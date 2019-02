Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého Českolipska: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultura i sport.

Ve čtvrtek 11. prosince dorazí vánoční kamion Coca Coly také na náměstí T.G.Masaryka v České Lípě. | Foto: Deník/Karel Pech

Do Lípy přijede vánoční kamion

Česká Lípa - Zasněženou krajinou projíždí červený kamion Coca Coly a za doprovodu známé písně „Vánoce jsou tady" přináší vánoční atmosféru do každé domácnosti. Aneb kdo by neznal dnes již legendární vánoční reklamu Coca Coly. Lidé v České Lípě budou moci v letošním roce alespoň částečně prožít reklamu i ve skutečnosti. Ve čtvrtek 11. prosince totiž vánoční kamion Coca Coly dorazí také na náměstí T.G.Masaryka v České Lípě. Od 15 do 19 hodin bude uzavřená část náměstí T.G.Masaryka a také celá Mikulášská ulice.

Dobrá zprava pro Českolipsko

Českolipsko - Silnice III. třídy ve Starých Splavech a v Jablonném v Podještědí by měly být v první várce komunikací, na jejichž rekonstrukci se chce v novém roce zaměřit Liberecký kraj. Na oba projekty z Českolipska už nyní probíhá územní řízení a Liberecký kraj čeká na přidělení evropské dotace z Regionálního operačního programu. Rekonstrukce ve Starých Splavech by měla stát cca 24 milionů korun, v Jablonném by se celková částka měla vyšplhat na 16 milionů.

Jen kasíroval, zboží nikdy neposlal

Novoborsko - Bezmála 70 000 korun si vydělal podvody na internetu jednadvacetiletý mladík z Novoborska. Na webu nabízel k prodeji nejrůznější elektroniku, kterou však zřejmě vůbec neměl. Celkem napálil šestnáct lidí z celé republiky, od kterých si nechal poslat peníze, ale zaplacené zboží jim nikdy nedodal. Policisté jej stíhají pro podvod.

Recyklujte s hasiči

Českolipsko- Tři sbory dobrovolných hasičů z Českolipska se připojily do projektu kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. Sborů, které tímto způsobem pomáhají se sběrem a recyklací starého elektra, je už v celé zemí více než tisícovka. Tisícím hasičským sborem, který se rozhodl do projektu zapojit, je SDH Nová Ves z Libereckého kraje. Na Českolipsku pomáhají recyklovat SDH Mimoň, Krompach a Kunratice. SDH, které tímto způsobem pomáhají se sběrem a recyklací starého elektra, je už pětina ze všech, které v České republice působí. Dlouhodobě nejaktivnější jsou přitom hasiči ze středních Čech. Ti tvoří 17 % všech sborů, které se do projektu dosud zaregistrovaly. Následuje kraj Vysočina s 12 % a Jihočeský kraj s 11 %. Aktivita jednotlivých hasičských sborů v rámci projektu je ovšem různě intenzivní. K 30. 9. 2014 bylo v programu zapojeno 114 sborů, které se sice zaregistrovaly, zatím ale neuskutečnily žádný svoz. Jeden z registrovaných sborů jich naopak realizoval už 30.

Biskup Baxant požehnal pivovaru

Cvikov - Biskupského žehnání se v sobotu v 11 hodin, přesně týden po jeho slavnostním otevření veřejnosti, dostalo Pivovaru Cvikov. Zařízení, které nyní produkuje piva Luž a Klíč, dokázal z naprosté ruiny vystavět novoborský podnikatel Jiří Jakoubek. Pivovaru požehnal litoměřický biskup Jan Baxant. Ten se do Cvikova vrátil po třech týdnech, když tady 17. listopadu celebroval pontifikální mši u příležitosti 455. výročí vysvěcení kostela sv. Alžběty.

Kritizovaný most u Postřelné se opraví. Už je hotový projekt

Jablonné v Podještědí - Hotový projekt na rekonstrukci mostu u Postřelné u Jablonného v Podještědí na silnici mezi Mimoní a Libercem už má k dispozici Krajská správa silnic. „Jedná se o most, který je v současné době trnem v oku mnoha řidičů, protože se nachází mezi dvěma opravenými úseky silnice," řekl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že právě proto byla Krajská správa silnic pověřena zpracováním projektu. Nyní už usiluje o získání stavebního povolení, které by mělo být v 1. čtvrtletí příštího roku. Dobrou zprávou pro řidiče je, že realizace mostu je navržena po polovinách, což znamená, že nebudou nuceni absolvovat cca pětikilometrovou objízdnou trasu.

