Zásadní přestavba hasičské zbrojnice a nezbytného zázemí pro domácí hasiče byla za poslední dva roky největší prioritou a investice Kravař, kde žije zhruba 800 obyvatel. „Je to projekt za 15 milionů, navíc hasiči mají auta za 10 milionů, na náš zhruba devítimilionový roční rozpočet je to už velké dílo,“ uvedl kravařský starosta Vít Vomáčka. Na moderní zbrojnici získala obec dotaci 7,5 milionů korun. Proměnu už v květnu pochválil během své zastávky ve vsi dokonce šéf českých senátorů Miloš Vystrčil, který má k hasičům neformální vztah, jelikož jeho předkové vyráběli proslulé hasičské stříkačky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.