KRÁTCE: Sídliště Ploužnice se dál zvelebuje. Část cyklostezky je zavřená

RALSKO

Sídliště Ploužnice se dál zvelebuje

Za poslední měsíce se sídliště Ploužnice v Ralsku mění k nepoznání. „Na hřišti byla vybudována sportovní klubovna, která je využívaná pro sportovní a mimoškolní aktivity. Dále kolem místní části Ploužnice probíhá úklid černých skládek, které jsme ve většině případů převzali směnou od Vojenských lesů a statků ČR,“ popsal starosta Ralska Miloš Tita. Do budoucna Ralsko uvažuje o využití těchto ploch k vybudování manipulačních ploch, dopravně obslužných ploch, příměstských lesů a mnoho dalšího. „Již jsme začali, jelikož z těchto ploch plánujeme začátkem roku 2018 přivést pitnou vodu na Boreček z místních rozvodů pitné vody. V rámci tohoto úklidu jsme také umístili závory na místní cesty, aby se zde nemohly pohybovat podezřelé automobily a opět obnovovat skládky,“ dodal starosta.

Řidička usnula za jízdy

V nemocnici skončila postarší řidička, která při mikrospánku sjela ze silnice nedaleko Ralska. K havárii došlo v sobotu krátce před 14. hodinou, kdy žena mířila ve svém voze od Kuřívod na Ploužnici. „Vlivem mikrospánku vybočila mimo silnici, kde následně sjela stráň a čelně narazila do rozložitého starého dubu,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Řidička utrpěla zranění na noze, se kterým byla převezena na ošetření do českolipské nemocnice. Škodu na vozidle policisté odhadli na 120 000 korun.

Z REGIONU

Část cyklostezky je zavřená



Kvůli polomům je od víkendu uzavřená část cyklostezky Varhany z České Lípy do Kamenického Šenova, a to konkrétně v Novém Oldřichově mezi truhlárnou a hřbitovem. „Tuto část stezky lze objet po silnici. V úterý byla zprůjezdněna část cyklostezky mezi Novou Vsí a Novým Oldřichovem. Ostatní části stezky jsou průjezdné pouze na horském kole a se zvýšenou opatrností, na asfaltovém povrchu je vrstva listí a větviček. Stezka bude uklizena do konce měsíce listopadu,“ říká manažer svazku Cyklostezka Varhany Miroslav Pröller.

V útulku hledají kočičí mámy

Dobrovolníky, kteří by mohli poskytnout alespoň dočasný azyl pro opuštěná koťata, hledá aktuálně útulek Dogsy, který sídlí v Jestřebí. Dočasná péče o kočky je mnohem méně náročná než v případě psů a útulek navíc zájemcům zajistí pro zvířecí svěřence výbavu, krmení a veterinární péči. „To vše bude v režii útulku, vy zajistíte kočce pouze zázemí a teplo domova, do doby než ji najdeme domov trvalý. My opravdu zatím nemáme vhodné podmínky pro chov koček, a proto není v našich silách pomoci všem kočičkám, které to potřebují,“ informuje útulek na svém facebooku. Tam také lidé, kteří chtějí pomoci, najdou další informace a kontakt, stačí zadat utulekdogsy.

Zubní pohotovost bude mít nové ordinační hodiny

Zubní pohotovost poskytovanou v Krajské nemocnici Liberec čeká od Nového roku změna provozu. Od příštího roku bude během státních svátků a o víkendech služba zajišťována v době od 8.00 do 13.00 hodin. Zubní pohotovost zajišťuje rovněž Liberecká dentální v časech od 18.00 do 22.00 hodin. Tato doba se po Novém roce nezmění. V minulosti se odbor zdravotnictví krajského úřadu snažil formou veřejné zakázky oslovit zubní lékaře na Českolipsku a Semilsku, bohužel bez výsledku.

ČESKÁ LÍPA

Bazén na Severu je již v provozu

Během pondělního dopoledne se podařilo odstranit závadu na vzduchotechnice bazénu na českolipském sídlišti Sever a areál je tak od úterního rána opět v provozu jak pro veřejnost, tak pro sportovní kluby. „I přes problematickou závadu na použitém nestandardním zařízení se nám to povedlo v rekordním čase opravit,“ říká Tomáš Binder, manažer příspěvkové organizace Sport Česká Lípa.

Ve městě přibyly kamery

Dvě nové kamery sledují dění v České Lípě. První je umístěná na věžáku v Heroutově ulici a sleduje velkou část sídliště Slovanka. Druhá kamera je v ulici Sluneční a vidí kromě jiného i na parkoviště u Lidlu a nedalekou okružní křižovatku. Místa pro kamery byla vybraná podle toho, kde je vysoký počet trestných činů či přestupků. V nejbližší době budou další kamery umístěné na nově rekonstruovaném objektu v Komenského ulici.

