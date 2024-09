Máte již představu o ceně?

S výstavbou nových kabin bychom se měli pohybovat kolem 17 milionů. Nebude to úplně oprava, ale demolice a následná výstavba nového zařízení poblíž sportoviště. Mělo by být nízkoenergetické, soběstačné a s vlastní fotovoltaickou elektrárnou. Ta by měla následně poskytovat energii i do ostatních obecních objektů. Půjde o nejmodernější zařízení v obci.

Jak budou nové kabiny vypadat?

Kabiny by měly být měly být postaveny podle dnešních standardů. To znamená, že budeme mít zvlášť oddělenou kabinu dokonce i pro dámskou část, protože v dětských týmech se nám jich objevuje čím dál tím víc. Celkem vznikne pět kabin. Pro rozhodčí, pro dámy, kabiny hostů a samozřejmě domácích. Ty budou dvě, pro děti a dospělé, protože v současné době máme čtyři týmy v dětském fotbalu. Chceme děti u sportu udržet, proto to vlastně celé děláme. Jsme pyšní, že se nám daří udržet naplněný dětský fotbalový tým.

Bude tam nějaké další zázemí?

Mělo by tam být zázemí pro techniku, sklad, míčů a sportovního zařízení. Chybět nemá prádelna, moderní technická místnost pro vytápění, klimatizační zařízení a měla by tam být klubovna pro fotbalový tým.

Do klubovny budou moct jen fotbalisti, nebo ji budou využívat i jiná sdružení?

Budou tam mít přístup všechna sdružení, která o to budou stát. Nicméně míchat různé aktivity dohromady se nám v minulosti zatím neosvědčilo. Takže svou klubovnu mají fotbalisti i hasiči.

Kravařští hasiči nepomáhají jen v obci samotné. Kam vyjíždějí, když přijdou třeba povodně?

V podobných situacích jsou Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje připraveni pomoci zasáhnout kdekoliv. Naše hasičská jednotka byla i jedna z vyznamenaných po zásahu v Hřensku. Kluci jsou připraveni pomoci opravdu napříč republikou.

Čekáte na povel od profesionálů z Liberce?

Ano. Ale byli jsme i na výjezdu po tornádu. Pomáhali jsme u většiny velkých věcí. Tým našich hasičů je banda ochotných chlapů, kteří se dobrovolně hlásí v případě, že cítí, že by někde mohli být nápomocni. Velmi dobře si uvědomují, jakou mají techniku a zázemí. A snaží se jí využít, protože investice do hasičské zbrojnice byla téměř 25 milionů. Jen auta stála téměř deset milionů korun. Opravdu tam nestojí zbytečně.

Má obec v plánu i menší projekty?

Co by mohlo stát za zmínku, je dokončení veřejného osvětlení v památkové rezervaci Janovice, kde nám to trošku vázne na dohodě s patřičnými úřady. Nejsme schopni správně určit typ svítidla pro památkovou rezervaci. Každé, které jsme doposud navrhli, působí příliš novodobě a nedaří se nám do památkové rezervace vybrat to správné, aby vyhovovalo všem úředníkům.

Nemohou tedy něco navrhnout úředníci, kteří to schvalují?

Myslím si, že tato otázka vyvstává na mysl všem, kteří tam už třetí sezonu chodí potmě. Snažíme se nalézt taková svítidla, aby jich nebylo potřeba mnoho. Ve chvíli, kdy vybereme nějakou parkovou lampu, tak bude v obci jednou tolik svítidel, než když bude modernější, subtilnější a nebude prakticky vidět. I vzhledem k údržbě nám připadá, že je nejvhodnější, aby svítidel bylo co nejméně. Samozřejmě musí obec dostatečně osvítit. Ty, které by se líbily památkářům, svítí tak málo, že je potřeba, aby jich bylo mnoho. Je to velmi složitá problematika.

Proč tak moc usilujete o malý počet lamp?

Ve spolupráci s ČEZem jsme se při přípravě pokládky nízkého napětí dostali z 36 plastových pilířků, které měla obec původně mít, na tři. Bylo to tlakem obce, komunikací s památkáři a vlastně komunikací se všemi včetně ČEZu a projektantů. Jsme velmi pyšní na to, že památková rezervace Janovice není osázena moderními pilířky na rozvod elektřiny, spousta ostatních obcí takové štěstí neměla. Památkové rezervace nyní hyzdí mnoho takovýchto zařízení, která jsou neřešitelná. Nemohou se nechat ničím zarůst, protože k nim musí být umožněn přístup. Prostor mezi pilířkem a danou nemovitostí je opravdu vhodný pouze na venčení psů, k ničemu jinému není. Nejde udržovat, nejde posekat. Při současné kvalitě prováděných prací většina pilířků po letech nestojí rovně. Hyzdí jednotlivé obce a degradují roubenky a další nemovitosti, které tam jsou, svojí přítomností. Proto dbáme také na to, aby i lampy dopadly dobře. Těžko se lidem, kteří mají tmu, vysvětluje, že v památkové rezervaci si opravdu nemůžeme sami od sebe dělat to, co bychom chtěli a musíme dostát nějakým pravidlům. I pro nás už je to dlouhé.

