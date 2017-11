KRÁTCE: Lípa má osmého čestného občana. Nemocnice opraví schody i lávku

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Za celoživotní vědeckou a výzkumnou práci a její praktické využití v mezinárodním měřítku převzal Luboš Novák z rukou starostky města Romany Žatecké čestné občanství města Česká Lípa. Foto: mucl

ČESKÁ LÍPA

Lípa má osmého čestného občana

Významný českolipský vědec a podnikatel Luboš Novák převzal ve čtvrtek čestné občanství města. Starostka Romana Žatecká tak udělila osmé čestné občanství v novodobé historii České Lípy. „Je mi velkou ctí dekorovat člověka, který je úspěšným manažerem i výzkumníkem, který vědecké poznatky aplikuje do výroby a šíří slávu české šikovnosti a dovednosti do celého světa,“ uvedla starostka Romana Žatecká. Sedmdesátiletý majitel společnosti Mega, zabývající se průmyslovou aplikací membrán, ocenění přijal s pokorou. „Není jen moje, ale patří mým spolupracovníkům a hlavně mým nejbližším,“ řekl Novák, který mimo jiné vymyslel přes dvacet patentů, působí jako prezident České membránové společnosti a je také členem rady té evropské. V roce 2007 získal s Miroslavem Blechou ocenění Česká hlava.

Radnice zřídila 30 nových míst

O 30 pracovních pozic navýšil českolipský Městský úřad v posledním roce svůj početní stav. Důvodem je podle tajemníka Josefa Zachrly nejen narůstající administrativa ze strany státu, ale rovněž i poskytování kvalitního servisu občanům, dodržování zákonných lhůt a vylepšování údržby města. I proto radnice zřídila trvalou pracovní skupinu 12 lidí, kteří budou operativně zajišťovat údržbu města. Ze současných 225 pracovních pozic ale nejsou všechny obsazené. Volných je více než 20 míst. „Již dlouhodobě hledáme právníka, investičního technika, referenty sociálně právní ochrany, kurátory pro děti a mládež,“ jmenuje starostka Romana Žatecká některé z úzkoprofilových pozic.

Na polikliniku brzy po nové cestě i schodišti

Cesta do budovy polikliniky českolipské nemocnice od centrálního parkoviště dostane brzy nový kabát. V příštím týdnu nejprve začne oprava cesty, která vede od záchytného velkého parkoviště u Arbesa směrem ke schodišti, poté bude následovat rekonstrukce přilehlého schodiště. Na tyto stavební práce naváže dílčí oprava lávky kolem budovy polikliniky. Vše by mělo být dokončeno do konce měsíce listopadu. „Stavba bude řádně označena, prosíme všechny návštěvníky i pacienty nemocnice, aby v tomto období využívali přístup do polikliniky směrem od nemocnice,“ říká Kateřina Amrichová z českolipské nemocnice.

Nechává se pohostit, platit ale nebude

Další a další krádeže přibývají na kontě třiačtyřicetileté ženy, která se pomalu stává postrachem obchodníků a restauratérů v České Lípě. Naposled tento týden ukradla v prodejně oblečení v hodnotě přes 2 600 korun. Prodavačka vyběhla ven, aby ženu nalezla. Ta jí vyhrožovala, že má u sebe zbraň. Přivolaná hlídka strážníků městské policie nalezla zlodějku ukrytou v budově bývalého nádraží. Věci měla u sebe, ale větší část byla zničená. Naštěstí žádnou zbraň u sebe neměla. Týž den navečer stejná osoba popíjela v kavárně Union, její útrata přesáhla 200 korun. Při žádosti o zaplacení prostě oznámila, že nemá na útratu. Obsluha opět zavolala strážníky, kteří vše zadokumentovali. Do třetice se v pátek ráno došla nasnídat do hotelu Morris. Opět udělala útratu asi za 200 a v klidu bez zaplacení odešla. I tento čin je zadokumentovaný a bude přidaný do spisu.

ZUŠ ke svému výročí uspořádá ples

Celých 90 let v České Lípě působí pomyslné hnízdo nejdříve hudebních, pak i výtvarných a dramatických talentů. Základní umělecká škola při té příležitosti v pátek 10. října pořádá nabitý ples, který proběhne ve velkém sále ZUŠ. Zahájí ho Komorní symfonický orchestr školy, dále vystoupí Jazzová farma, zpěvačky pěveckého oddělení a kapela Big Balls. I když se sál Zušky jmenuje „Velký“, lístky si raději zajistěte dopředu na vrátnici školy. Ta je otevřená ve všední dny vždy od 15.00 do 18.30 hodin.

Charita nabízí zeminu

Farní charita v České Lípě nabízí zeminu na podzimní přípravu půdy. „Nabízíme listovku z buku, lípy a břízy. Jelikož je tato zemina lehká a nakypřující, je vhodná na prokypření záhonu a s příměsí kompostu vhodná i do květináčů,“ popisuje vedoucí služby Sociální podnik Ludmila Špindlerová. Prodejní cena zeminy je 100 korun za 80 litrový pytel. Zeminu vám pracovníci farní charity dokáží dovézt až domu. „Do 10 kilometrů od České Lípy je to zdarma, poté si účtujeme 15 korun za kilometr,“ dodala Špindlerová.

