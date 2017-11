KRÁTCE: Vánoční strom bude lépe ukotven, opravy ve Sloupu se protáhnou

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

SLOUP V ČECHÁCH

Rekonstrukce vodovodu se o něco protáhne

Kromě stavby obecní kanalizace ve Sloupu začaly Severočeské vodovody a kanalizace na začátku září také s rekonstrukcí vodovodu v okolí Potoční ulice. Dílo mělo být podle plánu hotové s koncem listopadu, ale už teď vodovody a kanalizace obeslaly dotčené s informací, že dojde k minimálně dvoutýdennímu zpoždění. Paralelní stavba kanalizace je rovněž zpožděná, ale běží. Dokonce by se dalo říct, že je v plném proudu. „Je to docela fofr, ale musíme to vydržet, ať už se co nejdříve práce na výstavbě ukončí,“ uvádí místostarostka Sloupu Jana Pejčinovičová.

ČESKÁ LÍPA

Odlili stojan na strom

Více než dvou a půl metrový příkop vyhloubili uprostřed náměstí T. G. Masaryka v České Lípě. Nejedná se o počátek prací na venkovním bazénu s tobogánem z radnice, jak v žertu oznámila starostka, ale o stojan na májku a vánoční stromek. S nechtěnými kolapsy dočasných dominant plochy mají v Lípě neblahé zkušenosti a nový pevný základ přijde vhod. Podzemní „kříž“ je vylitý zhruba třiceti kubíky železobetonu.

Město opraví další chodníky

Celkem čtyři chodníky v České Lípě by se do konce roku měly dočkat opravy. Město to bude stát celkem 6,3 milionu korun. K požadovaným pracím patří výměna obrubníků, podkladu i povrchu. Konkrétně jde o rekonstrukci chodníku v ulici Pod Hůrkou na Kopečku, v ulici Okružní na sídlišti Sever nad areálem základní školy, na Ladech v ulici Šluknovská před tamní základní školou a v úseku směřujícím od křižovatky s Pražskou ulicí po vjezd na parkoviště u Kahanu. Dočká se také ulice pod Holým vrchem.

Škola na Špičáku dostane nové sociálky. Na etapy

Zub času se podepsal na všech sociálních zařízeních, které v jednotlivých pavilonech slouží žákům ZŠ na sídlišti Špičák. Město proto připravuje jejich rekonstrukci, která bude probíhat po etapách. Radnice připraví projekt tak, aby revitalizace sociálek na největší českolipské základní škole odstartovala již o příštích letních prázdninách a potom každoročně dál pokračovala, dokud všechny sociálky nebudou zářit novotou.

Bez peněz do hospody nelez

Strážníci v České Lípě evidují celou řadu případů, kdy si lidé poručí v restauraci či baru občerstvení a následně nechtějí zaplatit. Problémového hosta měli například v baru Moskva. Ten odmítal zaplatit objednávku 11 piv a cigaret a navíc osočoval hosty z krádeže mobilu. Muž bude muset putovat na jednání přestupkové komise. Ještě o něco horší případ zažili v baru Bohemia, kde popíjeli dva muži, odmítli zaplatit útratu a ještě se chovali agresivně. Své jednání nezměnili ani po příjezdu hlídky, kdy odmítli prokázat svou totožnost. Jeden z mužů se dokonce chtěl prát a napadl strážníka, který mu nasadil mu pouta a odvedl do auta. Dvojice se bude zpovídat z přestupku proti majetku a veřejnému pořádku.

Burza škol oslovila desítky studentů

Nabídka oborů na středních školách a učilištích je letos opravdu pestrá. Alespoň částečnou orientaci poskytla žákům devátých tříd, jejich rodičům a dalším zájemcům zbrusu nová burza škol v České Lípě. Veletrh oborů se letos přestěhoval českolipského učiliště do kulturního domu Crystal. „Je to tady mnohem lepší a přehlednější,“ pochvaluje si zástupkyně ředitelky českolipské Euroškoly Michaela Hostinská. Na pódiu nad stánky škol a místních firem školy po celý den představovaly své a obory. Například studenty bezpečnostních služeb z Varnsdorfu by po ukázce jejich umění sebeobrany asi málokdo chtěl naštvat.

Svezl se, ale před placením utekl

Z Nového Boru do Cvikova a pak do České Lípy se nechal svézt taxíkem muž v montérkách. Řidič taxislužby si naúčtoval za jízdu 600 korun a požadoval zaplacení. Muž mu řekl, že si zajde do baru Las Vegas pro peníze, ale když se vrátil, neměl je. Chtěl se dál nechat odvézt do Centrálu, to ale taxikáři už došla trpělivost a zavolal strážníky českolipské městské policie. Hlídka se pokusila najít neznámého muže podle popisu, ten se ale v okolí už nevyskytoval.

