KRÁTCE: Tobogán zůstane dál zavřený. Dubská alej bojuje v anketě

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Tobogánem, který se jako žlutý chobot kroutí před českolipským bazénem, ještě dlouho voda nepoteče. Je v havarijním stavu.Foto: Deník / Jelínek Jiří

DUBÁ

Alej na Staré husí cestě bojuje v anketě

O titul Alej roku letos bojuje také stromořadí na Staré husí cestě mezi obcemi Dřevčice a Skalka na místě historické obchodní stezky. Na jejím vysázení se podíleli dobrovolníci ze všech koutů republiky. Každý stromek je označen jménem „vlastníka“, který si stromek zasadil a uhradil veškeré náklady s výsadbou spojené. Alej tvoří 4 duby a 59 ovocných stromů ze 17 starých odrůd jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní. Nominace do ankety mohou lidé posílat do konce října, poté začne na webu www.alejroku.cz hlasování.

ČESKÁ LÍPA

Tobogán bude dál zavřený. Zakázku zrušili

Oblíbená atrakce českolipského bazénu u Ploučnice bude ještě další měsíce nedostupná. Město zrušilo veřejnou zakázku na dodavatele výměny nevyhovujícího tubusu tobogánu. „Přišla jediná nabídka, která byla o tři sta tisíc dražší než předpokládaná cena,“ říká ředitel příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Pavel Císař. Město přitom počítalo s cenou 2 800 000 korun bez DPH. Zda proběhne výběrové řízení znovu zatím není jasné. „Existuje ještě jedna varianta, kterou ale nejdříve musí projednat vedení města,“ dodává Císař. Deset let starý tobogán není kvůli havarijnímu stavu v provozu od letošního dubna.

Lepší místo si chtěl taxikář vyboxovat

Potyčku mezi dvěma taxikáři museli uklidňovat strážníci městské policie. V Sokolské ulici na vyhrazeném parkovišti předjel jeden vůz další. Řidiče, který zůstal vzadu, to naštvalo a šel si věc vyřídit zblízka a ručně. Zde se popis událostí začíná rozcházet. Zatímco útočník vypověděl, že kolegu jenom tahal za rukáv mikiny, muž v autě tvrdil, že ještě schytal ránu do obličeje. Tuto verzi potvrdil i další svědek. Ani jeden z taxikářů neměl viditelné zranění. Z přestupku proti občanskému soužití se budou zpovídat u správního orgánu.

Rekonstrukci sídliště pojmou jako celek

Od stavby sídliště Pod Holým vrchem v České Lípě uběhlo už čtyřicet let. Dobové prvky a dláždění některých ploch přečkalo až do dnešních dní. „Já čekám, kdy se to propadne,“ říká obyvatelka sídliště paní Bittnerová a ukazuje přitom na zvlněné dlaždice na náměstí mezi čtyřmi dominantními věžáky. Společnost AF-Cityplan nyní na základě veřejné zakázky zpracovává pro město urbanistickou koncepci, která by měla vyústit v rozsáhlou regeneraci sídliště. Za tři čtvrtě milionu firma zpracuje posouzení stavu lokality a navrhne urbanistické řešení, mimo jiné s přispěním názoru místních obyvatel. Dodavatel se zaměří také na odvod dešťových vod, zeleň, dětská hřiště nebo návrh logické sítě chodníků, cyklotras a dostatečného počtu parkovacích stání.

Benefice vydělala 9 133 korun

Základní umělecká škola v České Lípě pořádala akci s názvem „Ať se mají líp“, při které chtěla podpořit útulek pro kočky a psy Bona v Kozlech. Mladým talentům se podařilo pro zvířátka v útulku vybrat 9 133 korun.

Město vydalo nový kalendář

Město Česká Lípa připravilo stolní kalendář na rok 2018. Kalendář již tradičně zdobí desítky fotografií města. V roli průvodce se představuje Beneš Krabice z Weitmile. Ten je významnou historickou postavou českolipských dějin. Beneš Krabice byl potomkem dědičných rychtářů z České Lípy, působil jako kanovník svatovítské kapituly, ředitel stavby katedrály sv. Víta na Pražském hradě a dvorní kronikář císaře Karla IV. Kalendář je od tohoto týdne v prodeji za 85 korun v Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka.

Když na komín, tak na komín

Čtveřice lezců se rozhodla pokořit komín bývalé mlékárny v České Lípě. Na základě oznámení vyjela na místo hlídka strážníků městské policie a lezce z místa vykázala. Ti si sbalili své vybavení a z místa odjeli. Další dohru jejich konání mít nebude, protože se nedopustili protiprávního jednání, areál není zabezpečený ani oplocený.

Uzavírka v ulici Tylova

Ulice Tylova pod Holým Vrchem v České Lípě je dočasně uzavřena z důvodů opravy povrchu na komunikaci. Uzavírka potrvá do úterý 31. října. Pro řidiče tak vzniká objížďka, která je vedena přes ulici Nawkova. Na místě budou také probíhat výkopové práce při rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

DOKSY

Dokské nádraží oslaví 150 let

Nádraží v Doksech slaví letos 150 let existence. Za ta léta uvítalo tisíce návštěvníků a vyprovodilo stejný počet odjíždějících. I dnes je důležitou součástí města a jednou z bran do Máchova kraje. Ve výstavbě železnice se angažoval majitel panství v Doksech hrabě Arnošt Antonín František de Paula z Valdštejna. Oslavy, při kterých se budou moci zájemci mimo jiné projet hned dvěma historickými vlaky, a to lokomotivou Kafemlejnek a Šlechtična, jsou v plánu na sobotu 11. listopadu.

PRYSK

Nová plovárna je téměř hotová

V obci Prysk, která se v minulém roce stala Vesnicí roku Libereckého kraje, díky finanční odměně zvelebují, co se dá. Jednou z dlouhodobě plánovaných akcí bylo zvelebit místní vodní nádrž. Požární nádrž se tak v posledních měsících mění v plovárnu. Nyní se dokončují poslední práce na mole. „Pracuje se na zábradlí a obložení stěn,“ popsal starosta obce Jan Sviták. V Prysku také momentálně budují přírodní nádrž.

SPORT

Češka zvedl dohromady 1200 kilo

Svoji kariéru v disciplíně silový trojboj nemohl zakončit lépe. Uznávaný vzpěrač Václav Češka hájící klub SK Metalpower Nový Bor totiž získal na světovém šampionátu asociace WUAP v Praze zlatou medaili, kterou okořenil jak světovým rekordem v benchpressu (362,5 kilo), tak také neuvěřitelným výkonem v tzv. „totalu“ tedy součtu kilogramů ze všech tří disciplín (dřep, benchpress, mrtvý tah). Tato hodnota činí neuvěřitelných 1200 kilogramů!

Stolní tenisté uspěli jen napůl

Krajská divize stolních tenistů, v níž má náš okres dva týmy, pokračovala o víkendu čtvrtým a pátým kolem. Oba tyto celky se představily v herně za stoly libereckého klubu SKST.

SKST Liberec G - TJ Jiskra Nový Bor 10:8

SKST Liberec H - Lokomotiva Česká Lípa 10:3

SKST Liberec G - Lokomotiva Česká Lípa 9:9

SKST Liberec H - Jiskra Nový Bor A 3:10