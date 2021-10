Starosta Vít Vomáčka po dlouhá léta usiluje o to, aby pohled na Kravaře nenarušila necitlivá zástavba, když už se jí v podstatě uchránily v období socialistické éry. „Chtěl bych, aby si obec zachovala architektonickou podobu, kterou jí dali předci,“ zdůraznil starosta Vomáčka.

Mezi pamětihodnosti patří původně gotický kostel Narození Pany Marie, barokní fara, hřbitovní a ohradní zeď kolem kostela. Z doby bratří Berků z roku 1510 se zachovala městská kniha kravařská, která je druhou nejstarší úřední a pamětní knihou na českolipském okrese vůbec. Součástí Kravař jsou i čtyři přidružené menší obce: Sezímky, Veliká, Janovice a Rané, jejichž obyvatelé se také snaží o vytváření hezkého prostředí k životu, aby to měli ve svém okolí hezké.

V letech 1175–1178 se Kravaře dostaly do majetku premostrátského řádu. Už ve 13. století měly Kravaře povahu tržního centra a městečka. Z dokumentu z roku 1263 se uvádějí měšťané kravařští jakožto lokátoři při zakládání obce Bezděz; z listiny papeže Řehoře X., o 10 let mladší, je patrné právo trhu. V minulosti si Kravařští vyjednaly četné výsady. Městečko utrpělo ničivými požáry i průtahy vojsk.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.