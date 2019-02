ČESKÁ LÍPA

Tři semafory v ulici Hrnčířská a ulici 5. května v České Lípě nechalo město modernizovat za celkem 1,8 milionu korun. Křižovatky jsou tak nově řízeny dynamicky. Pro řidiče, kteří byli zvyklí na letité zavedené intervaly a pořadí průjezdu, to však může představovat problém. Díky videodetektorům došlo ke zvýšení propustnosti křižovatek, zejména v dopravních špičkách. „V praxi to znamená, že systém umí vyhodnotit, v jakém směru stojí nejvíce aut a zda tam vůbec nějaké stojí a podle toho řídí světelnou signalizaci. Jednotlivé intervaly tak nemusí být stejně dlouhé, zároveň v některém směru může být signál výrazně zkrácen, pokud tam právě nestojí auto,“ vysvětluje místostarosta Jaroslav Turnhöfer a zároveň doplňuje, že systém samozřejmě současně reaguje i na požadavky chodců prostřednictvím tlačítka pro bezpečný přechod.

Vodojem Hůrka čeká rekonstrukce

Severočeská vodárenská společnost zahájí rekonstrukci vodojemu Hůrka 1B v České Lípě. „Jedná se o dvoukomorový zemní vodojem, který byl uveden do provozu v roce 1984. Většina armaturního vystrojení je původní a technický stav odpovídá době vzniku vodojemu a je na hranici životnosti,“ uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík. Práce budou prováděny při kompletní odstávce vodojemu, který bude zastoupen sousedním vodojemem Hůrka 1A. Vlastní stavební práce budou zahájeny v nejbližších dnech, samozřejmě v závislosti na klimatických podmínkách. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna letošního roku.

Projekt na opravy Hrnčířské ulice se musí předělat

Další etapu rekonstrukce Hrnčířské ulice a přilehlých ulic plánuje město Česká Lípa. Před dvěma lety na tomto místě město postavilo novou komunikaci, která prodloužila Wedrichovu ulici a napojila ji na Barvířskou. Nyní město chce pokračovat v opravách dál, a to konkrétně nechat opravit Hrnčířskou ulici od mostu přes Ploučnici až po křižovatku s Mánesovou ulicí a navíc zrekonstruovat ulici Barvířskou. Na tuto druhou etapu prací však existuje starý projekt z roku 2014, který je nyní nutné upravit. „O aktualizaci projektu se postará projektant, který vyhraje veřejnou zakázku. Předpokládané náklady na projekt jsou 864 tisíc korun. S opravou by se pak mohlo začít už v příštím roce,“ říká mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Hlídky se zaměří na kuřáky

Kouření marihuany na dětském hřišti u městského hřbitova v České Lípě oznámil městské policii svědek události. Hlídka na uvedeném místě zastihla dva mladé muže, kteří tam seděli na lavičce. Na otázku, zda kouřili, oba přiznali cigarety. Vzhledem k tomu, že se na hřišti nikdo nenacházel, uzavřeli strážníci záležitost domluvou. „V době blížícího se jara, kdy se budeme stále více pohybovat venku, připomínáme, že platí zákaz kouření nejen ve volně přístupných vnitřních prostorách, nástupištích, zastávkách, ale i na dětských hřištích a sportovištích nebo zoologických zahradách,“ dodává mluvčí českolipských strážníků Eva Vlastníková.

Volfová usedne v dozorčí radě nemocnice

Starostka Města Česká Lípa Jitka Volfová byla nominována do dozorčí rady českolipské nemocnice. K nominování svého zástupce do dozorčí rady nemocnice vyzval Českou Lípu Liberecký kraj jako vlastník nemocnice. Cílem je udržet těsné a dobré vztahy města a nemocnice jako krajské organizace a společné řešení problémů, které mohou při zajišťování služeb pro občany nastat. „Ze strany města se budeme snažit udělat maximum, abychom nemocnici vyšli vstříc, pokud to bude vzájemně prospěšné,“ uvedla starostka města a doplnila, že je ráda, že se dozorčí rada rozšířila. Z rozhodnutí kraje v dozorčí radě zasedl také starosta Jaromír Dvořák z Nového Boru. „Nyní tak v dozorčí radě má svého zástupce nejen Česká Lípa, ale i Nový Bor, Zákupy a Doksy,“ upřesnila Jitka Volfová.

