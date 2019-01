Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultura i sport.

Ilustrační foto | Foto: Miroslav Kucej

Na oblíbeného lékaře přispěje radnice

Česká Lípa - Rada města Česká Lípa se rozhodla podpořit splnění posledního přání zesnulého porodníka a oblíbeného lékaře Claudiho Lewete. Přispěje dvacet tisíc korun na převoz ostatků do jeho rodné Tanzanie, čímž pomůže splnit přání lékaře, který před týdnem prohrál boj s vážnou nemocí. „Bez váhání jsme se chtěli přidat k vlně solidarity, pomoci darem a zároveň i touto formou vyjádřit zemřelému vděk za výbornou péči o českolipské pacientky," uvedla starostka Romana Žatecká. Radní nedávno změnili dosud platnou směrnici pro poskytování darů, a mohou tak lidem pomoci v mimořádných případech hodných zvláštního zřetele i bez toho, aby ti, co mají být obdarováni, museli o dar složitě žádat. Toto je podle radnice přesně takový případ, kdy k poskytnutí daru z fondu rady města stačí přímé rozhodnutí radních.

Na Slovance budou moci učit znakovou řeč

Česká Lípa - Zajímavou novinku chystá na příští školní rok ZŠ Slovanka v České Lípě. Jako první škola na Českolipsku zavede nový kroužek znakového jazyka, kterého se budou moci zúčastnit nejen žáci školy z prvního i druhého stupně, ale i zaměstnanci.

Hasiči dostali novou klubovnu

Mimoň - Sbor dobrovolných hasičů v Mimoni se na konci loňského roku dočkal nové klubovny. Rekonstrukce vnitřních prostor zbrojnice na Tyršově náměstí stála radnici jeden a půl milionu korun. Stavební úpravy se týkaly prostor, který využívají členové sboru i mladí hasiči jako spolkovou místnost. Její součástí je nově také kuchyňský kout, šatny a sociální zařízení. Opravy se dotkly stropu, podlah i oken, ale také vnitřních rozvodů elektřiny a tepla, kanalizace a vodovodu.

Je nejvyšší čas na očkování proti chřipce

Českolipsko - Již během několika týdnů by měla zasáhnout Českou republiku tradiční epidemie chřipky. Ta pravidelně donutí ulehnout tisíce lidí i na Českolipsku. Odborníci upozorňují, že je nyní nejvyšší čas na očkování. Očkování proti chřipce je totiž nutné provést nejpozději dva týdny před onemocněním, aby bylo účinné. Epidemie by přitom podle odborníků měla dorazit na přelomu ledna a února. Proočkovanost populace je v ČR stále mimořádně nízká (cca 7 %).

Na silnici srazil chodce

Česká Lípa - Cestou ze Stružnice do České Lípy si řidič nevšiml chodce a narazil do něho bočním zrcátkem. K nehodě došlo v neděli ráno, kdy dvaašedesátiletý řidič podle dopravních policistů nepřizpůsobil rychlost jízdy snížené viditelnosti a povětrnostním podmínkám. Srazil sedmadvacetiletého chodce, který šel směrem z České Lípy do Stružnice. Šofér si stěžoval, že chodce neviděl, zahlédl ho prý na poslední chvíli. Policisté tomuto tvrzení uvěřili, mladík totiž v době střetu měl na sobě tmavé oblečení. O muže zavadil bočním zrcátkem a ten si po střetu stěžoval na bolesti ruky a boku. „Záchranná služba odvezla poraněného muže na traumatologické oddělení do liberecké nemocnice," uvedla Ivana Baláková, tisková mluvčí českolipské policie.

Chodci zatím nemají povinnost nosit reflexní prvky na oblečení. Brzy tomu tak ale bude. Za porušení povinnosti má hrozit pokuta až dva tisíce korun „na místě". Musí ale jít o sníženou viditelnost a chůzi po vozovce bez veřejného osvětlení. Tento zákon již prošel sněmovnou, nyní čeká na projednání a schválení v senátu, poté by ho měl podepsat prezident.

Blíží se Masopust na rychtě

Kravaře - Masopust na Vísecké rychtě v Kravařích je pravidelně první akcí nové sezony. Letos bude Vísecká rychta, pobočka českolipského Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, hostit maškary v sobotu 6. února od 10 hodin dopoledne. Masopustní veselí budou doprovázet řemeslníci s ukázkami své tvorby, žertovné hry pro děti i tvůrčí dílničky, včetně neodmyslitelné výroby masek.