SONS otevře pobočku

Oblastní odbočka organizace nevidomých a slabozrakých ČR v České Lípě připravila akci den otevřených dveří na tento pátek 10. listopadu od 9.00 do 14.00 hodin. Pořadatelé zvou do klubovny nevidomých a slabozrakých občanů nejen z Českolipska. Každý, kdo přijde, získá informace ze světa nevidomých, navíc si budete moci vyzkoušet mnoho užitečných dovedností náhodného průvodce, nebo se dozvíte praktické informace ze sociální oblasti a podpory.

POLEVSKO

Nebýt vichřice, čekali by už jen na sníh

K nepoznání opravil lyžařský klub Ski Polevsko s podporou obce garáž pro své dva sněžné skútry. Ty už nestojí na hlíně, ale na hladké, snadno udržovatelné podlaze. Členové klubu tvrdí, že na sezonu jsou téměř připraveni. Zbývá poslední náročný úkol zlikvidovat následky, které na tratích zanechala před týdnem vichřice. Lesy ČR již začaly s odstraňováním popadaných stromů. Na brigádu do lesa, opravy a úklid tratí se vydají i členové Ski Polevsko. Uvítají prý každou pomocnou ruku.

CVIKOV

Opravy chodníků u školy začnou později

Zhruba měsíční skluz nabrala rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která probíhá od června v ulicích kolem základní školy ve Cvikově. „Částečně z objektivních důvodů, ale také z liknavého přístupu realizační firmy,“ uvedl starosta Cvikova Jaroslav Švehla. Podle původních plánů investora, tedy Severočeské vodárenské společnosti (SVS), měly být sítě hotové do konce září. Poté mělo město začít s opravou silnice a chodníků, do kterých investuje zhruba 14 milionů korun. „Snažíme se samozřejmě práce urychlit, ale technologické postupy nelze měnit. Děkuji obyvatelům za trpělivost, věřím, že za nové chodníky to stojí,“ dodal starosta. Podle smluvního termínu má být stavba dokončena do 6. 1.

ZÁKUPY

Pro opozdilce rozehráli orchestrion

Zámek v Zákupech připravil jedny z posledních letošních prohlídek pro návštěvníky. O víkendu mohli příchozí navíc slyšet hudební ukázku velkého orchestrionu z 19. století, který stojí v předpokoji císařova apartmá. „Císař Ferdinand byl takový hračička, měl velké jmění a mohl si dovolit kupovat největší vymoženosti své doby. Mezi ně patří i dva orchestriony, které jsou zde na zámku,“ uvedl kastelán Zákup Petr Weiss. Orchestrion hraje pomocí válce, na který se dokázaly vejít i tři melodie najednou. Další speciální prohlídky chystá zámek na příští víkend a budou věnovány výročí 300 let od narození Marie Terezie, pra(pra)babičky „zákupských“ císařů. Vánočně vyzdobený zámek se pak návštěvníkům otevře také během adventních víkendů.

POLEVSKO

Obec nabízí kompostéry

Obci Polevsko se podařilo získat kompostéry pro občany a rekreanty obce. Ty jsou připraveny k vyzvednutí na Obecním úřadě v Polevsku po telefonické dohodě. Při předání kompostérů každý obdrží „Smlouvu o výpůjčce“ se Svazkem obcí Novoborska“, kde se zavazují, že po dobu udržitelnosti projektu budou zařízení provozovat a udržovat v souladu s podmínkami poskytnuté dotace. Náklady na provoz a údržbu ponese každý samostatně, po pěti letech bude kompostér převeden do vlastnictví obyvatel.

DOKSY

Hledají nového nájemce kempu pod Borným

Přes tři miliony korun musí vyplatit město Doksy nájemci kempu Borný, kterému letos končí smlouva. Jde o vypořádání vložených investic, které končícímu provozovateli areálu zaručuje nájemní smlouva. Město v současné době hledá pro rekreační oblast na břehu Máchova jezera nového provozovatele se zájmem o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Areál nabízí na deset let.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Opravit silnici kraj nestihne včas. Stavebníci narazili

Rozsáhlé stavební práce v těchto měsících zasáhly centrum Jablonného v Podještědí. „Sešlo se zde několik významných staveb, které na sebe nějakým způsobem navazují,“ uvádí starosta Jablonného Jiří Rýdl. Mimo jiné své sítě upravují energetici a vodárny. Do toho Liberecký kraj na několik fází opravuje své silnice protínající jádro města. „Předpokládaný termín dokončení částí ulic Liberecké a Zdislavy z Lemberka 30. listopadu se z pohledu zhotovitele jeví jako nereálný,“ tvrdí starosta. Důvodem zpomalení oproti původnímu harmonogramu je prý nestabilní podloží pod komunikací.

Z REGIONU

V kraji se staví více bytů

614 bytů se začalo v kraji stavět za prvních devět měsíců letošního roku. Nejvíce se staví v rodinných domech, jen menšina v domech bytových. Další byty vzniknou přístavbou ke stávajícím. Počet zahájených staveb se meziročně zvýšil o devatenáct procent. Naopak dokončených bytů je méně. „Dokončeno bylo 439 bytů, to je o 128 bytů méně než za první tři čtvrtletí loňského roku,“ uvedla statistička Stanislava Riegrová z Českého statistického úřadu.