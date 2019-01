Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník. | Foto: Deník

DOKSY

Město koupilo motorest. Chce tam byty

Zastupitelé Doks v prosinci schválili koupi bývalého motorestu, který v současné době slouží především jako ubytovna pro sociálně slabé občany. K předání vyklizené budovy by mělo dojít na přelomu února a března. Město má s budovou velké plány. „Záměrů je několik. Startovací byty pro mladé rodiny, sociální byty nebo bezbariérové bydlení pro seniory, které ve městě chybí,“ uvedla starostka Eva Burešová. Radnice chce zachovat výčep a zrekonstruovat a využít také sál, který je součástí objektu. Už nyní vzniká studie na využití bytové části.

MS v orientačním běhu 2021 bude u Mácháče

Kongres mezinárodní federace okresního běhu počtvrté v historii pověřil pořádáním vrcholné světové soutěže Českou republiku. A po 49 letech se v roce 2021 stane centrem mistrovství světa opět Máchovo jezero. V roce 1972 byly totiž jeho dějištěm Staré Splavy, v roce 1991 pak Mariánské Lázně a v roce 2008 Olomouc. V první červencové dekádě 2021 se do Doks sjedou nejen účastníci MS, ale i stovky fanoušků z pěti kontinentů a mnoho dalších příznivců orientačního běhu z ČR. Součástí akce bude totiž šestietapový závod pro fanoušky, kterého se odhadem zúčastní dva až tři tisíce běžců. Na tuto situaci zareaguje i Orientační klub Doksy např. tím, že bude usilovat v srpnu 2020 o uspořádání třídenních závodů a o zmapování dalších prostorů pro hladký průběh události. Nyní probíhají jednání o terénech a místech konání jednotlivých disciplín.

NOVÝ BOR

Opraví zeď v Husově ulici

Pískovcová opěrná zeď v Husově ulici v Novém Boru, která je v havarijním stavu, začalo město opravovat. Oprava je rozdělená do dvou etap. V té první, která by měla proběhnout ještě letos, se zeď zajistí mikropilotami. „Šestatřicet ocelových trubek, které jsou dlouhé sedm metrů, se provrtá skrz stávající zeď do skály za ní, kvůli ukotvení,“ popsal Jan Toms z odboru rozvoje města novoborské radnice. V druhé etapě pak na monilitickém základu vznikne na před stávající zdí nová ze železobetonu. Opravy vyjdou na bezmála osm milionů korun.

Kina soutěží o premiéru

Dan Přibáň, jeden z nejznámějších českých cestovatelů, uzavře v dubnu příštího roku na plátnech kin svou jedenáctiletou cestu kolem světa. Poslední adrenalinová výprava „žlutého cirkusu“ s názvem Trabantem tam a zase zpátky navazuje na trasu první expedice z roku 2014. Distribuční premiéra má datum 11. dubna. Předpremiéra filmu za účasti delegace tvůrců proběhne v tom českém kině, které největším počtem hlasů zvítězí v internetovém hlasování diváků. O premiéru bojují i kina v regionu, a to kino Máj v Doksech a Městské kino Nový Bor. Hlasování probíhá na webu vyhrajpremieru.cz.

SVOJKOV

Kraj ocenil knihovnu

V Krajské vědecké knihovně v Liberci vyhlásili v prosinci nejlepší knihovny kraje. Nejlepší knihovnou na Českolipsku se stala ta ve Svojkově. Porota ocenila také knihovny v Albrechticích, Novém Městě pod Smrkem a v Košťálově. Do soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje z každého okresu, v souladu s pravidly soutěže, nominovali vždy tři knihovny. Z nich členové soutěžní komise složené ze zástupců Libereckého kraje, KVK v Liberci a pověřených knihoven vybrali čtyři vítězné knihovny, za každý okres jednu. Zástupci všech nominovaných knihoven převzali diplomy a drobné dary. Pro vítězné knihovny předala Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje, jejich zástupcům diplom a šek ve výši 10 000 korun.

KAMENICKÝ ŠENOV

Sklář daroval své dílo městu

Dílo sklářské legendy Jiřího Šuhájka, které vytvořil během říjnového Mezinárodního sklářského sympozia, ozdobilo centrum Kamenického Šenova. Bývalý student místní sklářské školy nazval dílo Crystal Gold Lady a firma Preciosa, kde vzniklo, ho nyní věnovala městu, kde je k vidění před radnicí. Artefakt symbolizuje propojení sklářské tradice, řemesla a výroby v Kamenickém Šenově, který je domovem firmy Preciosa Lighting, nositele sklářské tradice v regionu. Podoba díla svými třemi metry ručně foukaných zlacených koulí umocňuje spojení mezi městem, umělcem a sklářskou firmou. Šuhájek se díky své osobitosti a originalitě řadí mezi nejvýznamnější umělce své generace.

ČESKÁ LÍPA

Nehody měly méně vážné následky

O téměř dvacet míst si polepšila Česká Lípa v ČP Indexu bezpečnosti, který hodnotí bezpečnost silnic v krajských a okresních městech. Česká Lípa byla v prvním pololetí loňského roku ve své kategorii na 20. místě. „Bezpečnost na silnicích v jednotlivých krajských a okresních městech hodnotí Česká pojišťovna již od roku 2004. Výsledný ČP Index vychází ze statistik Policie ČR a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách ve vztahu k počtu obyvatel sledovaných měst,“ vysvětluje způsob měření indexu bezpečnosti tisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Nejbezpečnější silnice jsou z krajských měst v Olomouci.

