Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultura i sport.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Edwin Otta

Tibetskou vlajku vyvěsí většina měst

Českolipsko - V úterý 10. března zavlaje v rámci akce nazvané Vlajka pro Tibet u budovy městského úřadu v Novém Boru tibetská vlajka. O jejím vyvěšení rozhodla dne 16. února rada města. Nový Bor se stejně jako více než čtyři stovky dalších měst a obcí po celém Česku tímto krokem symbolicky připojí k celosvětové kampani. Jejím cílem je pak poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v této asijské zemi.

Na Českolipsku se k akci přidá většina měst, Stráž pod Ralskem, Mimoň, Dubá, Cvikov, Kamenický Šenov i Doksy. Kampaň podpoří také v Prysku, Svoru nebo Hamru na Jezeře. Po několika letech se naopak vlajka neobjeví na českolipské radnici.

Cílem kampaně je zároveň i vyjádření solidarity s tibetským lidem a připomínka krvavě potlačeného povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, k němuž došlo před 56 lety. Organizátorem akce v České republice je Občanské sdružení LUNGHTA a Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně již od roku 1996.

U Starých Splavů začala úprava křižovatky

Staré Splavy - Větší bezpečnost a plynulou dopravu mají zajistit úpravy křižovatky na silnici I/38 u Starých Splavů. První etapa stavby začala v pondělí, hotovo by mělo být do konce dubna. Na řidiče čeká v těchto místech omezení. Ve směru od Doks na Českou Lípu bude do 7. dubna uzavřen levý jízdní pruh, kyvadlovou dopravu bude řídit semafor. V rámci druhé etapy dojde k zúžení jízdních pruhů a omezení rychlosti.

Krajská TOP 09 si zvolila nové vedení

Liberecký kraj - Novým předsedou krajského sněmu TOP 09 se stal Petr Pošmourný, který tuto funkci zastával doposud. Krajskými místopředsedy se stali Petr Soudský z Turnova, Miroslav Janoušek z České Lípy a František Gábor z Liberce. V předsednictvu krajské organizace ještě usedne Robert Korselt, Michal Prokop, Michal Loukota a Vladimír Josífek. Sněmu se zúčastnilo 29 krajských delegátů. Pošmourný nikdy nebyl v žádné jiné politické straně a do TOP 09 nastoupil roku 2009. „Krajský sněm svou volbou potvrdil dlouhodobý směr TOPky, i když nemusíme jako jednotlivci mít na vše stejný názor. Najít všeobecnou shodu, kterou všichni respektují, je sice občas zdlouhavé a únavné, na rozdíl od toho co nabízí hnutí, kde rozhoduje pouze šéf. Ale to je skutečná demokracie," komentoval své zvolení nový předseda Pošmourný.

Pozvánka do divadla: Maratův Sad(e)

Nový Bor - V 19 hodin dnes v Městském divadle v Novém Boru začíná představení Maratův Sad(e) v podání českolipských ochotníků Divadelního klubu Jirásek. Hru o smyslu lidské existence, stejně jako existence naší evropské civilizace napsal V. Klapka na motivy hry P. Weisse. Vstupné je 100 korun.

V boji o hřiště pro děti Lípa ztrácí

Česká Lípa - Souboj mezi městy, ve kterém by měli obyvatelé České Lípy ještě zabojovat. Tak působí dosavadní průběh hlasování o Rákosníčkovo hřiště, které vyhlásila společnost Lidl. Hlasování rozhodne o tom, ve kterých městech vyrostou dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka, která nabízí dětem velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí kolotoč a různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky. V aktuálním hlasování figuruje i Česká Lípa. „Ale bude muset zabojovat. Dlouho se držela ve své kategorii ve vedení, ale aktuálně jí postupová druhá příčka uniká," vzkázala Jitka Vrbová, mluvčí Lidlu. „Z předchozích ročníků víme, že závěr hlasování bývá nejnapínavější. Už nyní se na předních příčkách profilují města, která se do hlasování pustila s vervou hned na začátku. Zaznamenali jsme iniciativu různých skupin obyvatel na podporu jejich města," dodala Vrbová. Hlasovat je možné do 8. března na webu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz také pro hřiště v Doksech a Novém Boru.

