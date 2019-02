Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník. | Foto: Deník

ČESKÁ LÍPA

Rákosníčkovo hřiště bude na Špičáku

Nové Rákosníčkovo hřiště od společnosti Lidl bude vybudované na sídlišti Špičák, v ulici Jana Wericha. Rozhodli o tom sami občané města, kteří se svým hlasováním zasloužili o to, že Česká Lípa Rákosníčkovo hřiště vyhrála. Na výběr byly tři lokality, nakonec vyhrálo největší sídliště ve městě. Slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště je naplánováno na 4. srpna.

3D bludiště bude pod dohledem

Přetržené lano u 3D bludiště na jedné z dětských prolézaček v českolipské Dubici bylo odstraněno v rámci reklamace dodavatelskou firmou. Na základě požadavku starostky zvýšila kontrolu celého areálu městská policie, která objekt monitoruje jak technikou, tak i osobními výjezdy. Každodenní technickou kontrolu na základě objednávky s městem provádí nájemce areálu.

O novou knihu o městě je zájem

Celkem 55 výtisků knihy Česká Lípa město na Ploučnici se prodalo během necelých tří týdnů na Regionálním turistickém a informačním centru na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě, kde je jeden výtisk knihy k nahlédnutí. Právě prohlídka knihy je především pro starší občany malou společenskou událostí, diskutují o tom, kde se jaká budova nacházela, jak to vypadalo před změnou apod. Zájem zakoupit knihu už projevila také Krajská vědecká knihovna v Liberci, českolipská městská knihovna dostala k dispozici dva výtisky. Kniha se prodává za 1 900 korun.

Cizinka skončila na záchytce

Problémy s dvojicí žen oznámila obsluha českolipského baru Fair Play. Návštěvnice tam pospávaly a hlavně odmítaly platit útratu čítající necelé dvě stovky. Hlídka Městské policie Česká Lípa se je pokusila probudit, přičemž jedna z žen začala reagovat velmi agresivně a napadala je. Poté, co ženu za pomoci pout zpacifikovali, nadýchala 2,56 promile alkoholu v dechu. Kvůli agresivitě i silné opilosti ji čekala cesta do liberecké záchytné stanice. Ani převoz neproběhl klidně, žena, když nemohla použít ruce, zkoušela strážníky pokousat nebo si dveře otevřít zuby. Kromě platby za noc strávenou na záchytné stanici ji ještě čeká správní řízení kvůli přestupku proti majetku.

SVOJKOV

Hasiči představí opravenou cisternu

Dva roky pracovali dobrovolní hasiči ze Svojkova na opravě své cisterny. V sobotu 2. června zmodernizovaný vůz oficiálně představí veřejnosti. Slavnostní akce proběhne od 10.00 hodin v areálu zámecké zahrady.

KUNRATICE U CVIKOVA

V obci roste nové multifunkční hřiště

Školáci i široká veřejnost v Kunraticích u Cvikova se již brzy dočká zbrusu nového sportoviště, které vzniká za místním obchodem. Obec s jeho stavbou začala na jaře a hotovo by mělo být do konce června. Sloužit bude především kunratickým školákům, využívat ho ale budou moci všichni. Místní se mohou těšit na hřiště na tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a v zimním období na kluziště. Na výstavbu hřiště obec získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1,4 milionu korun.

Z REGIONU

Cestu do Boleslavi zpomalují semafory

Se zdržením musí počítat řidiči, kteří v těchto dnech míří po silnici I/38 z Doks na Mladou Boleslav. U Hrdlořez probíhá rekonstrukce a dopravu v místě řídí semafory a tvoří se tu dlouhé kolony. Zdržení mohou mít i některé linky hromadné autobusové dopravy. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách, první skončí 16. června. Práce budou poté pokračovat od 18. července do 8. června. Možná objížďka je přes most v Debři a následně se na silnici I/38 napojit na kruhovém objezdu u zahradnictví.

Policisté soutěžili v řízení křižovatky

Dopravní policisté z Libereckého kraje minulý týden poměřili své dovednosti v řízení křižovatky. Soutěž proběhla v Liberci. Každý dopravní inspektorát z kraje zde měl své dva zástupce a každý soutěžící policista měl časový úsek 5 minut pro to, aby ukázal své umění uprostřed rušné křižovatky v centru města. Popáté v řadě zvítězil Ota Uchytil z Jablonce nad Nisou a již potřetí za sebou získal putovní pohár, který mu tím pádem náleží natrvalo. Českolipští zástupci se rozhodně neztratili, druhé místo získal Ondřej Řičičář z Dopravního inspektorátu v České Lípě.

Nová cyklostezka propojí pět obcí

Obce z Mikroregionu Podralsko začínají s přípravou na vybudování Cyklostezky Panenského potoka, která by se v budoucnu měla propojit s cyklomagistrálou Ploučnice a Cyklostezkou sv. Zdislavy. Trasa povede z Mimoně přes Pertoltice pod Ralskem, Velký Grunov, Brniště a Velký Valtinov do Jablonného v Podještědí. Obec Brniště aktuálně vybrala zpracovatele vyhledávací studie za více než 350 000 korun. Tu by měla z větší části zaplatit dotace od Libereckého kraje, o zbylé náklady se podělí zúčastněné obce.

Zahnat žízeň pomáhají pítka

Vlna veder nepolevuje, a tak každé osvěžení přijde vhod. Zejména v horkem sužovaných městech nabízí možnost občerstvit se zdarma pitnou vodou pítka. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) poskytuje vodu do 64 pítek ve městech a obcích Ústeckého a Libereckého kraje. Letos do nich zahájila dodávku vody o téměř měsíc dříve, než vloni. „Ručíme za to, že v pítkách teče kvalitní pitná voda. Vzhledem ke zkušenostem je ovšem nutné upozornit na fakt, že pítka slouží k pití. V žádném případě je nelze zneužívat ke sprchování a jiným účelům,“ připomíná mluvčí společnosti SčVK Iveta Kardianová. Pítka poničená vandaly se společnost snaží pravidelně kontrolovat a opravovat.

Nadace podpoří sousedské vztahy

V rámci programu Živá komunita na zlepšování sousedských vztahů vyhlásila Nadace Via speciální výzvu pro Liberecký kraj. Skupiny aktivních lidí a malé neziskovky mohou obdržet finanční příspěvek až 80 000 korun na projekty, kterými oživují své okolí. Do programu se mohou hlásit skupiny minimálně tří aktivních lidí a menší neziskovky založené na dobrovolnické práci. Podat přihlášku je možné kdykoliv po celý rok. Podrobnosti najdou zájemci na www.nadacevia.cz.