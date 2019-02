ČESKÁ LÍPA

Symbolické šeky na zhruba 600 tisíc korun včera předala starostka České Lípy Jitka Volfová babičce handicapovaného Dominika a Vanesce a Lukášovi, pro které byly v loňském roce vyhlášeny dvě veřejné sbírky. Pro handicapovaného Dominika se podařilo vybrat 177 030 korun, za které babička pořídí schodišťovou plošinu a také speciální krmicí židli. Pro Vanesu a Lukáše vynesla sbírka 426 817 korun. „Věřím, že i jim peníze pomohou překonat nelehkou situaci po loňské tragické autonehodě. Děkuji každému, kdo do sbírky přispěl jakoukoli částkou. Jsem ráda, že v České Lípě žijí lidé, kterým není těžký osud jiných lhostejný,“ uvedla českolipská starostka.

Vytápění školy bude úspornější

V květnu se město Česká Lípa pustí do změny zdroje vytápění ve školní budově v Moskevské ulici, kde stará dosluhující akumulační kamna nahradí nové vytápění plynovými kotli s teplovodními radiátory. „Provoz akumulačních kamen je neekonomický. Ve třídách neumožňuje vůbec žádnou regulaci teploty. Odbor rozvoje města a investic proto připravil projekt nového systému vytápění této historické budovy, kde sídlí jedna z českolipských základních škol,“ vysvětluje starostka Jitka Volfová. Většina stavebních prací se tak odehraje o letních prázdninách. Přestavba bude stát 3,3 milionu korun.

Nemocnice pořídila polohovatelné pomůcky

Téměř 170 nových polohovatelných pomůcek pomůže s péčí o pacienty napříč celou Nemocnicí s poliklinikou v České Lípě. Podle zdravotníků, kteří s pomůckami pracují denně, se dá s určitostí říci, že výrazným způsobem pomáhají v práci a zároveň slouží pacientům. Pomůcky zajišťují polohování pacienta, snižují riziko pádu i vzniku dekubitů, a tím zároveň poskytují pacientovi větší komfort i bezpečí. Slouží na centrálních operačních sálech, na interním, neurologickém nebo dětském oddělení, dále na LDN či oddělení léčebné rehabilitace. Nové polohovatelné pomůcky vyšly českolipskou nemocnici na necelých 300 tisíc korun.

Muzeum dostane novou fasádu

Liberecký kraj chce investovat do snížení energetické náročnosti budovy Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. Zateplení a další opravy vyjdou na více než 14,5 milionů korun. Přes 5 milionů korun má kraj v plánu získat z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, kam posílá celkem čtyři žádosti o dotace.

Centrum rozšíří provozní dobu

Od poloviny ledna se rozšířila pro veřejnost provozní doba Městského centra Opuscard v Tržní ulici v České Lípě. Otevřeno bude každý všední den od 8 do 12.30 hodin a od 13 do 17 hodin, vyjma pátku, kdy bude centrum zavírat už v 15 hodin. Tuto informační kancelář na základě smlouvy s městem Česká Lípa nově provozuje dopravce BusLine MAD Česká Lípa, který zajišťující českolipskou městskou autobusovou dopravu.

DOKSY

Investice půjdou do silnic, památek i osvětlení

S rozpočtem přes 147 milionů korun bude v letošním roce hospodařit město Doksy. Zastupitelé schválili stejně jako v minulých letech rozpočet se schodkem, a to přes 25 milionů korun, který město pokryje z vlastních rezerv. Nejvyšší suma na straně výdajů půjde letos do oprav místního zámku, a to téměř 43 milionů korun. Nejnákladnější budou opravy interiérů zámku, kde vznikne zázemí pro Kulturu Doksy a knihovnu a nové prostory pro Muzeum Čtyřlístek. V plánu je také oprava střechy a vybudování bezbariérového přístupu včetně výtahů. Téměř 11 milionů korun letos město investuje do oprav nejen místních silnic a výtluků, ale i mostů a zábradlí. Z příspěvkových organizací dostala nejvyšší sumu Kultura Doksy, pod kterou patří i kino a knihovna. Hospodařit bude s částkou přes 8 milionů korun.