Nedaleko Zákup řádí vykradač chat

Šidlov - Škodu za více než 13 tisíc korun způsobil zloděj, který se v Šidlově u Zákup vloupal do dvou rekreačních chalup. Z jednoho z opuštěných stavení si odnesl elektrické kabely, ruční nářadí a krumpáč. „Dovnitř se dostal po tom, co vypáčil dřevěné okénko u sklepa. V sousední chalupě urazil zámek u přístavku a následně vnikl do prvního patra obytné části," popsala mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Majitel druhé chalupy škodu zatím nevyčíslil. Pachatel se v případě dopadení bude zodpovídat z přečinu porušení domovní svobody, poškození cizí věci a vloupání.

Ceny pohonných hmot překročily hranici 30 Kč

Liberecký kraj - Pohonné hmoty v Libereckém kraji už třetí týden zdražují, ceny už překonaly hranici 30 korun za litr. Nejprodávanější Natural 95 zdražil od minulého týdne o dalších 25 haléřů a motoristé za litr aktuálně platí v průměru 30,23 Kč. Nafta je v průměru po 30,39 Kč, před týdnem byla o 31 haléřů levnější. Zdražování pohonných hmot souvisí s pohybem cen ropy na světových trzích. I v celostátním měřítku benzin a nafta dál zdražují. Za litr Naturalu 95 teď platí motoristé v průměru 30,38 Kč, před týdnem byl o 21 haléřů levnější. O dalších 27 haléřů na zdražila nafta, aktuálně se litr prodává v průměru po 30,58 Kč. Ceny v Libereckém kraji se stále drží pod celostátním průměrem. Nejlevněji natankují motoristé na Českolipsku, kde je litr benzinu v průměru za 29,80 Kč, nafta je po 30 korunách.

Soutěž mladý moderátor se blíží

Česká Lípa - Celostátní soutěž Mladý moderátor, kterou už osmým rokem pořádá Základní škola Slovanka v České Lípě, se i letos těší velkému zájmu. Registrační listina soutěžících je již několik dnů plná a všichni přihlášení se pilně připravují na čtvrtek 5. března, kdy vše vypukne v kinosále Kulturního domu Crystal. Tématem letošního ročníku je sport a hlavním hostem a porotcem soutěže je proto televizní moderátor a několikanásobný vítěz ceny Týtý Vojtěch Bernatský. V porotě měla usednout také loňská předsedkyně Tereza Pergnerová, která se však pořadatelům omluvila. Pokud chcete se na soutěž přijít podívat jako divák, je nutné se přihlásit na radioslovanka@seznam.cz. Organizátoři upozorňují, že bez registrace není možné se do sálu dostat.

Ukrajinec obtěžoval lidi na náměstí. Skončil v poutech

Česká Lípa - Tři muži v úterý ráno obtěžovali kolemjdoucí na náměstí T.G. Masaryka v České Lípě. Hlídka městské policie přistihla všechny tři muže v přilehlé Mikulášské ulici. „Zatímco osmnáctiletý a dvacetiletý mladík z České Lípy se za své nevhodné jednání omluvili, jejich třiadvacetiletý kamarád ukrajinské národnosti, který měl podle dechové zkoušky 2,89 ‰ alkoholu v krvi, se strážníky spolupracovat nechtěl," popsal Antonín Doležal, koordinátor Městské policie v České Lípě. Po použití donucovacích prostředků byl Ukrajinec předveden na služebnu státní policie, kde zaplatil blokovou pokutu tisíc korun.