Oprava chodníku před Unionkou se odkládá

Plánovanou rekonstrukci chodníku, který směřuje od Sokolské ulice až před Unionku, musí českolipská radnice odložit na jaro. Důvodem je probíhající rekonstrukce vodovodu, která by měla skončit v listopadu. „Rozhodli jsme se, že naši následnou rekonstrukci chodníku, jehož součástí bude i úprava prostranství na rohu Sokolské ulice, posuneme na jaro. Nechceme riskovat nepřízeň počasí, které by mohlo stavbu zkomplikovat,“ vysvětluje místostarosta Juraj Raninec. Dodavatelem stavebních prací bude na základě soutěže firma Strabag, která opravy zhotoví za 5 mil. korun.

Seniorky se popraly o noviny

Fyzického násilí se dopustila 84letá důchodkyně v prostorách českolipské nemocnice. Prudce strčila svým chodítkem o dva roky mladší seniorku, která si chtěla vzít ze stojanu noviny zdarma. Napadená žena upadla a udeřila se do hlavy. Svědkyně, která incident obou žen sledovala, popsala situaci následovně: žena si chtěla vzít jeden výtisk novin, ale druhá, která se pohybovala s pomocí chodítka, chtěla odnést celý obsah stojanu. Nechtěla vydat ani jeden výtisk, a tak prudce strčila do druhé ženy. Potyčku seniorek bude řešit správní orgán.

Starostka poděkuje občanům

Až do 6. listopadu může veřejnost zasílat písemné nominace na Poděkování starostky 2017. Nominace se stručným zdůvodněním se posílají buď na e-mail na prochazkova@mucl.cz nebo je možné je odeslat či předat na podatelnu (v přízemí radnice) Městského úřadu Česká Lípa na náměstí T. G. Masaryka. Navrhovatelé by neměli zapomenout uvést i své kontaktní údaje.

Sborovna se přesouvá

Na 13. března se přesouvá divadelní představení Sborovna, které mělo proběhnout v úterý v Jiráskově divadle v České Lípě. Důvodem je turné Pavla Trávníčka po Německu, Rakousku a Švýcarsku s Popelkou. Vstupenky zůstávají v platnosti nebo je lze vrátit zpět v pokladně KD Crystal ve všední dny od 15.00 do 18.00 hodin, popř. v kanceláři KD Crystal v 1. patře.

NOVÝ BOR

Hledá se dobrovolník pro vozíčkářku

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte? Dobrovolnické centrum ADRA, ve spolupráci se Sociálními službami města Nový Bor hledají dobrovolníka nebo dobrovolnici, kteří by se chtěli stát společníkem zdravotně postižené vozíčkářky v DPS Špálova 944, Nový Bor. Dobrovolník je společníkem a vytváří vztah s pomocí komunikace, čtení či procházek. Zájemci se mohou obrátit na tel. 777 088 871 nebo na e-mail: p.maska@tiscali.cz.

CVIKOV

Pivovar oslaví už třetí narozeniny

Cvikovský pivovar si brzy připomene třetí výročí od znovuotevření. Oslava narozenin se bude konat v sobotu 25. listopadu. V areálu pivovaru bude od 10. hodiny připraven celodenní program pro všechny věkové kategorie. Na tradičním jarmarku bude možné zakoupit regionální výrobky. Na programu jsou i různá vystoupení, jako například českolipských tanečníků Tutti Frutti nebo dívčího sboru Skleněnky z Nového Boru. Hlavní hvězdou bude pražská kapela Hodiny a zahraje také skupina Náhodné setkání. Po celou dobu bude možné si prohlédnou provoz pivovaru. Narozeniny ukončí slavnostní ohňostroj v 19.30 hodin. Pořadatelé zajistili také bezplatnou autobusovou dopravu z Nového Boru do Cvikova a zpět.

STRÁŽ POD RALSKEM

Záchranné složky cvičily ve věznici

Prověřit spolupráci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a Vězeňské služby ČR při mimořádné události bylo cílem cvičení, které proběhlo v minulém týdnu ve Věznici Stráž pod Ralskem. Modelovou situací byla dopravní nehoda eskortního vozidla vězeňské služby, při které se zranili všichni příslušníci věznice a následně z místa utekl převážený vězeň. „Situace byla navíc ještě zkomplikována tím, že zároveň došlo ve věznici ke vzpouře jednoho z odsouzených, který se zabarikádoval v jedné z tzv. kulturních místností a zpočátku nebylo zcela jasné, zda nemá u sebe rukojmí z řad vězňů či zaměstnanců věznice,“ popsala mluvčí věznice Martina Krutinová.