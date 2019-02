Českolipsko - Nová služba českolipské knihovny, koncert Vypsané Fixy v Lípě na podporu třídění odpadů, pozvánka na Noc pro netopýry.

Ilustrační foto | Foto: Jarmila Kuncová

Školákům na míru zabalí knížky

Česká Lípa - Nemáte čas na balení knih do školy? Velikost zakoupených obalů nesedí a učebnice se rychle ničí? Českolipská knihovna nabízí školákům zcela novou službu balení knih na míru. Knihy i sešity mohou zájemci v libovolném množství přinést v otevírací dobu do městské knihovny na náměstí nebo do kterékoli pobočky a pracovnice za drobný poplatek učebnice zabalí přesně na míru. „Balení provádíme do průsvitné fólie obvykle do druhého dne od převzetí, příp. po domluvě. Obal od nás vydrží dlouho a je kvalitní. Stejným způsobem balíme i knihy v našem fondu," říká ředitelka českolipské knihovny Dana Kroulíková. Ceny za balení se pohybují od tří do osmi korun za kus.

Opravy na Skalické potrvají dva měsíce

Nový Bor - Stavebním ruchem ožije na příštích pár týdnů Skalická ulice v Novém Boru. Pracovníci Severočeské vodárenské společnosti tam kompletně zrekonstruují kanalizaci a vodovod. Opravou stávající betonové kanalizace z 60. let minulého století, která je ve špatném technickém stavu, tak pro připojené obyvatele do budoucna zajistí bezproblémové zásobování pitnou vodou. „Kamerová prohlídka prokázala, že došlo k silnému obrusu stěn, trouby jsou popraskané a s netěsnými spoji," popsal mluvčí SVS Jiří Hladík. Práce by měly začít ještě tento týden a skončí 31. října. Pro SVS jde o jednu z devatenácti staveb z oblasti obnovy majetku pro Českolipsko, do nichž za letošní rok dohromady investuje 98,1 milionu korun.

Dva roky neplatí na dceru

Česká Lípa - Trpělivost ztratil devětatřicetiletý muž z České Lípy se svojí bývalou, o dva roky mladší manželkou. Ta totiž už od listopadu roku 2012 neplatí výživné na jejich nezletilou dcerku, kterou má v péči právě on. Okresní soud v České Lípě jí svým rozsudkem uložil povinnost platit na dceru 800 korun měsíčně. To ale ženě zřejmě připadá příliš. Do dnešního dne jí dluh narostl na 17 600 korun. Pokud do počátku vyhlašování rozsudku soudu prvního stupně tuto částku neuhradí, může se dostat až na dva roky za mříže.

Cestu na veletrh může školám zaplatit kraj

Liberecký kraj - Částku 200 tisíc korun rozhodla Rada Libereckého kraje uvolnit na dopravu žáků mimolibereckých základních a středních škol na říjnový veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2014. O dotaci mohou žádat nejen základní a střední školy z Libereckého kraje (vyjma město Liberec), ale i školy z jiných krajů.

Fixa zahraje na podporu třídění odpadu

Česká Lípa - Hudební projekt Ekompilace, který už třetím rokem šíří nejen myšlenku správného třídění odpadu a recyklace, ale také podporuje mladé zatím méně známé kapely, zavítá příští týden také do České Lípy. Hlavní hvězdou bude kapela Vypsaná Fixa. Turné koncertů pořádá hudební portál Samosebou.cz a i letos je pro všechny návštěvníky zdarma. V České Lípě akce proběhne v pátek 12. září, a to na prostranství mezi obchodními domy Andy a Banco. Každý návštěvník koncertu si odnese domů zdarma nově vydané CD Ekompilace 2014 s bonusově vydanou skladbou od Vypsané fixy „In memoriam otrava", kterou není možné nikde jinde slyšet ani koupit, pouze právě na koncertech Ekompilace.

Dostatek míst pro děti

Česká Lípa - Dvě nové třídy pro předškoláky vznikly během prázdnin v ZŠ Jižní v České Lípě. Díky přestavbě přibylo ve městě padesát míst pro předškolní děti. „Kdybychom stavěli školku novou, zaplatíme za to desítky milionů korun. Takhle máme za hodně přijatelné peníze, za milion a půl, padesát dalších míst," doplnil místostarosta Jiří Kočandrle.

Kousek za hranicemi spadl obří padesátitunový balvan na silnici

Bad Schandau - Padesátitunový skalní kolos se včera brzy ráno zřítil na silnici nedaleko saského lázeňského městečka Bad Schandau, které je častým výletním cílem i pro turisty z Českolipska. Skalní blok se utrhl v údolí Křinice, silnice procházející Bad Schandau byla krátce nato v tomto úseku zcela uzavřena. Saským sousedům se podařilo utržený blok skály ještě během dopoledne odklidit, ale silnice zůstává dál neprůjezdná, protože se čeká na výsledky geologického průzkumu.

Za živými netopýry do jeskyně

Českolipsko - Malebná přehrada Naděje v Lužických horách s tajemnou Ledovou jeskyní jsou místem, které na podzim vyhledávají netopýři. Již po řadu let se tady první zářijový pátek koná akce pro milovníky přírody Mezinárodní noc pro netopýry. Již tradičně na oblíbeném místě, na úpatí Suchého vrchu u ústí jeskyně Naděje, budou mít návštěvníci jedinečnou šanci setkat se s živými netopýry. K vidění bude ukázka metod výzkumu netopýrů, přednáška s promítáním diapozitivů a malí odvážlivci dostanou možnost vypustit menší druhy spět na svobodu. Vstup na akci je zdarma, začíná v pátek 5. září od 21 hodin. Na místo se dostanete autem ve směru od Mařenic do osady Hamr (dále cca 300 m pěšky), nebo od Nové Huti ke křižovatce u Sv. Jána (dále cca 2 km pěšky). Na obou lokalitách bude vymezena plocha k parkování.

Nemocnice požádala kraj o půjčku patnácti milionů

Česká Lípa - Rada kraje odsouhlasila bezúročnou půjčku českolipské nemocnici. Patnáct milionů korun potřebuje NsP na předfinancování projektu zateplení. „S ohledem na mimořádně příznivé počasí probíhala výstavba v rámci uvedené investiční akce i v zimních měsících přelomu roku 2013 a 2014 a od té doby jsou trvale platby opožděny za fakturami za provedenou práci, neboť žádná ze zúčastněných stran toto nepředpokládala," vysvětlila potřebu půjčky náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová. „Pro nemocnici je podstatné, aby mohla své faktury a závazky splácet v termínech, tím má výrazně vylepšenou pozici např. pro vyjednávání s dodavateli. Proto jsme odsouhlasili tuto zápůjčku, která bude sloužit k překlenutí doby do vyplacení částek určených Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí a nemocnici pomůže s cash flow," doplnila. Návrh musí ještě schválit zastupitelé.

Golfové hřiště mezi Lípou a Borem už nabízí čtyři jamky

Česká Lípa - Hru na čtyři jamky bude od neděle nabízet vyrůstající osmnáctijamkový golfový rezort na půl cesty mezi Českou Lípou a Novým Borem. Hrát na greenu ale zatím budou moci pouze členové Golf Clubu Česká Lípa a jejich doprovod. Veřejnost zatím může využívat vybudované odpaliště, driving range, ale pozor tuto sobotu bude výjimečně uzavřené. V rezortu už je vymodelováno a zavlažováno celkem devět jamek, kolem kterých teď vyrůstá tráva.