Rozbíhají se poslední rekvalifikační kurzy

Česká Lípa - Přes 500 nezaměstnaných se již zapojilo do projektu Získej práci v Libereckém kraji. V těchto dnech čeká poslední účastníky rekvalifikační kurzy. Jedná se např. o rekvalifikace základy podnikání, účetnictví s využitím výpočetní techniky, pracovník v sociálních službách, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky či obsluha osobního počítače. „Prostřednictvím projektu, který je naplánován do konce dubna, mají zaměstnavatelé ale i nadále možnost získat nové zaměstnance, kteří jsou proškolení, motivovaní a maximálně připravení na své nové zaměstnání, a to formou nově vytvořeného pracovního místa," říká Milan Návoj, koordinátor projektu pro region Česká Lípa. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.ziskej-praci.cz

MC Pumpkin chystá jarní bazárek

Česká Lípa - Prodat z čeho už vyrostly a nakoupit další oblečení můžou rodiče pro své děti během března v Mateřském centru Pumpkin v České Lípě. Jarní bazárek odstartuje v pondělí 2. března a potrvá až do konce měsíce. Věci na prodej můžou lidé nosit každý den v dopoledních hodinách, pro lepší přehlednost je vhodné přinést maximálně deset kusů. Věci je nutné označit jménem prodávajícího a dodat také psaný seznam s cenami jednotlivých kusů.

Nemocných je v celém kraji méně, na Českolipsku to neplatí

Liberecký kraj - Už čtvrtý týden klesá v Libereckém kraji počet pacientů s chřipkou a respiračními nemocemi. Na 100 000 obyvatel připadá aktuálně 1391 nemocných, což je o 2,1 procenta méně než před týdnem. Nejvyšší je nemocnost na Semilsku, kde dokonce od minulého týdne opět o desetinu vzrostla, o pět procent stoupl i počet pacientů na Českolipsku. Na nemocnosti v Libereckém kraji stále významně podílí chřipka. „V kraji bylo zatím potvrzeno 177 případů chřipky, z toho 171 typu A. V 18 případech byl průběh onemocnění závažný a vyžadoval intenzivní péči," řekla mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.

Do sauny zavítalo přes 3 300 lidí

Česká Lípa - Městská sauna v českolipském sportareálu patří mezi oblíbená místa k relaxaci. Svědčí o tom údaje o počtu návštěvníků, které poskytla českolipská radnice. Jen za čtyři měsíce od zahájení provozu v září do sauny zavítalo 3 325 lidí. Nejvíce lidí za suchým teplem zamířilo v listopadu (1 115), nejméně potom v září (319).

Kraj zabodoval na veletrhu Holiday World

Praha, Liberecký kraj - Prvenství ve dvou soutěžních kategoriích a další úspěchy si Liberecký kraj přivezl z největšího veletrhu cestovního ruchu v České republice Holiday World 2015, který skončil uplynulou neděli v Praze. Kraj zde tradičně představil svou nabídku turistických regionů Českolipsko, Český ráj a Jizerské hory. V anketě „Kraj mého srdce" zvítězil v kategorii „Zimní dovolená" a „Adrenalin", v celkovém hodnocení se stal pátým nejúspěšnějším krajem, a propagační materiály projektu Hřebenovka byly vyhlášeny jako třetí nejlepší ze 768 vystavovatelů.

Vítězové třetího ročníku ankety „Kraj mého srdce" byli slavnostně vyhlášeni v doprovodném programu zahajovacího dne veletrhu. Pro svůj oblíbený turistický kraj hlasovalo v sedmi kategoriích celkem 9845 osob. Anketu organizovalo vydavatelství KAM po Česku a výstavní společnost Incheba Praha. Záštitu nad akcí převzala Asociace krajů ČR.

TJ Narex má blízko k postupu

Česká Lípa - V 18. kole Severočeské divize kuželek se opět dařilo hráčům oddílu TJ Narex Česká Lípa, přestože je čekal těžký soupeř domácí TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, který jen tak body ve své kuželně nerozdává, navíc na začátku sezony měl stejné postupové ambice jako družstvo od Ploučnice. Hosté z České Lípy však dokázali výborným výkonem toto utkání vyhrát v poměru 6:2 a již dvanáctou výhrou v řadě si stále drží desetibodový náskok před svými pronásledovateli. To znamená, že postup do ligy pouhých šest kol před koncem soutěže je skutečně na dosah.

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou - TJ Narex Česká Lípa 2:6 (2638:2707)

Sestava a body Narexu: KYZIVÁT Marek (430), LUDVÍK Vladimír (456), SLABÝ Jiří (434), NAJMAN Martin (437), STEINZ Petr (474), MALÝ Miroslav (476).