Sbírka vynesla téměř 10 000 korun

V předvánočním týdnu probíhala také v České Lípě podzimní část veřejné sbírky Pozvedněte slabé, kterou od roku 2003 organizuje Nadace Euronisa. Dobrovolníci z českolipské obchodní akademie v ulicích města vybrali 9 875 korun. Výtěžek sbírky půjde Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR na zakoupení komunikačních pomůcek pro osoby s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Sbírka ještě neskončila, do konce roku nadále můžete přispět pomocí dárcovské sms tím, že na telefonní číslo 87 777 zašlete sms zprávu ve tvaru DMS EURONISA 30, DMS EURONISA 60 nebo DMS EURONISA 90, čímž do sbírky přispějete podle zvolené sms 29 Kč, dvojnásobek nebo trojnásobek.

Žena nadýchala přes 3 promile

Na opilou a velmi agresivní ženu, která je sama v bytě se dvěma malými dětmi, upozornil českolipskou městskou policii oznamovatel, který se obával toho, jak se žena dokáže o své ratolesti postarat. Strážníci zjistili, že obavy byly oprávněné. Matka byla namol opilá, hrubá, křičela, dokonce upadla i s dítětem v ruce. Na otázku, proč je v takovém stavu, odpověděla, že manžel je od Vánoc pryč a ona to velice těžce snáší. Dechová zkouška u ní prokázala 3,27 promile alkoholu v dechu. Strážníci kontaktovali sociální odbor, zároveň zkoušeli sehnat manžela, který by se byl schopný o děti postarat. Otec dětí přijel a ujal se jich. Žena svou agresivitu vystupňovala tak, že jí museli strážníci nasadit pouta. Vzhledem k silné opilosti ji hlídka nejprve odvezla do českolipské nemocnice, kde prošla vyšetřením s tím, že je schopná převozu do záchytné stanice v Liberci.

Klub pro seniory přeruší činnost

Leden bude na několik měsíců posledním, kdy bude fungovat Otevřený klub 60+ na pobočce Městské knihovny v České Lípě na sídlišti Špičák. Důvodem jsou opravy pobočky. „Kvůli rekonstrukci tohoto objektu v ulici Červeného kříže na chvíli přerušíme zavedený a bohatý program pro seniory, abychom nejen je mohli ke konci letošního přivítat v opravených prostorách s novými aktivizačními i čtenářskými projekty,“ vysvětluje ředitelka českolipské knihovny Dana Kroulíková.

SOSNOVÁ

Kurzy cílí na mladé řidiče

Autodrom Sosnová ve spolupráci s asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR přichází s novinkou výukou bezpečného řízení pro čerstvé držitele řidičského průkazu. V osmi centrech bezpečné jízdy po celé republice nabízí za zvýhodněnou jednotnou cenu Kurz Teen zahrnující teoretickou přípravu i praktický trénink správných postupů při krizových situacích. Kurz je určen pro řidiče mladší 25 let, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny B. V první části kurzu se mladí řidiči dozvědí o aktivní a pasivní bezpečnosti, ve druhé získají poznatky o technice a fyzice jízdy a připraví se na praktickou část, která se věnuje nácviku různých situací, které mohou řidiče potkat. Bližší informace na www.kurzteen.cz.

MIMOŇ

Vojenské lesy zvou žáky do mezinárodní soutěže

Žáci a studenti z Libereckého kraje mohou na přelomu ledna a února otestovat své znalosti o přírodě, lese a lesnictví v mezinárodní vědomostní soutěži YPEF 2019 Mladí lidé v evropských lesích. Možnost zúčastnit se letošního ročníku YPEFu již tradičně nabídnou dětem Vojenské lesy a statky. V divizi Mimoň proběhne místní kolo 5. února. Žákovská a studentská družstva se mohou do soutěže hlásit elektronicky na www.ypef.cz.

BRNIŠTĚ

Rodině z vyhořelého domu pomůže sbírka

Obec Brniště vyhlásila v prosinci veřejnou sbírku na pomoc manželům, kterým na konci listopadu vyhořel dům ve Velkém Grunově. Lidé mohou přispět buď do pokladničky, která je umístěna na obecním úřadě, nebo zaslat libovolnou částku na účet číslo 115-8500420227/0100. Sbírka odstartovala 18. prosince a potrvá do konce března. Nasbírané finanční prostředky pomohou manželům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, aby se mohli pustit do opravy svého domu či pořídit vybavení do domácnosti zničené požárem a rychleji se tak vrátit domů.

RALSKO

Zakladatel muzea převzal medaili

Kurátor Městského muzea v Ralsku se stálou expozicí pyrotechnické asanace Václav Bilický převzal v Praze medaili Ministerstva obrany Ruské federace Za zásluhy o zvěčnění památky padlých obránců vlasti. Václav Bilický, původní profesí pyrotechnik a bývalý policista, dostal medaili za založení a vedení muzea padlých sovětských vojáků a za odvážný čin z roku 1991, kdy zabránil dalším rozsáhlým ztrátám na životech a majetku při požáru municí naplněného sovětského tanku T-72 v kasárnách v Ralsku.