NOVÝ BOR

Zákaz odběru povrchových vod skončil

Po téměř osmi měsících zrušil odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Bor zákaz odběru povrchových vod, který se týkal čtrnácti vodních toků na Novoborsku. Ten platil kvůli suchu od začátku loňského června. Díky dešťovým i sněhovým srážkám je již ve vodních tocích vody dostatek a podle hydrologů by to tak mělo být i nadále.

RALSKO

Město spouští mobilní rozhlas

Novou službu pro obyvatele města zavádí v Ralsku. Jedná se o mobilní rozhlas. Každý, kdo o něj má zájem, se může zaregistrovat na webu města. Tato služba přihlášeným zaručí, že informace týkající se dění v obci obdrží včas. Plánovaná přerušení dodávek elektřiny, svozy odpadů, pořádání kulturních a sportovních událostí, všechny tyto zprávy lidé obdrží formou SMS, které jsou zdarma.

ZÁKUPY

ADRA hledá dobrovolníky pro seniory

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte? Můžete se stát dobrovolníkem a dělat společnost seniorům v Domově důchodců a domě s pečovatelskou službou v Zákupech. Zájemce nyní hledá Dobrovolnické centrum ADRA. „V Zákupech se nám dlouhodobě nedaří oslovit větší počet dobrovolníků, momentálně tam v tomto směru působí je jeden člověk,“ uvádí vedoucí českolipského pobočky organizace ADRA Petr Máška. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se seniory. Jejich úkolem je komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky apod. V případě zájmu se můžete přihlásit telefonicky na tel. 777 088 871 nebo e-mailem na petr.maska@adra.cz. Bližší informace získáte na www.adraceskalipa.cz nebo na facebooku organizace.

Z REGIONU

Opraví další silnice

Kde všude se budou opravovat silnice, rozhodla na konci ledna Rada Libereckého kraje. Po novém povrchu tak budou jezdit řidiči v Oldřichově v Hájích, Černé Studnici či v Kamenici u Zákup. Předpokládaná hodnota zakázek dosahuje necelých 196 milionů korun. „V letošním roce plánuje Liberecký kraj vynaložit na opravy silnic minimálně 350 milionů korun ze svého rozpočtu,“ dodal mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Kraj opět využije i státní a evropské dotace. O získání dalších finančních prostředků bude kraj usilovat zejména u Státního fondu dopravní infrastruktury a Integrovaného regionálního operačního programu. Z evropských dotací se na Českolipsku rekonstrukce dočkají páteřní silnice z Mimoně do Ralska, kde v současné době probíhá stavební řízení, dále vozovky z Doks do Dubé nebo úsek Česká Lípa Dobranov.

Historickým městem roku je Lomnice, Bor skončil druhý

Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Vítěz celostátního kola soutěže se stává držitelem titulu Historické město roku. Do krajského kola soutěže se letos přihlásila tři města. Vítězem se stala Lomnice nad Popelkou. Držitelem pomyslné stříbrné medaile se stal Nový Bor, který zvítězil v loňském roce. Na 3. místě se s rozdílem jednoho bodu umístila Jilemnice. Vítězné město získá 100 000 korun a postup do celorepublikového finále.

Hledá se osobnost kraje v myslivosti 2019

Druhý ročník ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti 2019 vyhlásil resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Libereckého kraje s cílem ocenit aktivity v oblasti myslivosti. „Smyslem ankety je ocenit významné osobnosti za aktivity v oblasti myslivosti, zejména za jejich intenzivní činnost v péči o přírodu či o oblast vzdělávání dětí a mládeže,“ uvedl radní Jiří Löffelmann. Osobnost mohou zájemci nominovat do konce února také za mimořádné výkony nebo dosažení úspěchů v oblasti myslivosti. Jejich činnost může přitom přesahovat i hranice Libereckého kraje. Návrhy zpracuje a vyhodnotí komise složená ze zástupců kraje a okresních mysliveckých spolků.