/FOTO/ Kdo se v sobotu 18. září vypravil na akci Křišťálová pouť do Kunratic u Cvikova, nelitoval. Ta se konala u příležitosti jmenin kostela Povýšení svatého Kříže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.