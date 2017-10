KRÁTCE: Opraví Hradčanský rybník. Celebrity pomohou nemocnému

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

KRIMI

Za rozchod se pomstil krádeží psa

Kriminalisté z Českolipska měli v minulém týdnu ohlášen poněkud kuriózní případ. „Do rodinného domu na Českolipsku se někdo vloupal a ukradl psa,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková. Šlo o ročního bulteriéra. „Když ho ve středu ráno v domě majitelka nenašla, došlo jí, co se asi stalo. Hned od počátku podezřívala z krádeže psa svého expřítele, který ho chtěl po jejich rozchodu získat pro sebe,“ doplnila Baláková. Tyto informace také majitelka psa sdělila policistům a ti zjistili, že se do domu její „ex“ skutečně vloupal. Poté, co se podezřelý dozvěděl, že se o něj zajímá kriminální policie, vrátil jí ho zpátky. To ho ovšem nijak nezachránilo před trestním stíháním, které proti němu nyní policie vede.

Alkohol jim zjitřil emoce

Nepřehlednou strkanicí skončila cesta partičky mladých mužů noční Českou Lípou. Oznamovatel incidentu uvedl, že se mu další tři muži pokusili vnutit koupi hodinek. Když nejevil zájem, začala strkanice, do níž se postupně zapojil další účastník. Po příjezdu hlídky strážníků městské policie byli všichni už v klidu, a tak začalo vysvětlování, co se vlastně stalo. Hádku spojenou s postrkováním všech přítomných ukončila rána obuškem, prý na obranu kamaráda. Dechové zkoušky prokázaly, že tři muži byli pod vlivem alkoholu, přičemž dva byli nezletilí a alkohol jim podal jejich třetí, dospělý společník. Záležitost šetří Policie ČR kvůli fyzickému napadení. Pití alkoholu mladistvými bude řešit odbor sociálních věcí.

Kvůli ženě rozkopal zastávku

Muž vztekle kopající do kamenů na sebe upozornil kolemjdoucího. Upoutal jeho pozornost natolik, že při zvuku řinčení skla svědek zavolal na tísňovou linku 156. Strážníci, kteří přijeli na místo, konkrétně na zastávku MHD v Dubické ulici, nalezli na místě pouze šestadvacetiletého muže, který nejprve tvrdil, že o rozbitém sklu nic neví. Později ale přiznal, že ho rozčílil konflikt s přítelkyní, a tak vzteky kopl do skleněné výplně. Strážníci vandala museli převézt na policii, protože nebyl schopný prokázat svou totožnost.

RALSKO

Když se zadaří, opraví přes zimu Hradčanský rybník

Po výlovu Hradčanského rybníka v Ralsku, naplánovaném na 16. listopadu, by měla zároveň začít plánovaná obnova vodní plochy. Město čeká na výsledek hodnocení podané dotace. „Jelikož jsme byli téměř jediní, kdo dokázal získat potřebné doklady, tak věřím, že hodnocení dopadne příznivě,“ uvádí referent oddělení rozvoje místního hospodářství a životního prostředí v Ralsku Miloslav Tůma. Vše se pak musí stihnout dokončit přes zimu. „Na jaře je nutné, aby byl napuštěný. Důvodem je zachování všech organismů v rybníku,“ dodává Tůma.

ČESKÁ LÍPA

Studenti poukázali na nedostatky města

Českolipská radnice pozvala na návštěvu učitelku Sarah Kidder, která na obchodní akademii učí děti angličtinu. Společně s ní přišli i studenti, kteří měli ukázat, kolik už se toho naučili. Po počátečním ostýchání se nakonec mluvilo o novém divadle, obchvatu města, venkovním bazénu, nové hale na florbal a o dalších tématech. „Potvrdila se přímočarost mládí a odnesla jsem si řadu poznatků, které by se ke mně jen tak nedostaly. Poslouchala jsem velmi pozorně, mám zapsaných několik zajímavých poznámek. Od studentů to byla velmi dobrá zpětná vazba na to, co je z jejich pohledu ve městě špatně, anebo dobře,“ uvedla Romana Žatecká.

Muzeum otevře mykologický kroužek

S druhy hub, které rostou v Libereckém kraji, seznámí zájemce nově založený mykologický kroužek v českolipském muzeu. Povede ho zkušený mykolog Josef Slavíček. V plánu je šest termínů, kdy si každý může nechat určit druhy hub a také se o nich něco zajímavého dovědět. Kroužek startuje v pondělí 16. října v 16.00 hodin ve velké klubovně Vlastivědného muzea galerie v České Lípě. Další termíny: 30. 10, 6. 11., 13. 11., 20. 11. a 27. 11.

NOVÝ BOR

Celebrity pomohou nemocnému

Modelingová agentura Reas Agency pořádá v pondělí 16. října od 19 hodin již osmý ročník Fashion charity show, jejíž výtěžek půjde na dobrou věc. Módní přehlídky se zúčastní modelky, jako je Aneta Vignerová, Eliška Bučková, Monika Leová nebo Kateřina Průšová. Akci, která bude v Parkhotelu Morris, moderuje Kristina Kloubková a zazpívá na ní Ilona Csáková. Z výtěžku akce, na kterou přispělo několik desítek sponzorů, bude šestiletému Damienu Belákovi z České Lípy, který trpí od dětství postižením, zakoupeno šedesát lekcí hipoterapie na koni, které bude moci využít na Českém ranči v Zákupech.

Z REGIONU

Budou moci kácet i nahodile

Letošní sucho mělo na lesy nejen v Libereckém kraji neblahý vliv. „Zvláště citlivé jsou na sucho smrky, protože mají mělký kořenový systém,“ uvádí krajský ředitel státního podniku Lesy ČR Ludvík Říčař. Tento faktor společně se silnými vichřicemi zapříčinil na mnoha místech Libereckého kraje šíření kůrovce. Liberecký kraj je nejlesnatější oblastí v České republice, lesy zabírají celých 44 procent plochy. Na základě toho Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášku, která by v lesích povolila jen nahodilé těžby, aby se snáze zpracovaly napadené a popadané dřeviny.

Čeští policisté vypomáhali v Německu

Policisté z odboru cizinecké policie Libereckého kraje jezdí pravidelně vypomáhat kolegům z Německa. Poslední spolupráce proběhla v rámci pomoci s novým vozidlem Schengenbus, který se využívá k problematice migrace na dálnice v Německu. Poslední kontrola, která proběhle v druhé části září, byla zaměřená na kontrolu cizinců na dálnici A4 , která vede z německého vnitrozemí až ke státní hranici Polska. Při akci ze vzduchu zastřešovala kontroly hlídka ve vrtulníku Spolkové policie. Při kontrole zastavili polské nákladní vozidlo a jeho řidič předložil řidičský průkaz. Liberečtí policisté, díky vozidlu Schengenbus zjistili, že se jedná o padělek uvedeného dokladu. Nakonec se zjistilo, že řidič nikdy řidičské oprávnění nevlastnil.

SPORT

Ivana Loubková porodila syna!

Úspěšná triatlonistka klubu ze Cvikova Ivana Loubková se stala prvorozenou maminkou! V jablonecké nemocnici přivedla na svět syna Adama! „Neplánuji žádný konkrétní sport, kterému by se měl Adámek věnovat. Byla bych však raději, aby měl čas na takové ty smysluplné věci. Ale sportovat bude, to ano,“ přiznala Deníku Ivana Loubková.