Strážníci pomohli zraněnému

Ráno pervitin, večer alkohol, v noci rozbitá hlava a otřes mozku. Shrnutí dne jednoho uživatele drog, u něhož zasahovali strážníci českolipské městské policie. Přivolal je náhodný kolemjdoucí, kterého na náměstí T. G. Masaryka zraněný a krvácející muž požádal o pomoc. Na nic ale pak nečekal a odešel. Strážníci se vydali v jeho stopách a dostihli ho nedaleko restaurace U Dědka. Muž byl skutečně zraněný, dokonce několikrát zvracel, pouze nebylo jasné, zda následkem rány do hlavy, anebo v důsledku požití drog a alkoholu. Hlídka přivolala rychlou záchrannou službu. „Protože zraněný neustále opakoval, že chce podat trestní oznámení na toho, kdo ho napadl, strážníci mu doporučili další postup,“ uvedla mluvčí strážníků Eva Vlastníková.

Infocentrum změnilo provozní dobu

Prvním listopadem došlo ke změně provozní doby v Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Infocentrum přejde na takzvaný zimní provoz, což znamená, že bude v době od 1. 11. až do 31. března 2018 otevřené ve všedních dnech od 8.30 do 16.00 hodin a v sobotu bude zavřeno.

Řidič zůstal bezradný na krajnici

Při noční hlídce uviděli strážníci městské policie bezradného řidiče ve výstražné vestě, který stál s autem na krajnici cesty z Lípy do Manušic. Na dotaz, zda něco nepotřebuje, chtěl zavolat svého otce, protože měl defekt, navíc měl ještě rozbitý hever. Mladík, který je řidičem jen dva měsíce, neměl u sebe ani funkční mobil, aby si v noci sám přivolal pomoc. Strážníci vytočili číslo, které jim mladík uvedl, ale bylo nedostupné. Hlídka pomohla řidiči s výměnou kola za rezervu a ten se mohl konečně vydat k domovu.

DUBÁ

Dubá bude mít vlastní kalendář

Město Dubá bude letos poprvé vydávat vlastní nástěnný kalendář. Na jednotlivých listech jsou zachyceny památky, přírodní zajímavosti, ale také kulturní akce, které se ve městě konají. „Věřím, že kalendář zachycující Dubou a její okolí ve všech ročních obdobích bude nejen hezkou ozdobou domácností místních, ale také pěkným dárkem pro jejich blízké,“ říká starostka Zdeňka Šepsová. Kalendář bude k zakoupení v městském infocentru. K dostání bude poprvé při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, a to první adventní neděli 3. prosince.

Z REGIONU

Českolipskem proletí vrtulníky

Některá města na Českolipsku, jako například Zákupy nebo Mimoň, vydala upozornění, že v následujících dnech až do konce měsíce listopadu mohou obyvatelé zahlédnout nízko letící vrtulníky společnosti HELI CZECH. Ty zde budou lítat v souvislosti s výcvikem pilotů na postřik plodin. Jedná se o novou technologii ošetřování zemských kultur s vyšší efektivitou a menší ekonomickou náročností.

Neschopenek v kraji opět přibylo

Zaměstnanci v kraji v prvním pololetí letošního roku častěji marodili. Doma na neschopence zůstali v 36 672 případech. Oproti minulému roku tak přibylo přes dva tisíce neschopenek. „Nemocnost v Libereckém kraji byla šestá nejvyšší,“ dodala statistička Dagmar Dvořáková z Českého statistického úřadu. Nejmenší podíl práce neschopných zaměstanců eviduje Praha, nejvíce se stoná na Zlínsku.

DOKSY

Začal předprodej na Snow Film Fest

V dokském kině a infocentru začal předprodej na šestý ročník oblíbeného filmového festivalu Snow Film Fest. Ten proběhne v kině Máj příští sobotu 11. listopadu od 15.00 hodin. Festivalová porota vybrala jako vždy ty nejlepší dokumentární filmy se zimní tematikou z oblasti sportu, lyžařských a horolezeckých expedic a výprav za poznáním tajů přírody i života domorodců z různých částí světa. „O poučení, úchvatné záběry z přírody ani o adrenalin také letos nebude nouze,“ dodává Miloslav Lomič z dokského kina.

SPORT

Knejzlík byl nominován do reprezentace U21

Fotbalový obránce Slovanu Liberec a odchovanec FK Stráž pod Ralskem Karel Knejzlík, který aktuálně hraje za Hradec Králové, obdržel nominaci na kvalifikační dvojzápas reprezentační „21“ se San Marinem a proti domácímu Moldavsku. Se San Marinem se hraje 11. listopadu v Ústí nad Labem a následně 14. listopadu s Moldavskem v Kišiněvu.

Rozhodnutí Disciplinární komise

NEPODMÍNĚNÉ TRESTY: KOHOUT Jiří ( Zákupy) - zákaz závodní činnosti na 2 soutěžní utkání (§ 44/1).

OSTATNÍ: ŠMEJKAL David (Jestřebí) - žádosti o převedení zbytku trestu na podmínku vyhověno (1 utkání podmíněně na 2 měsíce), činnost uvolněna od 3. 11. 2017 (§ 39).

KVASNIČKA Jan (Brniště) žádosti o prominutí zbytku trestu vyhověno, činnost uvolněna od 3. 11. 2017 (§ 41).