KRÁTCE: Řidič nadýchal 2,5 promile. Nové hřiště se těší oblibě

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Českolipský deník.Foto: Deník

KRIMI

Řidič nadýchal 2,5 promile



Policejní hlídky na Českolipsku se stále setkávají s řidiči, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu. Minulou neděli brzy ráno zastavila hlídka podnapilého řidiče na náměstí Míru v Novém Boru. „Poté, co policisté podrobili řidiče orientační dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger, zjistili, že usedl za volant velmi posilněn alkoholem. Naměřená hodnota ukázala téměř 2,5 promile. Podobně dopadla i opakovaná zkouška,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Šofér se bude za své nezodpovědné jednání zpovídat před soudem, kde mu hrozí až roční vězení.

ČESKÁ LÍPA

Zbitého mladíka předali lékařům

V poutech na policejní služebně skončil sedmnáctiletý mladík poté, co se opil v KD Crystal a společně s partou se vydal směrem ke sportovnímu areálu. Hlídka strážníků městské policie jej zadržela poté, co na skupinu upozornila obsluha kamerového systému. Strážníci nalezli uvnitř sportovního areálu ležícího bosého mladíka, který měl obličej samou podlitinu. Mladík se dal po chvíli na útěk. Když ho hlídka dohnala, choval se značně agresivně. Nezastavila ho ani pouta, kladl aktivní odpor a odmítal nastoupit do auta. Strážníci ho zpacifikovali a jejich cesta pokračovala na policii a do nemocnice k ošetření. Mladík, ačkoliv mu ještě nebylo 18 let, nadýchal přes 1 promile alkoholu.

Než omdlel, otevřel dveře



Na požádání dispečera zdravotnické záchranné služby vyjížděli strážníci městské policie k muži, kterému se doma udělalo špatně. Zavolal na linku 155, ale zpětné volání už nepřijímal. Záchranáři v té době zasahovali u dopravní nehody, a tak do dojezdu další sanity bylo třeba muži pomoci. Navíc nebylo jasné, zda nebude potřeba násilím otevřít dveře, aby se lékař mohl dostat k pacientovi. Ukázalo se, že muž před tím, než ztratil vědomí, pootevřel vchodové dveře, a tak se k němu mohla dostat pomoc. Strážníci zajistili jeho životní funkce, nasadili mu krční límec, protože mohl mít poranění hlavy či páteře v důsledku pádu.

Nové hřiště se těší oblibě

Dětem i dospělým slouží nové venkovní hřiště, které s finanční podporou České Lípy a kraje vybudovala za cca 1,4 milionu korun ve svém areálu na Kopečku TJ Lokomotiva. Hřiště je rozdělené do několika sekcí. V jedné jsou dřevěné herní prvky pro malé i odrostlejší děti. V další je obdobná „venkovní posilovna“, jakou vybudovalo město na stadionu u Ploučnice, doplněná ještě o několik venkovních posilovacích strojů. Město na hřiště poskytlo dotaci 872 000 korun.

Nejlépe pečují o sídlištní zeleň

I letos se rozdělovaly ceny v soutěži „O nejlepší péči o sídlištní zeleň v roce 2017“, kterou uspořádalo město Česká Lípa. Tři nejlepší z každé hodnocené lokality si odnesli poukázky na nákup zahradnických potřeb, další ocenění pak drobné dárky. Do soutěže se přihlásilo celkem 24 soutěžících, z toho 10 jich bylo z lokality Střelnice, Sever, Lada, čtyři z Malého Špičáku, čtyři z Velkého Špičáku a šest z lokality Slovanka, Havlíčkova, Mikovcova centrum a Holý vrch a Kopeček. Hodnotící komise provedla pět kontrol. Kritériem hodnocení byly technické, estetické a biologické znaky daného objektu. Mezi vítězi jsou: Gondolová Eva, Korosová Zdena, Hamrská Marcela a Mudruňková Helena a manželé Portovi.

Oblíbená kavárna opět otevřela

Jeden z kultovních objektů České Lípy je opět v provozu. Kavárna Union se v pátek, po několikatýdenní pauze, kdy si nový nájemce prostory přebíral a provedl rekonstrukci, otevřela Českolipanům a nejen jim. Při rekonstrukci Jitka Vorlíčková, která pronájem kavárny získala v soutěži, postupovala podle dobových fotografií, aby co nejvíce zachytila její charakter zpočátku 90. let minulého století. Od pátku se tak každý může přesvědčit, jak se jí to podařilo. Secesní budova Kavárny Union byla postavena v roce 1907 a je majetkem města Česká Lípa.

Tanečnice z Country Road vyrazí na MS

Česká Lípa má mistryně světa, mistryně ČR a medailistky z dalších soutěží v country tancích. Jsou jimi dívky z taneční skupiny Country Road. Skupina, kterou již v roce 1990 založila Eva Vítová při Základní škole Sever a vede ji na této škole dodnes, vychovala řadu tanečnic. Na letošním mistrovství světa, kde se sešlo na 400 soutěžících z 21 zemí, získaly dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile. Už v lednu vyrazí skupina na mistrovství světa, které se koná v nizozemském Eindhovenu. Za úspěchy a skvělou reprezentaci města poděkovala členkám Country Road i starostka Lípy Romana Žatecká.

RALSKO

Chtějí hospodařit s velkým přebytkem

Téměř sto milionů korun je na příjmové stránce návrhu rozpočtu města Ralsko na příští rok. Katastr města zabírá suverénně největší plochu ze všech území na Českolipsku a značná část příjmů pochází z rozpočtového určení daní za rozsáhlé hospodářské lesní plochy bývalého vojenského prostoru. Naproti tomu výdaje plánuje město na příští rok o zhruba sedmnáct milionů nižší.

SLOUP V ČECHÁCH

Kraj nechá zateplit domov důchodců

Domov důchodců Sloup v Čechách čeká zateplování. Snížení energetické náročnosti levého a pravého podzámčí bude dosaženo zateplením stropu pod nevytápěnou půdou tepelnou izolací. Dále dojde k výměně stávajících dřevěných zdvojených a špaletových oken za dřevěná okna s tepelně izolačními dvojskly v rustikálním provedení. Modernizace bude stát 3,4 milionu korun. „Tato zakázka bude financována z Operačního programu Životní prostředí 2014 2020. Práce by měly být hotové v prvním pololetí příštího roku,“ sdělil náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda.

Z REGIONU

Kraj bude v zimě víc solit

Liberecký kraj začne letos v zimě solit dalších 90 kilometrů krajských komunikací. Vybrány byly na doporučení policie kvůli zvýšení bezpečnosti nebo že jsou důležité pro zajištění veřejné autobusové dopravy. „První oblast je kolem Jilemnicka, solit se bude také silnice z Hodkovic nad Mohelkou přes Záskalí na Dlouhý Most do Liberce. Tam si to vyžádala policie, aby tato jediná objízdná trasa pro silnici 35 byla v zimě lépe udržovaná,“ řekl vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp. Kvůli lepší dostupnosti pro autobusy budou cestáři nově solit i silnici k České chalupě v Rudolfově.