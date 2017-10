KRÁTCE: Ve Cvikově unikal plyn. Obnova parku v Doksech je v plném proudu

Českolipsko - Přinášíme krátké zprávy z celého regionu: zpravodajství z měst i obcí, krimi, kultury a sportu.

Novou tvář dostává Tyršovo náměstí u Základní umělecké školy v Doksech. Foto: Deník/Petra Hámová

CVIKOV

Únik plynu vyhnal z domova pět lidí

Pět lidi museli evakuovat hasiči z centra Cvikova, kde v pondělí unikal plyn. „Přivolaní hasiči na místě zjistili, že při zemních pracích na silnici nedaleko Náměstí Osvobození byl poškozený plynový uzávěr na potrubí a plyn byl cítit po celé ulici,“ uvedla mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Hasiči vytyčili nebezpečnou zónu a přivolaní pracovníci plynárenské pohotovosti potrubí svařili.

DOKSY

Obnova Tyršova náměstí je v plném proudu

Novou tvář dostává Tyršovo náměstí u Základní umělecké školy v Doksech. Práce, které zahrnují úpravy cest, ošetření stromů a výsadbu nové zeleně, začaly na sklonku léta a podle plánu by měly být dokončeny do tří měsíců od zahájení. Součástí parku bude nově také dekorativní plůtek z odolné oceli. Ten má také připomínat historický stav místa, v němž ještě na začátku 20. století končilo Máchovo jezero. „V průběhu provádění prací bude parčíkem omezen průchod pěších. Za případné komplikace se omlouváme,“ informoval investiční referent města Jakub Derynk.

Město má další kompostery

Městu Doksy se i letos povedlo sehnat přes 350 kompostérů pro občany. Všichni zájemci si tak mohou zažádat zdarma přes formulář na webu města, nebo si přijít pro smlouvu do infocentra. Po vyplnění smlouvy si stačí kompostér vyzvednout ve sběrném dvoře. „Snažíme se snižovat náklady na odpady v našem městě, pomozte svému městu tím, že začnete na zahrádce kompostovat věci, které nemusí přijít do popelnice,“ popsala starostka Doks Eva Burešová.

Z REGIONU

Na vysoké napětí se dělá nová EIA

Obyvatelé Novoborska delší dobu trápí záměr firmy ČEZ Distribuce vést vysoké napětí 110 kW přes obec Svor a část Novoborska až do Šluknovského výběžku. Problém se mimo obyvatel snaží vyřešit i svazek obcí Novoborska. Podle nejnovějších informací se pracuje na novém posudku na vlivu životního prostředí, takzvané EIA, přestože jedna již byla vypracována. Trasa, kudy na stožárech vedení povede, je cca 33 kilometrů dlouhá a míří od České Lípy přes Nový Bor, Svor až k Varnsdorfu. „Prioritou stále zůstává, aby vedení bylo co nejvíce v zemi a co nejdále od obytných částí,“ popsala starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná.

BRNIŠTĚ

Otevřou Centrum regionálních potravin

Již v příštím roce by mělo v Brništi otevřít Centrum regionálních potravin, které je dalším počinem ZOD Brniště a jeho Podralského nadačního fondu. Zemědělská společnost v obci chystá i další projekty. Jedním z nich je i vznik tzv. lesního parku, jenž bude vstupní branou do budoucího zábavně-vzdělávacího „parku Brniště“. V současné době taky začínají přípravy na vybudování centra profesního vzdělávání pro znevýhodněné občany. Znamená to celkovou rekonstrukci zchátralého venkovského stavení na návsi, které bude sloužit jako zázemí pro vzdělávací a rekvalifikační programy.

ČESKÁ LÍPA

Bazén na Severu je uzavřen

Plavecký bazén na sídlišti Sever v České Lípě je v současné době uzavřen. Může za to havárie na vzduchotechnice. „V neděli i vlivem povětrnostních podmínek a poklesu napětí v energetické síti došlo k poruše frekvenčního měniče na ovládání vzduchotechniky. Z tohoto důvodu jsme nuceni bazén Sever uzavřít, až do odstranění závady. Na opravě intenzivně pracujeme a omlouváme se za způsobené komplikace,“ uvedl správce bazénu Jaroslav Češka.

Co rozkopali, to museli uklidit

Pořádný nepořádek po sobě zanechali dva muži, kteří procházeli českolipskou ulicí Jindřicha z Lipé. Odpadkový koš se jim nepovedlo úplně zničit, nicméně jeho obsah vysypali na ulici. „Strážníci zjistili jejich totožnost a také je přiměli, aby po sobě uklidili,“ uvedla mluvčí českolipské Městské policie Eva Vlastníková.

Prodejna řeznictví získala titul

Český svaz zpracovatelů masa letos zorganizoval již 10. ročník celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku. Soutěž je určena všem podnikatelům zabývajícím se prodejem masa nebo masných výrobků konečnému spotřebiteli na území České republiky na základě platného oprávnění. Nejlepší takovou prodejnou v Libereckém kraji se stala českolipská prodejna Řeznictví Landa.

Dubici napodruhé přispěli

Po letošní neúspěšné žádosti o příspěvek na sportovní činnost z veřejnoprávních dotací města Česká Lípa se fotbalový klub TJ Spartak Dubice obrátil na fond zastupitelstva města. Obdržel 35 tisíc korun. Víc, než žádal na jaře. „Děkujeme městu za podporu. Částka bude použitá na údržbu areálu, materiální výdaje a částečně na uhrazení energií,“ říká předseda Dubice Jiří Jelínek.

HORNÍ POLICE

Práce na kostele jsou veřejnosti zatím skryty

Rozsáhlá rekonstrukce poutního areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici už běží, byť to zatím není vidět. „Na pozadí tohoto klidu probíhá velké množství nutných přípravných prací, které mají sice v tuto chvíli většinou administrativní charakter, ale které jsou vyžadovány buď právním řádem České republiky nebo pravidly Integrovaného regionálního operačního programu,“ tvrdí administrátor farnosti Stanislav Přibil. Již brzy ale začne rekonstrukce „naostro“, konkrétně obnovou mobiliáře a varhan. Do konce roku by měli kostel dostat do rukou stavebníci.

SPORT

Okresní „katovna“

Dva fotbalové tresty ve čtvrtek vynesla Disciplinární komise OFS Česká Lípa na svém pravidelném zasedání.

Dufek Jan (Tuhaň) - zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání (§45/1)

Sokol Tuhaň - pokuta 2000,-Kč za nedohrané utkání; výsledek zápasu V. Valtinov Tuhaň by ponechán (7:0) + 3 body mužstvu V. Valtinov (§56/3 + RS B/1).