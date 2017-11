KRÁTCE: Lidí bez práce ubylo i v říjnu. Začala výluka na trati Doksy - Bělá

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Z REGIONU

Začala výluka na trati Doksy - Bělá

Kvůli opravám kolejí a přejezdů bude od pondělí 13. listopadu výluka na železniční trati mezi Bělou pod Bezdězem a Doksy. Potrvá do 2. prosince. „Všechny vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Předpokládané zpoždění náhradní autobusové dopravy může dosáhnout cca pěti až deseti minut,“ říká systémový specialista Českých drah Jiří Holub.

Lidí bez práce ubylo i v říjnu

K poslednímu říjnu evidoval českolipský Úřad práce 2 229 uchazečů o zaměstnání. To je nejméně od července 1996. Ve srovnání se zářím ubylo 81 lidí bez práce a nezaměstnanost tak na Českolipsku klesla o 0,2 procentního bodu na 2,6 %. Počet volných míst v říjnu klesl, aktuálně nabízí úřad práce 1499 pozic, což je o 129 méně než před měsícem.

Přímý přenos z divadla do kina

Městské kino v Novém Boru a Kino Crystal v České Lípě budou příští týden vysílat přímý přenos populárního ovčáčkovského kabaretu z Městského divadla Zlín. Promítat živě budou kina po celé republice v pondělí 20. listopadu od 19 hodin. Díky satelitnímu přenosu viděli lidé v kinech v únoru i první díl kabaretu Ovčáček čtveráček. V desítkách kin ho vidělo přes 17 000 lidí. Děj představení se odehrává v době vrcholící prezidentské kampaně. Plátna se tak zaplní nejabsurdnějšími a zároveň zcela autentickými výroky představitelů české politické scény. Marek Příkazký opět září v roli hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Půta opět vede Starosty v kraji

Do čela Starostů pro Liberecký kraj se po třech a půl letech vrací hejtman Martin Půta. Nahradí Marka Pietera, který rezignoval. Pieter byl lídrem kandidátky Starostů v Libereckém kraji, kvůli preferenčním hlasům ale skončil až třetí. Z hnutí vystoupil poslanec Jan Farský, toho v předsednictvu nahradí starostka Semil Lena Mlejnková. Ostatní místopředsedové zůstávají beze změny, pro Českolipsko je místopředsedou starosta Zákup Radek Lípa.

ZZS bude mít nového ředitele

Rada Libereckého kraje jmenovala na základě návrhu výběrové komise nového ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Stal se jím Luděk Kramář. Do funkce nastoupí od 1. prosince. „Nový ředitel musí do 28. února příštího roku zpracovat svoji koncepci řízení zdravotnické záchranné služby a předložit ji radě kraje. Základní podmínkou je velmi intenzivní spolupráce s krajem,“ říká náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

ZÁKUPY

Dva dny pátrali po ztraceném rybáři

Dva dny pátrali policisté společně s hasiči po 82letém muži z Nových Zákup. Ten odešel ve čtvrtek dopoledne z domu s náčiním na rybaření, ani pozdě večer se nevrátil. Do pátrání se zapojili dobrovolní hasiči ze Zákup, Staré Lípy a Mimoně. Přidali se také policejní psovodi i starosta Zákup Radek Lípa. „Jednotky provedly průzkum koryta Svitávky z Velenic až do Božíkova, celé oblasti Nových Zákup a také všech vodních děl v okolí. Pátrání bylo ten den ukončeno kolem jedenácté večer,“ popsali hasiči ze Zákup. Druhý den se do pátrání po ztraceném seniorovi vydali všichni znovu. Na pomoc přijeli také psovodi z Hejnic a díky lepšímu počasí se zapojil policejní vrtulník. „Prozkoumali se lesy od Kamenického vrchu až do Kamenice a Nových Zákup. Senior byl nalezen živý kolem 13. hodiny v oblasti Velenic. Zdravotnická záchranná služba seniora odvezla preventivně do nemocnice,“ dodali hasiči ze Zákup.

ČESKÁ LÍPA

Pohřešovaného seniora našli v Lípě

Dezorientovaného a prokřehlého muže v pokročilém věku našli minulý týden v Bulharské ulici českolipští strážníci. Kvůli pokročilé demenci se s ním nebylo možné domluvit, a tak začali hledat jeho rodinu. Muž měl u sebe jenom kartičku pojištěnce, ze které zjistili alespoň jméno a datum narození. Senior říkal, že žije sám a chtěl dojet vlakem do Svijan. Hlídka zjistila, že po muži z Turnovska už vyhlásila jeho rodina pátrání. Manželka i dcera ztraceného muže byly šťastné, že se mu nic vážného nestalo, ale nedokázaly pro něj sehnat dopravu. V té době se o seniora starali strážníci na služebně, kde dostal najíst a napít. Rodina nakonec poprosila, zda by nebylo možné sehnat odvoz taxíkem za smluvní cenu, což se povedlo.

