Českolipský deník. | Foto: Deník

DOKSY

Doksy se dočkají pediatra

Maminky z Doks a okolí už nebudou muset se svými dětmi dojíždět za pediatrem. Vedení města potvrdilo, že nejpozději v říjnu by se měla ve městě opět fungovat dětská lékařka. Ordinace se uzavřela v březnu poté, co dlouholetá dětská doktorka odešla do důchodu. Pediatra, který by ordinaci převzal, se nedařilo najít řadu let. „V pátek jsem si s paní doktorkou potvrdila její nástup. Tento týden si prohlédne ordinaci a také městský byt, který zrovna prochází rekonstrukcí. Budeme jednat také o slíbené finanční a materiální podpoře města,“ informovala starostka Doks Eva Burešová s tím, že radnice udělá vše proto, aby už rodiče nemuseli s dětmi nikam dojíždět.

KRIMI

Ve Sloupu chybí jedno šlapadlo

Z koupaliště ve Sloupu v Čechách zmizelo v noci na pondělí modrobílé šlapadlo. Ještě v neděli bylo přivázané u mola u pláže, ale v pondělí ráno ho tu už správce nenašel. Majitel rekreačního areálu ho zakoupil před dvěma lety za 25 000 korun. Které vody brázdí nyní, to mají zjistit policisté z Nového Boru. Pokud se jim podaří pachatele krádeže dopadnout, může skončit za mřížemi až na dva roky. Pro návštěvníky koupaliště zůstává k dispozici ještě jedno šlapadlo.

ČESKÁ LÍPA

Začal předprodej na koncert kapely Kryštof

V pondělí odpoledne odstartoval předprodej vstupenek na podzimní turné kapely Kryštof, která v České Lípě zahraje 18. listopadu v KD Crystal. Vstupenky jsou v prodeji pouze v pokladně KD. Skupina naplánovala 13 zastávek tour a některé koncerty se vyprodaly během pár minut. V České Lípě je pryč zhruba polovina vstupenek.

Zastávka v Sokolské opět v provozu

Autobusová zastávka Sokolská, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, bude od pondělí, 4. června opět v plném provozu. Dočasná zastávka v Erbenově ulici bude zrušena. V Sokolské ulici prošla rekonstrukcí nejen zastávka městské hromadné dopravy, ale celý plac u křižovatky s Erbenovou a přilehlé chodníky. Po dokončení čeká řidiče jedna novinka. V Sokolské ulici ve směru od Jeřábkova náměstí bude možné pouze levostranné stání po celé délce ulice, v dolní části budou vymezena dvě krátkodobá stání pro zásobování.

Asistenti odvedli chlapce do školy

Chlapce, který nešel do školy, potkali asistenti prevence kriminality u českolipského OD Andy v době, kdy už měl být ve školní lavici. Nejprve se ho zeptali, kam jde, ale hoch jim příliš nerozuměl, protože neuměl dobře česky. Rozplakal se a bylo vidět, že se bojí, jak jeho nerozvážnost dopadne. „Posléze se všichni domluvili, chlapec řekl své jméno, a i to, do které základní školy chodí. Tam ho asistenti předali zástupci vedení a dověděli se, že zatím s ním žádné takové problémy nebyly. Vydal se na takový výlet poprvé,“ uvedla mluvčí českolipské Městské policie Eva Vlastníková. Dořešení záležitosti záškoláctví chlapce je nyní v kompetenci školy.

V Crystalu budou měřit zrak

Již šestým rokem v rámci osvětové kampaně Bezpečně za volantem, péče o zrak vyjíždí tým specialistů Mezinárodního sdružení optiků a optometristů ČR do měst a obcí v naší republice, aby otestovalo zrak nejen řidičům, ale také ostatním účastníkům silniční dopravy straším 18ti let. Test zraku je zaměřen na vidění na dálku, na vidění při oslnění protijedoucím vozidlem, na prostorové vidění a také na barvocit nebo na skryté šilhání, o kterém mnozí lidé vůbec netuší, že takovou vadu mají. V České Lípě proběhne testování ve středu 6. června od 10:00 do 17:00 v KD Crystal.

Soutěž mladých cyklistů zná vítěze

Dětské dopravní hřiště v České Lípě hostilo žáky dvou kategorií, kteří soutěžili v praktických i teoretických znalostech dopravní výchovy. Děti poměřily své síly v jízdě zručnosti, v praktické jízdě na dopravním hřišti i v testových otázkách. Mezi mladšími žáky se umístili na 1. místě žáci ze ZŠ Partyzánská, za nimi skončila ZŠ Jižní, ZŠ Slovanka a ZŠ 28. října. Nejlepší ze starších žáků byla ZŠ Jižní před ZŠ Pátova a ZŠ 28. října.

Nalezl nebezpečnou plechovku

Proutěný košík uložený vedle kontejnerů v Heroutově ulici v České Lípě skrýval tajemství. Upoutal pozornost muže, který šel kolem. Rozhodl se, že prozkoumá, co v něm je. Nalezl v něm předmět, který nejprve nepovažoval za zvláštní, vypadal jako obyčejná plechovka. Až u Jizerských pekáren si všiml, že z košíku vlastně vyndal granát. Polekal se, položil ho na zem a zavolal tísňovou linku 156. Strážníci Městské policie Česká Lípa nalezli na místě ohlušující granát polské výroby (granat hlukowo bleskowy), a tak přizvali kolegy z Policie České republiky, do jejichž kompetence takové nálezy patří. V košíku, který zůstal u kontejnerů, nic dalšího nebezpečného nebylo.

STRUŽNICE

Lidé se dočkají nových chodníků

Na dvou místech ve Stružnici, u autobusové zastávky u obecního úřadu a také v blízkosti školy v Jezvé, v květnu odstartovala výstavba přechodů pro chodce. Během prací bude po nezbytně nutnou dobu docházet k dílčímu omezení pohybu na přilehlých chodnících a po silnici II. třídy. Přechody, na které obec získala dotaci z Integrovaného operačního programu, by měla skončit kolem 20. června.

MIMOŇ

Boží hrob zahájil sezonu

Od června je opět každý víkend otevřen pro návštěvníky Boží hrob v Mimoni s průvodcem. Areál bude otevřen vždy v sobotu od 13:00 do 17:00 hodin a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. S plánem na vybudování kopie Božího hrobu podle jeruzalémského vzoru přišel císařský dvorní komoří Jan Putz z Adlersthurmu poté, co se vrátil ze svých cest do Říma a Jeruzaléma. Stavbu započal roku 1665 stavitel Giulio Broggio a dokončil ji v roce 1667. O rok později byla vysvěcena

POSTŘELNÁ

SVS opraví vodovod

V místní části Jablonného v Podještědí, Postřelné, začnou příští týden SVS opravovat dožilé úseky vodovodu v délce 826 metrů pro zhruba 120 obyvatel. „Potrubí je zastaralé a zkorodované, a evidujeme na něm častou poruchovost,“ uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík. V souvislosti s opravami chce Jablonné opravit i zdejší silnici. Práce by měly skončit v závěru srpna.