Rájem pro motoristy zůstává Českolipsko

Českolipsko - Nic se nemění. Benzin Natural 95 a nafta jsou v rámci Libereckého kraje dále nejlevnější na Českolipsku. Natural se tady v průměru tankuje za 34,26 Kč a nafta dokonce jen za 33,96 Kč. Oproti minulému týdnu pohonné hmoty v Libereckém kraji znovu zlevnily, průměrná cena v celém kraji se dostala pod hranici 35 korun za litr. Nejprodávanější benzin Natural 95 natankují aktuálně řidiči za 34,77 Kč, před týdnem byl litr o 37 haléřů dražší. O 28 haléřů zlevnila nafta, litr se teď prodává v průměru po 34,44 Kč. Liberecký kraj patří v Česku k těm levnějším, levněji natankují podle společnosti CCS motoristé v jižních Čechách, Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém a Ústeckém kraji. Podobně zlevnily pohonné hmoty i v celostátním měřítku. Litr benzinu natankují aktuálně motoristé v průměru za 34,91 Kč, nafta se prodává v průměru po 34,67 Kč.

Lípa Musica přichází s originálním tipem na dárek a koncertem v kině

Česká Lípa - Pořadatelé festivalů začínají spouštět předprodeje na akce v příštím roce a výjimkou není ani Mezinárodní hudební festival Lípa Musica. Ten před Vánocemi přichází se speciální novinkou dárkovými poukazy na nákup vstupenek na koncerty příštího ročníku. „V prodeji jsou od pondělí, a to v hodnotách 500, 1 000 a 2 000 korun. Zakoupit je zájemci mohou každý všední den od osmi do šestnácti hodin ve festivalové kanceláři v Klášterní ulici. V adventním čase bude prodej probíhat do 19. prosince," informovala za pořadatele Lucie Johanovská.

Jako bonbónek organizátoři festivalu připravili kinopřenos mimořádného adventního koncertu České filharmonie z pražského Rudolfina. K vidění bude v kině Crystal v České Lípě v sobotu 21. prosince. Na programu koncertu bude Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a Dvořákovy Slovanské tance.

Pražský sbor 440 Hz se vrací do Kravař s jubilejním koncertem

Kravaře - Předvánočním koncertem ožijí v neděli Kravaře v Čechách. V místním kostele Narození Panny Marie se od 15:15 uskuteční koncert pražského smíšeného pěveckého sboru 440 Hz pod vedením sbormistryně Elišky Bendové. Českolipská rodačka s velmi blízkým vztahem ke Kravařsku již po páté zve příznivce klasické, lidové i „spirituální" hudby, tentokrát s vánoční tematikou, k zastavení se při shonu v adventním čase. V předchozích letech sbor, složený z mladých lidí, studentů a pracujících profesionálů, věnoval výtěžek z koncertů dětem z družiny ZŠ Kravaře na nové hračky a opakovaně Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích. Sbor se schází na kolejích na pražském Jižním Městě, na Českolipsko jezdívá na soustředění.

Markvartický rybník je revitalizovaný

Jablonné v Podještědí - Na kolaudaci čeká Markvartický rybník v Jablonném, který v uplynulých měsících prošel kompletní revitalizací. Napouštění rybníka začalo v polovině listopadu.

Karate: Členové SSC Uspěli v Boleslavi

Mladá Boleslav - Minivýprava českolipského karate klubu SSC Česká Lípa se zúčastnila Vánoční ceny v Mladé Boleslavi. Mezi jednotlivci se nejlépe dařilo Nicol Hanvaldové, která získala parádní 3. místo. V disciplíně Kata duo pak Tereza Kratochvílová a Kamila Tahadlová vybojovaly stříbrnou medaili, načež Josef Polák mladší obsadil pěknou 4. pozici. Vedoucím výpravy byl šéftrenér klubu Josef Polák st.

Sportovec Českolipska: Posílejte nominace

Českolipsko - Už jen po dobu čtrnácti dnů mohou zástupci sportovních klubů, týmů, oddílů a tělovýchovných jednot z Českolipska zasílat své návrhy pro nominační listinu do ankety Nejúspěšnější sportovec Českolipska za rok 2014. Nominaci sportovců a družstev (v kategoriích jednotlivci, týmy, trenéři, krajánci, handicapovaní sportovci) z českolipského okresu, včetně jejich největších úspěchů z letošní sezony, mohou zasílat také čtenáři Deníku, a to na e-mailovou adresu: radek.valenta@denik.cz.