Připomněli Den válečných veteránů

U pomníků na náměstí Osvobození si Českolipané včera připomněli Den válečných veteránů. Slavnostní projev přednesla místostarostka Alena Šafránková a historik Ladislav Smejkal. Mezi účastníky, kteří se přišli poklonit památce všech válečných veteránů, byli rovněž zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu i novodobí veteráni, kteří jako příslušníci Armády ČR bojovali v zahraničních misích. Čestné stráže u pomníku legionářů, který je součástí pietního místa od roku 1998, se jako každoročně zhostili českolipští členové Klubu vojenské historie.

Dokončí opravy Červeného domu

V tomto týdnu začne poslední etapa opravy a restaurování sgrafitových fasád Červeného domu v České Lípě. Renesanční stavba z 16. století slouží jako depozitář českolipského Vlastivědného muzea a galerie. V současnosti mohou lidé památku obdivovat jen zvenčí, protože je veřejnosti nepřístupná. I to by se mohlo v budoucnu změnit. Červený dům je jednou z nejstarších dochovaných necírkevních staveb ve městě. Sloužil už jako barvírna látek, hostinec, jako objekt k nájemnímu bydlení.

Finalistka Masterchefu propagovala domácí ryby

Kapr a pstruh, dvě ryby, které se hojně vyskytují v českých vodách a vodních tocích. O tom, že kapr se neztratí ani jako hlavní ingredience v moderních jídlech, přesvědčovala ve čtvrtek na Škroupově náměstí v České Lípě finalistka kuchařské soutěže Masterchef Kateřina Zubková. Podobně jako dva další kolegové obráží v pojízdné kuchyni několikrát týdně trhy či kulturní akce po České republice a přesvědčuje kolemjdoucí o přednostech lokálních surovin. Tuto „reklamu na ryby“ platí Ministerstvo zemědělství za přispění Evropské unie. „Lidé si raději často koupí nějakého pangase, který putuje kdoví odkud, přitom mohou mít úplně čerstvou ryby z místní rybárny,“ tvrdí Kateřina a předvádí několik jednoduchých receptů a triků, které se hodí každé kuchařce a kuchaři.

Seděli u domu a otravovali

Trojice bezdomovců se usadila na schodech před vchodem do paneláku na sídlišti Špičák. Asi se jim tam líbilo, protože zabrali přístup do domu a lidé nemohli procházet. Proto musela přijet hlídka strážníků městské policie a milovníky alkoholu, kteří na nevhodném místě relaxovali, z místa vykázala. Jeden z bezdomovců měl na obličeji krev, a tak mu zajistili ošetření. Dva ze tří se podařilo z místa dostat, třetí muž ale setrvával. Dechová zkouška prokázala 3,8 promile alkoholu v dechu. Strážníci jej převezli na policii.

Nemocnice získala dotaci na vzdělávání zaměstnanců

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě získala z Ministerstva zdravotnictví 12 milionů korun na vzdělávání svých zaměstnanců. Částka bude rozdělená do tří sektorů. Více než 9 milionů korun půjde na projekt Podpory specializačního vzdělávání pěti lékařů, absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech. Přes dva miliony korun je určeno na projekt Rezidenčních míst pro lékaře a 700 tisíc korun využije nemocnice na Rezidenční místa pro nelékařské zdravotnické obory. Vzdělávání řadí nemocnice mezi největší benefit.

Drobné krádeže jsou na denním pořádku

Piknik mléko, podpalovač Pepo, čokolády nebo uzeniny. Různí zloději, různé věci, které se ztrácejí v českolipských obchodech. Pro českolipské strážníky to znamená výjezd do některého ze supermarketů téměř každou službu. V posledních dvou dnech byli přivolaní do centra Albert, kde ostraha už zajistila pachatele drobné krádeže. Hlídka muže ztotožnila a předala do rukou Policie ČR. V OD Kaufland kradla žena, kterou ostraha zadržela ještě předtím, než z obchodu stačila odnést zboží za necelou stokorunu.

CVIKOV

Zrekonstruují hráz rybníka

Město Cvikov během léta investovala hodně peněz například do opravy městského úřadu. V průběhu zimy investiční aktivity nekončí. „Máme naplánovánu opravu hráze cvikovského rybníka, která by měla být dokončena v květnu roku 2018. Rybník by měl být potom opětovně napuštěn a dán do užívání našim rybářům. Tato investice je ve výši 3,8 milionů korun,“ popsal starosta města Jaroslav Švehla. Cvikovský rybník je vodní plochou o rozloze 9 hektarů. Je rybníkem poměrně novým, založen byl roku 1950.

MIMOŇ

Pořádají preventivní akce pro děti

Na listopad si Mimoň, především pro nejmenší obyvatele, připravila měsíc plný prevence. Akce začala včera odpoledne divadelním představením pro děti z 1. stupně. Učitelé vybrali témata jako například chování ke spolužákům a pedagogům či dopravní bezpečnost. Jako druhým dárkem pro děti ze 7. až 9. tříd je preventivní výukový program v Musée Grévin v Praze a také divadelní představení muzikálu Romeo a Julie, které bude hrazeno z městského rozpočtu. Třetí a poslední akce proběhne na konci listopadu, kdy bude pro děti z 6. až 9. ročníků připravena akce s českou specialistkou na výživu na téma Proudy pohybu a chuti. Na oživení také dorazí raper Marcus Revolta se svou hudebně workoutovou show.