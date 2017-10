KRÁTCE: Na cyklostezku si v Ralsku ještě počkají. Centrum Lípy je rozkopané

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

RALSKO

Na cyklostezku si ještě počkají

Dlouhodobě plánovaná cyklostezka z Ploužnice do Mimoně má lehký zádrhel. Povolení by se však mělo podařit získat do konce roku. „Projekčně je vše hotové a žádost o stavební povolení podána. Nastala trochu komplikace v jednání s majiteli pozemků, ale věřím, že i tato nesnáz bude brzo urovnána a stavební povolení do konce roku vydáno,“ uvedl starosta Ralska Miloš Tita.

ČESKÁ LÍPA

V centru pokládají vysoké napětí

Společnost ČEZ v centru České Lípy zahájila pokládku vysokonapěťového kabelu. Ten povede přes značnou část historického jádra města. Doposud se unifikace napěťové soustavy na 22 kV prováděla v okrajových částech města. V pondělí dělníci začali kopat na náměstí Edvarda Beneše. Zahájená pokládka kabelu bude provedena v tzv. části B, což se týká nám. T. G. Masaryka, nám. Osvobození a Jeřábkova nám., dále povede ulicí Panská, kolem radnice do ulice Moskevská až k parčíku, od náměstí dr. E. Beneše do ulice U Ploučnice, kde bude končit za světelnou křižovatkou. Současně bude prováděná ještě stavba části A, v krajnici ulice Borské v úseku mezi křižovatkami s ulicí Šluknovskou a Pražskou a část E, ta je v prostoru ulic Barvířská, Smetanovo nábřeží, Dubická, Studničkova a Sedláčkova. Pro letošní rok by tyto práce měly být ukončeny k 10. 11. 2017.

Pokračuje rekonstrukce výtahu

Od pondělí došlo z důvodů zahájení rekonstrukce k odstávce dvou osobních výtahů v budově českolipské nemocnice (budova „A“). „Jako osobní výtah, prosíme pacienty, aby použili vždy protilehlého výtahu. Předem se omlouváme za způsobené komplikace,“ uvedla za marketing a strategii nemocnice Kateřina Amrichová.

Umělci podpoří útulek

Podpořit útulek Bona v Kozlech se rozhodli žáci Základní umělecké školy z České Lípy. Na čtvrteční odpoledne si připravili koncert s názvem „Ať se mají líp!“ Koncert se koná ve čtvrtek ve velkém sále ZUŠ Česká Lípa od 15 hodin. Vystoupí kapely Bewild, Crashendo, Babubabu a Mizmar. Připraven je i fotokoutek, výtvarná dílna pro děti a občerstvení.

Světlem ohrožoval řidiče

Řidiče automobilu vylekalo laserové světlo, které bylo namířené přímo do kabiny vozu a oslnilo jej. Zdroj světla identifikoval z jednoho bytu na sídlišti Lada. Strážníci městské policie zjistili, že se někdo baví tím, že červeným světlem oslňuje kolemjedoucí řidiče, anebo míří do bytů. Vyslechli šestačtyřicetiletého muže, který uvedl, že svítilna s červeným laserem patří jeho nezletilému synovi. Poté, co mu strážníci vysvětlili, co by mohlo toto světlo způsobit, slíbil, že si syna pohlídá, aby se událost už neopakovala.

Den pro náhradní rodičovství

Pod hlavičkou Centra pro pěstounské rodiny a Farní charity Česká Lípa proběhne 20. října v KD Crystal Den pro náhradní rodičovství. Během dne se pod jednou střechou uskuteční filmové projekce, swingový taneční večer, dětský program či besedy pro širokou i odbornou veřejnost. Dopoledne studenti uvidí snímek Alice Nellis Adopce: Konkurz na rodiče. V průběhu dne budou probíhat besedy a diskuze nejen na téma náhradního rodičovství. Ve foyer kulturního domu budou připraveny informační stánky k tématu i obecně k sociálním službám Farní charity Česká Lípa.

Tyršovka oslaví výročí

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše v České Lípě si na konci října připomene 85. výročí od svého slavnostního otevření. Školní slavnosti zahájí 30. října sportovní turnaj žáků, dopoledne bude také odhalen zrestaurovaný základní kámen budovy školy. V týdnu proběhne také akademie žáků v KD Crystal a oslavy završí páteční sportovní turnaj 8. a 9. ročníků. „Během 3. listopadu budou dveře školy otevřené všem návštěvníkům z řad rodičů, bývalým pracovníkům a žákům i všem příznivcům školy,“ říká zástupce ředitele Jiří Ort.