Kravaře letos hospodaří s rozpočtem přes 21,5 milionu korun. Co je největším příjmem kromě dani?

Poměrně se nám daří v bytovém hospodářství. V posledním období se nám podařilo pronajmout všechny byty, které jsme v obci měli k dispozici. I byty, které bylo dříve problematické obsadit. Máme tu například jeden dům, kde je 6 bytů se společným sociálním zařízením, což není úplně pro každého. Ale v posledním období se nám i tyto byty podařilo velmi dobře pronajmout. Z toho máme velkou radost, protože z nemovitostí plynou nějaké prostředky, které se potom dají použít na jejich údržbu a na údržbu jiných nemovitostí.

Takže o byty je v Kravařích velký zájem?

V posledních letech se nám objevilo i několik soukromých investorů, z velkých statků nebo jiných velkých nemovitostí i v centru vzniklo bydlení. Například jedna z nich byla v 80. letech školou, po otevření nové základní školy se využívala pro městské služby, ale později bylo její užití už problematické, a dnes je z ní bytový dům v soukromém vlastnictví. Má 6 bytů. Dalších 6 bytů je nově vybudovaných v jednom původně družstevním domě. V bývalém mlýně a poté přídružence nyní roste dalších pět bytů a pět už je zde funkčních. A pak máme vedle obecního úřadu budovu bývalé pošty, kde je vybudovaných rovněž pět bytů a všechny jsou plné.

Podporuje obec výstavbu?

Kravaře dlouho neměly územní plán. Teď se na něm pracuje. V současné době probíhá v obci Rané, což je také památková rezervace, studie zastavitelnosti, kterou zpracovává Národní památkový ústav. Podobná studie proběhla už v obci Janovice. Tyto studie budou základním podkladem pro územní plán, který obec Kravaře vytvoří. Bude to první územní plán v historii obce.

Kdy bude hotový?

Studie zastavitelnosti by mohla být hotová už v letošním nebo začátkem příštího roku. Termín dokončení není jasně stanovený.

Jedná se o obecní pozemky nebo o ty v soukromých rukách?

Bude se jednat o pozemky, které dříve zastavěné byly, a proluky mezi domy, které by se ještě z pohledu Agentury ochrany přírody a Národního památkového ústavu a památkářů obecně zastavět mohly. Nevznikne žádné velké množství nových parcel. Budou to prostory, kde například dříve stála stodola nebo jiná nemovitost. V těchto prostorách bude nově možné stavět. Zpravidla se jedná o prostory v soukromém vlastnictví. Na obecních parcelách příliš možností na novou výstavbu nevznikne.

Co je největším výdajem Kravař?

Historicky je to školství, které rádi podporujeme. Školu do deváté třídy máme plně obsazenou. Dneska máme kolem 160 žáků. Plánují se i velké investice, jako je například učebna robotiky, která by se měla na podzim soutěžit a zbudovat, což bude stát 1,3 milionu korun. V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce chodeb. Každý rok se snažíme investovat. Velmi nám s tím pomáhá i ředitel školy Zdeněk Šmída, který má perfektně zvládnutou problematiku dotačních titulů a je úspěšný v získávání peněz nejen od obce, ale i z dalších zdrojů.

V zastupitelstvu se pohybujete již řadu let. Je něco, co vás na funkci starosty překvapilo?

Tím, že jsem u dění v obci dlouho, tak se žádné velké překvapení nekonalo. Očekával jsem, že to bude souboj s byrokracií, ale ten je ve veškerém obecním dění. Ať se to týká věcí kolem staveb nebo ochrany přírody. V součtu je jí víc a víc a někdy může překážet. Já jako starosta mám kolem sebe tým, který ji musí zvládnout. Do mého času tolik nezasahuje. Ovlivňuje však čas a množství lidí, které za tuto práci musíme zaplatit.

Proč jste se vlastně rozhodl být starostou?

Začal jsem se angažovat, protože mi nebylo příjemné pohybovat se mezi lidmi, kteří jsou schopní situaci v obci zhodnotit, ale nejsou ochotní přiložit ruku k dílu. Nechtěl jsem patřit mezi ty, kteří jenom kritizují nebo říkají, jak se to mělo udělat líp. A baví mě na tom to, že ta práce je každý den úplně jiná. Každý den řešíte jiný problém a není jiného zbytí, než ho dotáhnout do konce.

Na co jste nejvíc hrdý za dobu, co jste v čele Kravař?

Na to, že obec funguje. Lidé jsou více propojení. Byla například velká nevole k rekonstrukci hasičské zbrojnice. Proč zrovna pro hasiče? Není to pro ně škoda? Ptali se lidé. A já jsem hrdý na to, že když jsme jako obec vynaložili tolik energie, já byl tenkrát pouze řadový zastupitel a strávil jsem dva roky technickým dozorem na této stavbě, tak se i v takto turbulentním období povedlo stavbu dokončit ještě o 700 tisíc korun levněji, než byla vysoutěžená cena. Po dvou a půl letech fungování toho zařízení vidím, jak si toho ti kluci umí vážit. Největší radost mám z toho, že tato investice dává smysl. Že se tam schází parta chlapů, kteří s sebou přivedou svoje děti a někoho dalšího z mladé generace. To mi dává smysl.