pokud nemáte s fotografováním zkušenosti, nevadí. Součástí projektu bude i prosincové setkání v Kuřívodech, spojené se školením o základech fotografování. Zájemci mohou zaslat krátký mail na lenny.21@centrum.cz nebo d.lorenz-meyer@fhs.cuni.cz

ZÁKUPY

Rekonstruují knihovnu

V Zákupech se pustili do rekonstrukce knihovny. Až do úterý 21. listopadu je upravena provozní doba. Otevřeno bude ve všední dny od 14 do 18 hodin. Od středy 22. listopadu bude knihovna z důvodů rekonstrukce uzavřena až do konce roku. „Dojde k celkové rekonstrukci, aby vzniklo milé prostředí pro naše občany. Bude se malovat, ale i aktualizovat knižní fond, tak jako tomu je každý rok,“ popisuje tajemnice města Zuzana Šostková.

STRÁŽ POD RALSKEM

Dál opravují kostel sv. Zikmunda

Na kostele svatého Zikmunda ve Stráži pod Ralskem se stále pracuje. V letošním roce se podařilo předělat střechu včetně krovů. Letos se uskutečnila i přestavba obou stran věže kostela. Opravy si vyžádaly 700 000 korun od ministerstva kultury, dále 100 000 korun od města a 60 000 korun od Strážské záchrany památek. Letos se z peněz programu restaurování a farnosti podařilo rovněž zajistit opravu původního svatostánku hlavního oltáře v hodnotě 89 000 korun. V následujícím roce se předpokládá oprava fasády věže včetně průčelí nad vchodem.

Budou investovat do infrastruktury

Zastupitelé ve Stráži pod Ralskem museli do rozpočtu na příští rok předložit dvě velké investiční akce. „Jedná se o realizaci kanalizace v Jezerní a Máchově ulici, která bude stát přibližně devět milionů korun. Jako další kroky budou práce spojené s okružní křižovatkou, oprava mostu, chodníky, osvětlení a komunikace za přibližně dalších devět milionů korun,“ popsal starosta Stráže pod Ralskem Zdeněk Hlinčík.

Z REGIONU

Hledá se nejlepší řidič a průvodčí

Po jedenácté mohou cestující hlasovat v anketě o nejlepšího řidiče a průvodčího. Do ankety mohou lidé nominovat pracovníky a pracovnice, kteří působí ve veřejné dopravě v Libereckém kraji. V loňském roce cestující nejvíce zaujal řidič Stanislav Šedý z firmy BusLine a průvodčí Kristýna Vavřichová z Českých drah. Letošní hlasování končí v neděli 19. listopadu.

Turistů v kraji nepřibývá

Jen velmi nepatrný nárůst návštěvníků zaznamenali během letní sezony statistici. Podle údajů z ubytovacích zařízení přespalo od července do září v Libereckém kraji 367 049 turistů, tedy téměř stejně jako vloni. 85 % návštěvníků tvořili Češi. Mezi zahraničními hosty převažovali Němci, Poláci, Slováci a Nizozemci. „Průměrná délka přenocování hostů v kraji činila 3,2 noci,“ uvedla statistička Stanislava Riegrová.