Nový režim přinesl výhody

Stav oprav Penzionu s pečovatelskou službou v Dolní Libchavě, a jak klienti přijímají změny režimu, si přišla zkontrolovat starostka České Lípy Romana Žatecká. Penzion prochází změnou režimu, kdy se do něj v září přestěhovali klienti z Domova pro seniory s nepřetržitou pečovatelskou službou z Lad. Stávající klienti mohou v případě nouze nově využít nepřetržité péče a navíc mají jistotu do budoucna, že v případě potřeby nepřetržité péče se nemusí stěhovat do jiného zařízení. Z diskuze se seniory vyplynulo, že je potřeba instalovat a opravit lavičky či prořezat živé ploty.

KRIMI

Spadlý strom se hodil zloději

K začátku topné sezony přibývá případů, kdy si někteří jdou dříví obstarat i bez placení, avšak s rizikem, že je při tom někdo chytí. Podobným způsobem riskoval i neznámý zloděj počátkem října ve Cvikově. „Pachatel vstoupil do volně přístupné zahrady v ulici ČSA, kde si předtím dopředu vyhlédl spadlý strom. Spadlou osiku začal bez jakýchkoliv zábran motorovou pilou dělit,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Díky tomuto činu si ze zahrady postupně odnesl 6 metrů krychlových palivového dřeva. Majitelce vznikla škoda ve výši 12 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení ve Cvikově již v dané věci zahájili šetření k přečinu krádeže a po pachateli nyní pátrají. V případě, že se jim pachatele podaří dopadnout, hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.

POLEVSKO

Za ocenění pořídí lampy

Sdružení místních samospráv ČR je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Během slavnostního předávání celostátních cen soutěže Vesnice roku 2017 ve vítězné obci Heřmanov ocenila porota rovněž obec Polevsko. Ta obdržela ocenění Cena naděje pro živý venkov, se kterou se pojí i finanční odměna sto tisíc korun. „Navrhnu zastupitelům částku dát na postupnou výměnu lamp veřejného osvětlení, které je staré 40 let,“ říká starostka Polevska Martina Rašínová.

NOVÝ BOR

Oceněná pečovatelka pracuje v Boru

Ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje získala také pracovnice Sociálních služeb města Nový Bor Lenka Roučová. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v říjnu v libereckém Domě kultury a ocenění si odneslo celkem pět žen z Libereckého kraje. Celkem na ocenění navrhly jednotlivé organizace 23 pracovnic. Z nich vybrali členové Výboru sociálních věcí zastupitelstva kraje pět nejlepších. „Jsem rád, že se tato soutěž koná. Pečovatelky si zaslouží vyšší společenské ocenění, než se jim dosud dostává. Ale to je i na nás politicích, abychom pro to něco dělali,“ řekl předseda výboru a starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Vypráví své zážitky z cest po Bali

Ve čtvrtek od 18 hodin proběhne v Novém Boru v Navrátilově sále cestovatelská beseda. Manželé Pipalovi už procestovali kus světa. Své zážitky z cest pečlivě zaznamenávají a dokumentují. Nyní se rozhodli je převyprávět.

Z REGIONU

O post ředitele záchranky usiluje deset lidí

Celkem deset uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. V současné době se posuzuje, zda splnili podmínky. „Ve středu uchazeči podstoupí pohovor s psychologem a o týden později, 25. října, je bude devítičlenná výběrová komise hodnotit. Následně radě kraje navrhne pořadí kandidátů a ta poté dle doporučení vybere vítěze,“ komentuje postup Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví. Za kraj v komisi zasedne statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka, za krajský úřad Alena Riegerová (vedoucí odboru zdravotnictví).

Kraj dá pět milionů na sociální služby

Poskytovatelům sociálních služeb schválili krajští radní částku ve výši 5 milionů korun. Tyto finance jsou určeny na pokrytí prvních měsíců roku 2018, to je doby, kdy většina poskytovatelů ještě nemá finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí. „Ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb je schválena částka 15 milionů korun. Bohužel tuto částku se nám zatím nepodařilo pro příští rok v rozpočtu Libereckého kraje najít, proto jsme nyní na pěti milionech,“ řekl náměstek rezortu sociálních věcí Pavel Svoboda. Odbor sociálních věcí obdržel 83 žádostí o dotaci, 6 z nich kvůli administrativním chybám vyloučil.