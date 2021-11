Každá portrétovaná žena je na třech fotografiích. Všechny vystavené fotografie si zájemci mohou odkoupit s tím, že celý výtěžek z prodeje putuje Nadaci Kapka naděje. Bezmála tři stovky portrétů, celou Najmanovu kolekci nyní vystavuje pod názvem „Žena je krásná v každém věku“ Galerie Turistického informačního centra v Kravařích. Právě z okolí Kravař totiž pochází nejpočetnější skupina portrétovaných žen. Zbývající jsou třeba z České Lípy, Zahrádek, Žandova, Nového Boru, Zákup či Doks.

„Přes 40 žen je od nás z Kravař, Janovic, Veliké, Sezímek, Rané. V době koronaviru, kdy skoro nic nešlo dělat, se připojily do týmu fotografa Karla Najmana a nechaly se zvěčnit pro dobrou věc. Výtěžek z prodaných fotografií poputuje Nadaci Kapka naděje. Přispět může ale kdokoliv, nejen ten, kdo si zakoupil některou z fotografií. Stačí když vhodí libovolnou částku do pokladničky umístěné v našem infocentru,“ říká jeho vedoucí Veronika Chocholoušová. A konstatuje, že většina fotografií je už zakoupená nebo zamluvená: „Spolupracujeme s marketingovou manažerkou Nadace Kapka Naděje s paní Evou Královcovou, se kterou ještě vybereme konkrétní účel podpory.“

Výstava byla za velkého zájmu veřejnosti zahájena v pátek 5. listopadu a potrvá do konce listopadu. Galerie má otevřeno od úterý do pátku v čase od 8 do 14 hodin a v sobotu a neděli v čase od 9 do 12 hodin. Podle autora snímků Karla Najmana se jen během vernisáže vybralo pro Kapku naděje přibližně 20 tisíc korun. „Sám jsem byl svědkem, jak neváhali vložit štědrý příspěvek i lidé, co na fotografii nebyli či si ji nekupovali,“ podotýká fotograf, který na nápadu pracoval rok. Jak vyzdvihuje, realizace projektu – portrétování tolika žen byla logisticky velmi náročná. „Největší zásluhu na tom, že vše klaplo má paní Chocholoušová. Pomohla mi v Kravařích vytvořit improvizovaný ateliér. Některé ženy jsem fotil také u sebe v českolipském ateliéru,“ říká autor.

Za zcela mimořádný počin pokládá aktivitu spojenou s výstavou kravařský radní Robert Lůžek. „Můžeme se schovat za covid, říkat, jak nic nejde, všeho je málo a někdo nám musí pomoci klidně i za cenu zadlužení budoucí generace. Můžeme ale také jako jeden sedmdesátník přijít s nápadem, věnovat mu téměř rok práce a příprav,“ komentuje Lůžek. Podle něj Karel Najman hrdě vyzval vedoucí kultury v Kravařích Veroniku Chocholoušovou a byla z toho ojedinělá akce dokazující existenci lidské sounáležitosti. „Dlouhou dobu nedokázal nikdo tolik naplnit prostory Kravařského infocentra jako právě pan fotograf Karel s Veronikou a desítky jejich místních modelek pro Kapku naděje. Samotná vernisáž jen podtrhla tu spoustu nalité energie, která kouká z každé z necelých 300 fotografií,“ dodává Robert Lůžek.

Českolipan Karel Najman se narodil v roce 1951, pracoval jako strojní zámečník. Dříve trénoval děti basketbal, ve volném čase se věnuje svým papouškům a zahradničení, ale celoživotním koníčkem je mu právě fotografování. Začal s ním už ve svých deseti letech, kdy od otce dostal jednoduchý fotoaparát z tehdejší NDR.

„Měl jen dvě clony, později jsem přešel na flexaretu což už byla jiná mašinka, následně na Minoltu, celkem jsem používal zhruba 15 přístrojů,“ vzpomíná. „Když Minoltu získala Sony, tak zásadně fotím s fotoaparáty této značky. Dříve jsem dělal hodně přírodu, krajinky, pak jsem se přesunul do sféry portrétní fotografie,“ sděluje Najman. Jak pro Deník uvádí, na aktuálně vystavovanou kolekci plánuje navázat. „Moc mě to baví, je to o kontaktu s člověkem.“ tvrdí aktivní senior.

Jak přiznává, přemlouvat ženy k portrétování nebylo vždy úspěšné a málokdy jednoduché. „Pravdou ale je, že ty ženy, co souhlasily s focením, věděly, že je pro dobrou věc, tak s pózováním problém neměly.“ Náročné podle Najmana bylo i zajištění finálních výtisků fotografií. Na doporučení kolegů portréty A3 vytiskl až v Klatovech, kde mu majitelka vzhledem k charitativnímu účelu vyšla vstříc. „Počítala mně to jen za náklady. Firmy tady v kraji si tisk počítaly draho,“ zmiňuje portrétista Najman.