Ulici Vladimirská čeká rekonstrukce

Především bezpečnost chodců a více místa k parkování by měla zajistit rekonstrukce Vladimirské ulice na českolipském sídlišti Špičák. Po jejím dokončení by měly v ulici být nové chodníky, místa pro přecházení, nová parkovací místa i nově vysázené stromy a keře. Odhadované náklady na tuto akci, která je součástí plánu kompletní regenerace sídliště Špičák, činí 26,4 milionu korun. „Se stavebními pracemi by se mělo začít v polovině května, hotovo by mělo být maximálně do konce listopadu letošního roku,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

DOKSY

Hrabě Arnošt Valdštejn byl pohřben v Doksech

Ve věku 94 let zemřel hrabě Arnošt Valdštejn, který se narodil v Doksech. Právě na tamním hřbitově byl také 17. únorai pohřben. K uložení těla došlo po zádušní mši v katedrále sv. Víta v Praze, kterou sloužil kardinál Dominik Duka. „Hrabě Arnošt z Valdštejnů byl hlavou jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů ve střední Evropě. Rodu, který se zapsal do historie této země jako i do dějin Prahy, hlavního města Českého království. Zapsal se do dějin obnovy naší církve, s kterou ho také pojí i příbuzenské pouto se svatou Zdislavou z Lemberka,“ pronesl kardinál Duka ve svém kázání.

NOVÝ BOR

Vyhlásili šest dotačních programů

Od poloviny února mohou zájemci žádat o podporu z rozpočtu města Nový Bor. Město schválilo pro letošní rok šest dotačních programů na podporu spolkového života, na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí, na podporu sportu, na péči o životní prostředí, pro sociální oblast a program na obnovu objektů, které nejsou zapsanými kulturními památkami, ale leží v městské památkové zóně. Na grantech město rozdělí téměř šest milionů korun. Výzvy a podmínky programů najdou zájemci na webu města a na odboru školství, kultury a sportu. Žádosti je možné podávat do 11. března.

RALSKO

Dřevorubci se mohou hlásit na šampionát

Vojenské lesy a statky ČR, které jsou tradičním pořadatelem národního šampionátu v práci s motorovou pilou, zvou zájemce o účast v letošním ročníku. Mistrovství republiky se uskuteční stejně jako v minulých letech v lesním areálu Sklená huť v Ralsku v pátek 21. a v sobotu 22. června a soutěž bude součástí programu největší tuzemské lesnické akce pro veřejnost Lesnického dne v Ralsku 2019. Soutěž je vypsána v kategoriích profesionál, junioři do 24 let a začátečník. Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. března. Výzvu s podrobnými kritérii pro kvalifikaci a také formulář pro podání přihlášky najdou zájemci na webu www.vls.cz.

Z REGIONU

Vodohospodáři připravili soutěž pro družiny

Postavit ptačí budku a rozmístit ji do přírody. To je podstatou soutěže, kterou pro školní družiny Ústeckého a Libereckého kraje vyhlásily Severočeská vodárenská společnost (SVS) a Severočeské vodovody a kanalizace (SčVaK). Jak uvedla ředitelka komunikace a marketingu SčVK Iveta Kardianová, soutěžní klání „Stavíme ptačí budky“ volně naváže na loňskou soutěž také zaměřenou na ochranu přírody. Té se zúčastnilo 102 školních družin. „Děti si tak prohloubí nejen znalosti o přírodě, ale prověří si také svou zručnost. Osvětu důležitosti významu vody přinášíme i prostřednictvím besed, exkurzí a distribucí vodního kufříku. O registraci i průběhu celé soutěže se zájemci dočtou na webu www.scvk.cz v kategorii Voda hrou aktuální soutěž,“ doplnila Kardianová.

Zájemci mohou zažádat o příspěvek na zateplení

Celkem 3,5 miliardy poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy. „Oprávněným příjemcem může být nově i bytové družstvo jako správce budovy, tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Nadále platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Více informací najdete na webu ministerstva pro místní rozvoj.

Ubylo prasat, krav naopak přibylo

Zemědělci v kraji na konci loňského roku chovali méně prasat než v roce předcházejícím. Vyplývá to z nejnovějších údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Statistici v kraji evidovali 17 713 prasat, tedy o 2 570 méně než na konci roku 2017. Přibylo naopak skotu. „K 31. prosinci 2018 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 49 909 kusů skotu, což bylo o 2 682 kusů více než na konci roku 2017,“ uvedla statistička Stanislava Riegrová, podle které ubylo i drůbeže. Počet slepic a kuřat se meziročně snížil o 4 689 kusů na 77 228 kusů drůbeže. „Chov drůbeže má ale v Libereckém kraji zanedbatelný význam,“ dodala Riegrová. Centrem republikového chovu drůbeže je Středočeský kraj.