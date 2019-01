Kravaře - Když si rodiče tragicky zemřelého chlapce myslí, že jim peníze syna nahradí, měli by je podle kravařského starosty také dostat.

Téměř půl milionu korun požadují od obce Kravaře rodiče tragicky zemřelého čtrnáctiletého chlapce jako náhradu škody. Chlapec zemřel v květnu roku 2007 po tom, co se se svým o rok a půl mladším kamarádem houpal na basketbalové konstrukci a ta se na něj převrhla a způsobila mu zranění neslučitelná se životem.

V prosinci roku 2008 obvinila policie z chlapcovy smrti učitelku místní základní školy, na jejímž hřišti basketbalová konstrukce stála. Učitelka Hana Mrázová v inkriminovanou dobu zastupovala funkci statutárního zástupce školy a to v době právě probíhajícího výběrového řízení na nového ředitele. Právě proto v její vinu nevěří ani rodiče zemřelého chlapce, což potvrzují i slova matky chlapce z prosince loňského roku.

„Paní Mrázová za to podle mne vůbec nemohla. Ve vedení školy byla krátce a za tu dobu nemohla zajistit vše. Správné upevnění stojanů a jejich revize mělo zajistit bývalé vedení školy. Pokud by tedy měl někdo nést vinu, tak by to mělo být právě bývalé vedení, potažmo zřizovatel školy, tedy obec,“ uvedla chlapcova matka Iva R.

Po obci proto nyní požaduje i se svým manželem 240 tisíc pro každého jako náhradu škody. Dopis s tímto požadavkem obdrželo vedení místní radnice začátkem února. O dalším postupu pak bude jednat zastupitelstvo obce.

„Sám to rozhodnout nemohu a nechci toto složité a velmi citlivé rozhodnutí nechávat ani na radě města. Rozhodnout budou muset zastupitelé,“ řekl kravařský starosta Vít Vomáčka. Podle jeho slov už všech patnáct zdejších zastupitelů dostalo k dispozici všechny materiály a nyní se rozmýšlejí, jak budou hlasovat.

Hodně zastupitelů už ale za starostou přišlo a na téma náhrady škody s ním hovořilo. „Nikdo si není zatím úplně jistý, jak se k této otázce postaví. Na jednu stranu je nám všem nesmírně líto, co se stalo, na druhou stranu pak nikdo nerozumí tomu, proč by právě obec měla nést za smrt toho chlapce odpovědnost,“ říká dále starosta.

Popisuje i rozhovory, které s ním jednotliví zastupitelé vedou. „Jeden ze zastupitelů za mnou přišel se zajímavou myšlenkou, co kdyby ten hoch spadl ze stromu v lese. To by pak měl podle stejné logiky asi nést odpovědnost majitel toho lesa.“

Dle jeho slov názor na neplacení náhrady škody mezi zastupiteli i občany obce převažuje. Všichni se podle něj zamýšlejí nad tím, jak mohla obec této tragédii zabránit a navíc se ptají, co udělali samotní rodiče onoho chlapce. „Nechali jej bez dozoru jít na školní hřiště a vůbec nevěděli, co tam dělá. On se přitom houpal na položené konstrukci na basketbalový koš, což mu bohužel bylo osudné,“ dodává starosta s tím, že všechny otázky, týkající se této nesmírné tragédie, si klade i on sám.

„Do současnosti jsme se k celé situaci stavěli velmi citlivě a myslím si, že i korektně. Bílé rukavičky, které jsme měli během těchto jednání nasazené, nás však obdržený dopis s požadavkem půlmilionového odškodného donutil sundat,“ uvedl dále starosta a přišel s nečekanou reakcí.

„Chtějí náhradu škody za smrt svého syna. Slovo náhrada je od slova nahradit a pokud mají rodiče onoho chlapce pocit, že jim peníze jejich syna nahradí, což dali najevo dopisem, budu při zasedání hlasovat pro mimosoudní vyrovnání.“