Zapomenuté zámky vyšly knižně

Českolipsko - V návaznosti na výstavu Zapomenuté zámky, kterou v roce 2014 připravili pro státní zámek v Zákupech odborníci Národního památkového ústavu Vladimír Tregl a Petr Weiss, je nyní možné pod stejným názvem zakoupit publikaci, která vznikla jako katalog k této výstavě. Publikace se věnuje historii a sbírkovému fondu nepřístupným či již neexistujícím zámkům, jako např. Mimoň, Doksy, Sloup v Čechách, Zahrádky, Český Dub, Hrubá Skála a další. Publikace je k prodeji za rovných sto korun a sehnat ji lze mimo jiné třeba v Městském muzeu v Mimoni.

V pekárně kradl cigarety

Česká Lípa - V prodejně pekáren nehledal pečivo, nýbrž cigarety. Neznámý pachatel v noci ze středy na čtvrtek v Hrnčířské ulici v České Lípě vykopl zadní dveře prodejny Jizerských pekáren. Poté se mu povedlo vykopnout také dveře do kanceláře, kde sebral hotovost 13 000 korun. Z prodejních prostor poté neodnesl pekárenské výrobky, ale pět kartónů cigaret. Celková škoda se odhaduje na 24 000 korun.

Centrum zdraví má vlastní web

Česká Lípa - Nové webové stránky spouští v těchto dnes českolipské Centrum zdraví, které sídlí v areálu místní nemocnice. Zájemci je naleznou na adrese www.centrumzdravicl.cz . „Tímto krokem chceme pro naše klienty ještě více zkvalitnit poskytované služby Centra zdraví," vysvětlil vznik webových stránek generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Jaroslav Kratochvíl. Elektronickou formou bude na stránkách centra návštěvníkům představen bohatý sortiment zboží prodejny, nabízené služby, věrnostní karta nebo například partneři prodejny. „Navíc si budou moci všichni návštěvníci stránek vybrané zboží elektronicky zarezervovat a na prodejně pouze vyzvednout," vyzdvihla službu odpovědná vedoucí centra Irina Baljajeva. V neposlední řadě nabídnou stránky také prostor na zveřejňování aktualit, promo akcí nebo blog k aktuálním tématům.

Nedal přednost hned dvěma vozidlům

Svor - Čtyři lidé utrpěli zranění při sobotní nehodě ve Svoru. Šofér fordu, který vyjížděl z místa mimo komunikaci na hlavní silnici, nevěnoval řízení příliš pozornost a nedal přednost v jízdě dvěma z levé strany přijíždějícím vozidlům. Následně se tak srazil se škodovkou a volkswagenem. Provedená dechová zkouška měla u všech tří řidičů negativní výsledek. „Předběžná výše způsobené celkové škody činí částku 315 000 korun. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě," uvedla Dagmar Sochorová, policejní mluvčí za Liberecký kraj.

V batohu odnesl z obchodu pánev

Česká Lípa - Trestného činu se minulý týden dopustil dvaačtyřicetiletý mladík, který krátce po poledni v prodejně Kaufland v České Lípě kradl pánev v hodnotě 600 korun. Uložil si ji do batohu a následně prošel přes pokladny bez zaplacení. Odejít z obchodu i s lupem se mu však nepodařilo, neboť byl přistižen pracovníkem ostrahy prodejny. „Vzhledem k tomu, že se jedná o recidivistu, hrozí muži odnětí svobody až na tři roky," uvedla Dagmar Sochorová, mluvčí policie Libereckého kraje.

Setkání Dakar se chystá i letos

Sosnová - Koncem března se na autodromu v Sosnové odehraje již druhé Setkání Dakar, kde se představí špičkoví závodníci z Dakaru. I v tomto roce chtějí sosnovští pořadatelé nabídnout divákům neopakovatelnou atmosféru, kterou na autodromu vytvořili dakarští borci, když své závodní automobily předvedli přímo na trati autodromu, kde byl pro ten účel vytvořený velký skok. Vidět létat vzduchem desetitunový závodní kamion, nebo jezdit Tatru ve smyku, to se v České republice naskytne jen málokomu. Vidět špičkové dakaristy naživo můžete letos 27. března.